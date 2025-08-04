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В Україні демонтовано останнього Леніна

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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В Україні демонтовано останнього Леніна
Демонтований пам'ятник перевезено на територію комунального підприємства
колаж: glavcom.ua

На Хмельниччині демонтовано останній пам’ятник Леніну в Україні

У селі Рудківці Новоушицького району демонтували останнє погруддя Володимира Ульянова (Леніна), яке залишалося на підконтрольній уряду України території. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на проєкт Деколонізація.Україна.

Демонтаж відбувся після звернення активістів до місцевої влади. У листі Новоушицького селищного голови Анатолія Олійника зазначено, що комунальне підприємство здійснило демонтаж погруддя.

В Україні демонтовано останнього Леніна фото 1
фото: Деколонізація. Україна
В Україні демонтовано останнього Леніна фото 2
фото: Деколонізація. Україна

«У селі Рудківці, що на Хмельниччині, після нашого звернення, було демонтовано останній пам'ятник Леніну в Україні», – зазначили у повідомленні.

В Україні демонтовано останнього Леніна фото 3
фото: Деколонізація. Україна

Згідно з повідомленням, демонтований пам'ятник перевезено на територію комунального підприємства.

Нагадаємо, мешканці села Коржівка, що на Вінниччині, приліпили пам'ятнику Володимиру Ульянову (Леніну) вуса і брови. Тепер він став схожим на письменника Тараса Шевченка. 

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Теги: СРСР декомунізація Хмельниччина

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