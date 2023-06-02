Росія кардинально змінила риторику щодо угоди на транзит газу через Україну

Росія намагається повернутися до газового шантажу України

Російські чиновники почали неочікувано «дбати» про енергетичну безпеку Європи. Заступник глави МЗС РФ заявив, що в разі непродовження транзитної газової угоди після 2024 року Україна завдасть удару країнам ЄС.

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«У разі непродовження транзитної угоди після 2024 року Україна завдасть удару країнам ЄС, які купують російський газ, і одночасно сама вистрілить собі в ногу, втративши дивіденди від транзиту», – каже Галузін.

Водночас Австрія вже заявила, що не очікує на подовження транзитного контракту між «Нафтогазом» і «Газпромом» після 2024 року. Про це заявив екскерівник OMV (нафтогазовий концерн) Герхард Ройсс і зазначив, що до цього треба підготуватися і в Австрії.

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Зазначимо, що наприкінці травня голова «Нафтогазу» Олексій Чернишов поділився планом, що «до 2027 року ми цілком здатні наростити газовидобування настільки, щоб не лише покрити власні потреби, а й бути значним експортером в ЄС. Російського газу там не має бути взагалі». Чернишов також зазначив, що російські енергоресурси зруйнували мир у Європі, а от українські ресурси навпаки здатні повернути безпеку на континент.

Нагадаємо, що нещодавно Молдова заявила, що більше не залежить від російського газу. До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Молдова повністю залежала від російських енергоресурсів.

До слова, Росія вимушена прикручувати газовий кран. За словами російського диктатора Путіна, скорочення видобутку газу – це «абсолютно стабільна ситуація». За його словами, ціни на газ «трошки привпали» від встановленого рівня.