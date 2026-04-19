Зеленський назвав суму, яку Росії отримала через послаблення санкцій США

Зеленський заявив, що послаблення санкцій дає РФ $10 млрд на нові удари по Україні

Зеленський: «Кожен долар за нафту з Росії – це гроші на війну»

Більш ніж 110 танкерів тіньового флоту Москви зараз знаходяться в морі. На їхньому борту – понад 12 млн тонн російської нафти, яка принесе країні-агресорці додаткові $10 млрд на війну проти України. Яе інформує «Главком», про це заявив президент Володимир Зеленький.

«Продовження послаблення санкцій проти Росії не відповідає реальній ситуації у війні й дипломатії та підживлює ілюзію російського керівництва, що війну можна продовжувати», – наголосив глава держави.

За його словами, лише за цей тиждень росіяни випустили понад 2360 ударних дронів, більш ніж 1320 керованих авіаційних бомб і майже 60 ракет різних типів по наших містах і громадах.

❗️Протягом тижня росіяни випустили по Україні понад 2360 ударних БпЛА, понад 1320 КАБів та 60 ракет різних типів, – Зеленський



April 19, 2026

«Кожен долар за нафту з Росії – це гроші на війну. Більш ніж 110 танкерів тіньового флоту Москви зараз знаходяться в морі. На їхньому борту – понад 12 млн тонн російської нафти, яку завдяки послабленням санкцій знову можна продавати без наслідків. Це $10 млрд – ресурс, який прямо конвертується в нові удари по Україні», – заявив Зеленський.

Президент зауважив: важливо, щоб російські танкери зупинялись, а не доставляли нафту в порти.

«Потрібно, щоб експорт нафти агресора зменшувався, і українські далекобійні санкції продовжують працювати саме на це. Я вдячний кожному нашому воїну за влучність і дякую всім партнерам, які допомагають посилювати тиск на Росію за цю війну», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, посол України у Сполучених Штатах Ольга Стефанишина звернулася до адміністрації Трампа з вимогою повернути обмеження на експорт російських енергоресурсів. Вона наголосила, що Кремль не повинен отримувати фінансову вигоду від дестабілізації ситуації навколо свого союзника – Ірану.

Як відомо, міністерство фінансів США видало нову ліцензію, що тимчасово звільняє від санкцій операції з постачання та продажу російської сирої нафти та нафтопродуктів. Таке рішення ухвалено на тлі намагань Вашингтона знизити світові ціни на енергоносії, які залишаються високими через триваючий конфлікт із Іраном. Згідно з документом, дозвіл поширюється на продукцію, завантажену на судна станом на 17 квітня, а завершити всі торговельні операції дозволено до 16 травня.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Росія могла заробити близько $2 млрд від продажу нафти під час тимчасового послаблення санкцій.

Водночас оцінка Мінфіну США суттєво відрізняється від даних медіа. Зокрема, за даними The New York Times, під час дії послаблення санкцій Росія могла отримувати понад $100 млн додаткового доходу щодня. За такими підрахунками, лише за квітень доходи РФ від нафти могли сягнути щонайменше $12,8 млрд, що в рази перевищує оцінку американського міністра.