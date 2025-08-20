Головна Країна Кримінал
Апеляція Вищого антикорупційного суду залишила Крупу під вартою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Судді залишили без задоволення апеляційну скаргу захисту екскерівниці Хмельницької МСЕК
Судді залишили без задоволення апеляційну скаргу захисту екскерівниці Хмельницької МСЕК
фото: Ґрати

Рішення набрало законної сили та не підлягає оскарженню

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду продовжила строк дії запобіжного заходу екскерівниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяні Крупі у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 56 млн грн застави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Апеляційної палати ВАКС.

Зазначається, що судді залишили без задоволення апеляційну скаргу захисту, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін. «Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає», – йдеться в заяві.

Апеляційна скарга адвоката Крупи була подана ще 18 липня до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. І лише в середині серпня апеляційна інстанція призначила розгляд. За даними слідства, екскерівницю Хмельницької обласної МСЕК підозрюють у незаконному збагаченні.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд у середу, 10 липня, продовжив до 7 вересня тримання під вартою ексочільниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупи. Також їй вдвічі зменшили розмір застави. У жовтні минулого року Крупі призначили заставу в 500 млн грн, однак після судового засідання 10 липня сума зменшилася до 56 млн грн.

У разі внесення застави Тетяна Крупа зокрема буде зобов’язана прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання й здати свій закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) за матеріалами повної перевірки, проведеної Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК), розпочало кримінальне провадження щодо колишнього начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області Олександра Крупи. Йдеться про сина колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні.

До слова, правоохоронці викрили масштабну схему посадовців Центральної МСЕК, які разом із сімейним лікарем оформляли групи інвалідності чоловікам призовного віку. Підозру отримав колишній очільник Центральної МСЕК Володимир Марунич.

