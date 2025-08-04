В Україні демонтовано останнього Леніна
На Хмельниччині демонтовано останній пам’ятник Леніну в Україні
У селі Рудківці Новоушицького району демонтували останнє погруддя Володимира Ульянова (Леніна), яке залишалося на підконтрольній уряду України території. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на проєкт Деколонізація.Україна.
Демонтаж відбувся після звернення активістів до місцевої влади. У листі Новоушицького селищного голови Анатолія Олійника зазначено, що комунальне підприємство здійснило демонтаж погруддя.
«У селі Рудківці, що на Хмельниччині, після нашого звернення, було демонтовано останній пам'ятник Леніну в Україні», – зазначили у повідомленні.
Згідно з повідомленням, демонтований пам'ятник перевезено на територію комунального підприємства.
Нагадаємо, мешканці села Коржівка, що на Вінниччині, приліпили пам'ятнику Володимиру Ульянову (Леніну) вуса і брови. Тепер він став схожим на письменника Тараса Шевченка.