Апеляція Вищого антикорупційного суду залишила Крупу під вартою
Рішення набрало законної сили та не підлягає оскарженню
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду продовжила строк дії запобіжного заходу екскерівниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяні Крупі у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 56 млн грн застави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Апеляційної палати ВАКС.
Зазначається, що судді залишили без задоволення апеляційну скаргу захисту, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін. «Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає», – йдеться в заяві.
Апеляційна скарга адвоката Крупи була подана ще 18 липня до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. І лише в середині серпня апеляційна інстанція призначила розгляд. За даними слідства, екскерівницю Хмельницької обласної МСЕК підозрюють у незаконному збагаченні.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд у середу, 10 липня, продовжив до 7 вересня тримання під вартою ексочільниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупи. Також їй вдвічі зменшили розмір застави. У жовтні минулого року Крупі призначили заставу в 500 млн грн, однак після судового засідання 10 липня сума зменшилася до 56 млн грн.
У разі внесення застави Тетяна Крупа зокрема буде зобов’язана прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання й здати свій закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України.
Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) за матеріалами повної перевірки, проведеної Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК), розпочало кримінальне провадження щодо колишнього начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області Олександра Крупи. Йдеться про сина колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні.
До слова, правоохоронці викрили масштабну схему посадовців Центральної МСЕК, які разом із сімейним лікарем оформляли групи інвалідності чоловікам призовного віку. Підозру отримав колишній очільник Центральної МСЕК Володимир Марунич.
