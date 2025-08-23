Головна Країна Кримінал
Масовий мор риби у Хмельницькому: прокуратура відкрила справу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Масовий мор риби у Хмельницькому: прокуратура відкрила справу
У Хмельницькому зафіксували масову загибель риби в річці Плоска
Хмельницька окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження

22 серпня у Хмельницькому зафіксували масову загибель риби в річці Плоска. Про це повідомив заступник міського голови Микола Ваврищук, передає «Главком».

«З шостої години ранку ми обстежили велику частину річки та виявили потенційне місце вкиду або витоку якихось хімічних речовин. Ми написали заяву до правоохоронних органів», – зазначив Микола Ваврищук.

За його словами, вздовж усієї течії річки вже відібрали зразки води. Наразі очікують на результати лабораторних досліджень.

«Ми впевнені, що це вкид якихось хімічних речовин, адже щотижнево відбираємо аналізи… Кілька днів тому результати не свідчили про поганий стан річки, а навпаки були достатньо хороші», – зазначив заступник міського голови.

Микола Ваврищук повідомив, що ще кілька днів тому аналізи води показували задовільний стан, тож забруднення сталося раптово.

Міська влада заявила, що винні у скиді хімікатів мають бути притягнуті до відповідальності.

Хмельницька окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 242 КК України (порушення правил охорони вод). Досудове розслідування доручено слідчим районного управління поліції спільно з екологічною інспекцією.

До слова, 12 липня на ставку в селищі Новопокровка Дніпровського району Дніпропетровської області було зафіксовано масову загибель риби. Про інцидент повідомили у департаменті екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА. Місцеві жителі в соцмережах почали бити на сполох: за даними очевидців, лише за один день у громаді зібрали близько п’яти тонн мертвої риби.

прокуратура розслідування водойма риба хімікати Хмельницький

