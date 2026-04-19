Зеленський назвав суму, яку Росії отримала через послаблення санкцій США

Єлизавета Жабська



Зеленський: «Кожен долар за нафту з Росії – це гроші на війну»

Більш ніж 110 танкерів тіньового флоту Москви зараз знаходяться в морі. На їхньому борту – понад 12 млн тонн російської нафти, яка принесе країні-агресорці додаткові $10 млрд на війну проти України. Яе інформує «Главком», про це заявив президент Володимир Зеленький.

«Продовження послаблення санкцій проти Росії не відповідає реальній ситуації у війні й дипломатії та підживлює ілюзію російського керівництва, що війну можна продовжувати», – наголосив глава держави.

За його словами, лише за цей тиждень росіяни випустили понад 2360 ударних дронів, більш ніж 1320 керованих авіаційних бомб і майже 60 ракет різних типів по наших містах і громадах.

«Кожен долар за нафту з Росії – це гроші на війну. Більш ніж 110 танкерів тіньового флоту Москви зараз знаходяться в морі. На їхньому борту – понад 12 млн тонн російської нафти, яку завдяки послабленням санкцій знову можна продавати без наслідків. Це $10 млрд – ресурс, який прямо конвертується в нові удари по Україні», – заявив Зеленський.

Президент зауважив: важливо, щоб російські танкери зупинялись, а не доставляли нафту в порти.

«Потрібно, щоб експорт нафти агресора зменшувався, і українські далекобійні санкції продовжують працювати саме на це. Я вдячний кожному нашому воїну за влучність і дякую всім партнерам, які допомагають посилювати тиск на Росію за цю війну», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, посол України у Сполучених Штатах Ольга Стефанишина звернулася до адміністрації Трампа з вимогою повернути обмеження на експорт російських енергоресурсів. Вона наголосила, що Кремль не повинен отримувати фінансову вигоду від дестабілізації ситуації навколо свого союзника – Ірану.

Як відомо, міністерство фінансів США видало нову ліцензію, що тимчасово звільняє від санкцій операції з постачання та продажу російської сирої нафти та нафтопродуктів. Таке рішення ухвалено на тлі намагань Вашингтона знизити світові ціни на енергоносії, які залишаються високими через триваючий конфлікт із Іраном. Згідно з документом, дозвіл поширюється на продукцію, завантажену на судна станом на 17 квітня, а завершити всі торговельні операції дозволено до 16 травня.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Росія могла заробити близько $2 млрд від продажу нафти під час тимчасового послаблення санкцій. 

Водночас оцінка Мінфіну США суттєво відрізняється від даних медіа. Зокрема, за даними The New York Times, під час дії послаблення санкцій Росія могла отримувати понад $100 млн додаткового доходу щодня. За такими підрахунками, лише за квітень доходи РФ від нафти могли сягнути щонайменше $12,8 млрд, що в рази перевищує оцінку американського міністра.

Читайте також:

Читайте також

У РФ окупант оконфузився в університеті під час агітації до війська (відео)
У РФ окупант оконфузився в університеті під час агітації до війська (відео)
19 березня, 13:10
13 людей отримали поранення внаслідок атаки по Львову
Проросійський блогер поширив фейк про «базу найманців» у Львові
24 березня, 18:54
Міжнародному союзу ковзанярів дісталося від Тарасової
Тренерка з РФ вилаялася, коментуючи недопуск російських фігуристів до змагань
8 квiтня, 10:59
Зеленський: Якщо ми говоримо про сильні гарантії безпеки, то це значить, що нам потрібні відповідні системи ППО
Зеленський пояснив, як важливо Україні мати американську воєнну базу на своїй території
10 квiтня, 10:12
Показники довіри до Путіна демонструють негативну динаміку
Рейтинг Путіна стрімко падає: соціологи зафіксували найбільше зниження за останні роки
10 квiтня, 13:20
Сибіга: Ми закликаємо всі країни Європи та світу долучитися до нашого історичного процесу
Створення спецтрибуналу проти РФ: повний перелік країн, які долучилися
10 квiтня, 16:46
Венс заявив, що США не досягли угоди з Іраном
Венс заявив, що США не досягли угоди з Іраном
12 квiтня, 04:49
Жуков (по центру у піджаку) брав участь у акції на підтримку російської агресії проти України
Помер колишній керівник російського волейболу, який підтримував війну проти України
13 квiтня, 19:09
Міністр армії заявив, що США переймають досвід України у веденні війни
Міністр армії заявив, що США переймають досвід України у веденні війни
Сьогодні, 00:00

Економіка

Зеленський назвав суму, яку Росії отримала через послаблення санкцій США
Зеленський назвав суму, яку Росії отримала через послаблення санкцій США
Іран знову закрив Ормузьку протоку
Іран знову закрив Ормузьку протоку
США дали зелене світло на продаж російської нафти: до коли діятиме виняток
США дали зелене світло на продаж російської нафти: до коли діятиме виняток
США продовжили дозвіл на торгівлю російською нафтою для стабілізації ринку
США продовжили дозвіл на торгівлю російською нафтою для стабілізації ринку
Ціни на пальне різко обвалилися після відкриття Ормузької протоки
Ціни на пальне різко обвалилися після відкриття Ормузької протоки
Відкриття Ормузької протоки не зупинить кризу: ринок палива отримав прогноз
Відкриття Ормузької протоки не зупинить кризу: ринок палива отримав прогноз

Новини

Радониця: традиції, як правильно поминати та заборони в батьківський вівторок
Сьогодні, 07:00
В Україні невеликі дощі: погода на 19 квітня 2026
Сьогодні, 06:26
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 18 квітня 2026
Вчора, 05:59
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
17 квiтня, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
16 квiтня, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
