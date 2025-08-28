Головна Країна Суспільство
На Хмельниччині збитки від загибелі риби перевищили 53,5 млн грн

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Для з'ясування причин та обставин загибелі риби події було проведено 10 оглядів
фото з відкритих джерел

Станом на 26 серпня зафіксовано понад 33 тис. загиблих особин риби

У Хмельницькому тривають слідчі дії у справі масової загибелі риби в річці Плоска, що сталася 22 серпня. За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Хмельницького розслідується кримінальне провадження за фактом порушення правил охорони вод (ч. 1 ст. 242 КК України), повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Хмельницької обласної прокуратури.

Станом на 26 серпня зафіксовано понад 33 тис. загиблих особин риби. За попередніми підрахунками Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області, сума завданих збитків вже перевищує 53,5 млн грн, і їх підрахунок триває.

Для з'ясування причин та обставин події було проведено 10 оглядів. Відповідні експертизи тривають, після чого можлива зміна кваліфікації кримінального правопорушення.

Нагадаємо, 22 серпня у Хмельницькому зафіксували масову загибель риби в річці Плоска. Про це повідомив заступник міського голови Микола Ваврищук, передає «Главком».

«З шостої години ранку ми обстежили велику частину річки та виявили потенційне місце вкиду або витоку якихось хімічних речовин. Ми написали заяву до правоохоронних органів», – зазначив Микола Ваврищук.

За його словами, вздовж усієї течії річки вже відібрали зразки води. Наразі очікують на результати лабораторних досліджень.

«Ми впевнені, що це вкид якихось хімічних речовин, адже щотижнево відбираємо аналізи… Кілька днів тому результати не свідчили про поганий стан річки, а навпаки були достатньо хороші», – зазначив заступник міського голови.

До слова, 12 липня на ставку в селищі Новопокровка Дніпровського району Дніпропетровської області було зафіксовано масову загибель риби. Про інцидент повідомили у департаменті екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА. Місцеві жителі в соцмережах почали бити на сполох: за даними очевидців, лише за один день у громаді зібрали близько п’яти тонн мертвої риби.

