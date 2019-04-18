У Тимошенко дорікнули виборцям Порошенка, які тепер сором’язливо опускають очі
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«Якщо ми доросле суспільство, то давайте будемо відповідати за наші вчинки», - закликав нардеп Власенко
Український політик, народний депутат, заступник голови партії «Батьківщина» Сергій Власенко вважає, що багато з тих 54% українців, які на минулих виборах президента у 2014 році підтримали Петра Порошенка, сьогодні шкодують про свій вибір і вже не голосували за нього. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».
Власенко говорить, що зараз колишні виборці чинного президента сором'язливо опускають очі.
«Є життя, є виборці, які сьогодні так бачать розвиток країни. Але люди мають розуміти, що вибори – це не лише можливість галочку поставити, а величезна відповідальність», - нагадує Власенко.
«Якщо ми доросле суспільство, то давайте будемо відповідати за наші вчинки. Політики – за свої вчинки, журналісти за свої, а виборці за тих, за кого вони голосували», - наголошує Власенко.
Він заявляє, що дуже не хоче, щоб у нас повторилася ситуація, коли через якийсь час на запитання, за кого ти голосував на виборах 2019 року, людина просто опускала очі і червоніла.
Нагадаємо, Тимошенко після програшу на президентських виборах має намір зробити ставку на участь у парламентських виборах.
Як повідомлялося, у першому турі виборів президента за Володимира Зеленського віддали свої голоси 30,14%, за Петра Порошенка - 15,95%, за Юлію Тимошенко - 13,4%.