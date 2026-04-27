Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна та Норвегія вироблятимуть дрони, викрито російську агентурну мережу. Головне за 27 квітня 2026

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 27 квітня 2026 року

Україна та Норвегія створюють перше спільне виробництво українських безпілотників. Національна поліція з європейськими правоохоронцями викрила агентурну мережу РФ, яка діяла в інтересах спецслужб РФ на території України та держав ЄС. До Ізраїлю прибуло ще одне судно з краденим українським зерном.

«Главком» склав добірку головних подій 27 квітня.

Зеленський провів Ставку

фото: Офіс президента (ілюстративне)

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Обговорювалися три ключові питання: наземні роботизовані комплекси (НРК) та їх масштабування, захист від балістичного озброєння та доповіді розвідок про стан економіки РФ.

 За словами президента, наземні роботизовані комплекси зараз є одним із найбільш гарячих запитів Сил оборони. Він наголосив, що виробництво та постачання мають встигати за потребою, зокрема обсяг контрактування НРК повинен бути значно більшим, ніж торік.

Крім того, глава держави заслухав доповіді про постачання ракет для антибалістичних систем і стан виконання домовленостей із партнерами, а також про стан економіки й соціальних процесів у Росії після першого кварталу цього року. 

Україна та Норвегія вироблятимуть дрони для ЗСУ

фото: Міноборони

Україна та Норвегія створюють перше спільне виробництво українських безпілотників. Планується виготовити декілька тисяч дронів mid-strike на території Норвегії. Уся продукція, виготовлена в межах проєкту, буде передана Силам оборони.

Проєкт буде профінансовано норвезькою стороною за рахунок додаткових коштів. Відповідну угоду підписали у Києві посол Норвегії в Україні Ларс Рагнар Аалеруд Гансен та заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Сергій Боєв.

Очікується, що перші системи, виготовлені в Норвегії, будуть передані Силам оборони вже до літа цього року. Угода також передбачає розвиток комплексного промислового співробітництва, включно з проведенням досліджень.

Викрито російську агентурну мережу

фото: Нацполіція

Національна поліція з європейськими правоохоронцями викрила агентурну мережу РФ, яка діяла в інтересах спецслужб російської федерації на території України та держав Європейського Союзу. За даними слідства, її учасники планували серію тяжких злочинів, зокрема замовних вбивств, терористичних актів.

Як зазначають правоохоронці, до складу мережі входили громадяни України, Росії, Білорусі, Молдови, Грузії, Латвії та Греції. Вони виконували різні ролі – від збору розвідувальної інформації та логістичного забезпечення до підготовки засобів для вчинення злочинів. Комунікація здійснювалася через захищені канали зв’язку з використанням анонімних облікових записів і тимчасових SIM-карт.

До Ізраїлю прибуло ще одне судно з краденим українським зерном

фото: MarineTraffic (ілюстративне)

До ізраїльського порту Хайфа прибуло судно Panormitis з краденою українською пшеницею. Як вказує сервіс для відстеження суден VesselFinder, Panormitis прибув до Хайфи близько 01:07 27 квітня за Києвом. Вантаж судна становить 6,2 тис. тонн пшениці та понад 19 тис. тонн ячменю.

Корабель перебував на якірній стоянці порту Кавказ в російських територіальних водах, не порушивши кордон України. Водночас порушення вчиняли судна, які доставили йому зерно.

Мінекономіки запускає реформу Держпраці

фото: Мінсоцполітики (ілюстративне)

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства підготувало проєкт постанови про реформування Державної служби з питань праці. Він передбачає перехід від моделі, у якій держава одночасно контролює і фактично впливає на доступ до ринку послуг у сфері охорони праці, до моделі, де Держпраці зосереджується на своїй ключовій функції: нагляді за безпекою праці та контролі за дотриманням трудового законодавства.

Серед запропонованих змін: розмежування контрольних функцій, передача частини процедур незалежним акредитованим органам, скасування погоджень і участі у процедурах, які не є держнаглядом, а також цифровізація документів і рішень.

Зміни стануть першим етапом реформування Держпраці. Вони мають допомогти сформувати прозорий ринок послуг у сфері охорони праці, зменшити адміністративне навантаження на бізнес, мінімізувати ризики тиску та спрямувати ресурс Держпраці на контроль реальних ризиків для життя і здоров’я працівників. Наступним етапом має стати цифровізація сфери охорони праці в системі «Обрій».

Інші важливі новини

  • Сійярто увійде до нового складу парламенту Угорщини.
  • Суд удвічі зменшив заставу ексочільнику Держфіскальної служби Насірову.
  • Антикорупційний суд виніс вирок ексдиректору Житомирського бронетанкового заводу.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський зерно російські агенти Ізраїль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський про окупацію ЧАЕС: Росіяни не усвідомлювали небезпеки зони відчуження
Зеленський про окупацію ЧАЕС: Росіяни не усвідомлювали небезпеки зони відчуження
Вчора, 23:27
Зеленський:Радий вітати в Україні Президентку Молдови Маю Санду
Зеленський зустрівся з президенткою Молдови
Вчора, 13:15
Зеленський на закритій зустрічі наголосив, що успіх останніх операцій у глибокому тилу ворога є результатом невпинного технологічного розвитку
«У «рускіх» тепер величезні проблеми…» Зеленський розказав про результати останніх операцій в тилу ворога
10 квiтня, 09:12
Делегація МЗС Бельгії потрапила під авіаудар в Бейруті
Делегація МЗС Бельгії потрапила під авіаудар в Бейруті
9 квiтня, 00:58
Зеленський зустрівся з рабинами українських міст
Зеленський отримав особливий подарунок від представників єврейських громад
6 квiтня, 20:52
Президент: Україна захищає себе та демонструє здатність посилювати безпеку інших
Фронт, удари по РФ: Зеленський і військові затвердили подальші кроки
6 квiтня, 17:03
Документ діятиме під час воєнного стану та один рік після його закінчення
Зеленський спростив правила перебування іноземних волонтерів в Україні
30 березня, 22:04
Україна уважно аналізує обсяги застосованої зброї США
США можуть переправити зброю для України на Близький Схід: Зеленський сказав, чи це правда
28 березня, 16:42
Зеленський прибув до Катару
Зеленський прибув до Катару
28 березня, 13:46

Події в Україні

Вибух у багатоповерхівці Львова: подробиці від поліції
Вибух у багатоповерхівці Львова: подробиці від поліції
Україна та Норвегія вироблятимуть дрони, викрито російську агентурну мережу. Головне за 27 квітня 2026
Україна та Норвегія вироблятимуть дрони, викрито російську агентурну мережу. Головне за 27 квітня 2026
На окупованій Херсонщині ворог готує дітей до майбутньої служби в каральних органах
На окупованій Херсонщині ворог готує дітей до майбутньої служби в каральних органах
«Волелюбний птах літає туди, куди забажає». Мадяр натякнув на нову хвилю ударів по Росії
«Волелюбний птах літає туди, куди забажає». Мадяр натякнув на нову хвилю ударів по Росії
Перша група поліціянтів їде на полігон на посилені тренування – Клименко
Перша група поліціянтів їде на полігон на посилені тренування – Клименко
Окупанти у Сумах знищили автостоянку з кількома десятками автомобілів
Окупанти у Сумах знищили автостоянку з кількома десятками автомобілів

Новини

«Зоря» впевнено здолала «Верес» на фініші туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 17:30
Півзахисник молодіжної збірної України оформив ефектний гол у чемпіонаті Німеччини
Сьогодні, 16:45
«Епіцентр» не втримав перемогу над «Олександрією» в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:57
Історичний светр Грецкі пішов із молотка за рекордні гроші
Сьогодні, 14:25
Дворазовий володар Кубка Стенлі завершив кар'єру
Сьогодні, 13:00
Салах імовірно провів останній матч у кар'єрі за «Ліверпуль»
Сьогодні, 11:25

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua