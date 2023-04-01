1 квітня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

У цей день краще не лаятися з рідними і близькими, старатися не забруднити одяг, а ще уникнути вживання алкогольних напоїв

У цей день краще не лаятися з рідними і близькими, старатися не забруднити одяг, а ще уникнути вживання алкогольних напоїв

1 квітня - День сміху. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Дарії та Хрисанфа.

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1 квітня в Україні і світі святкують День сміху. Позитивне весняне свято, яке виникло, за однією з версій, в Стародавньому Римі під час правління імператора Костянтина. Правитель, за легендою, був у доброму гуморі і позичив свій титул на один день придворному блазню. Той одразу скористався такою нагодою і видав указ влаштувати веселе свято з розвагами та переодяганнями. Відтоді перше квітня стало днем несподіваних розіграшів.

А в Україні 1 квітня святкують народне свято – День пробудження будинкового. Наші предки вірили, що з настанням холодів будинковий засинає і прокидається лише навесні. Тому цього дня намагалися задобрити духа будинку, влаштовували гучні гуляння, веселилися, співали, танцювали. А ще ретельно прибирали в хаті, бо вірили, що будинковий ненавидить бруд.

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Також 1 квітня – Міжнародний фестиваль книжок, які можна їсти. Свято започаткували за ініціативи Беатріс Корон та Джудіт Гоффберг 2000 року. Усі прихильники літератури збираються разом, щоб влаштувати цікаві конкурси з книжками, котрі можна їсти.

1 квітня святкують Міжнародний день птахів. За сумісництвом це ще й професійне свято орнітологів. Подію вперше відсвяткували 1924 року, а дату обрали на честь підписання Міжнародної конвенції з охорони птахів. Усі охочі можуть цього дня розвісити будиночки та годівнички для пернатих друзів.

Також 1 квітня Міжнародний день битви подушками. Цікаве свято святкується щороку в першу суботу квітня. З'явився флешмоб 2008 року і швидко здобув популярність. Правила боїв прості: потрібно одночасно бити одне одного подушками. Чіпати людину без подушки заборонено. Головна мета свята – залучити людей до веселощів і розваг, допомогти подолати стрес.

А ще 1 квітня Міжнародний день веселощів на роботі. Нестандартне, але цікаве свято, яке з'явилося ще 1996 року. Головна його мета в тому, щоб залучити суспільство до згуртування з колегами, виховати в колективі дружні взаємини.

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1 квітня – День народження долара. Саме цього дня 1778 року Олівер Поллок вигадав знак долара ($), який використовується до нині. Як зразок він взяв абревіатуру монети Іспанії. На той час ці монети були дуже розповсюджені в Америці. Існує ще одна версія, що цей знак він взяв з герба Іспанії.

Також 1 квітня святкують День розчинної кави. Дату святкування обрали на честь офіційної презентації напою 1938 року у Швейцарії. Над створенням розчинної кави працював хімік Макс Моргенталер. На це в нього пішло цілих сім років.

Яке сьогодні церковне свято

1 квітня в церковному календарі – день пам’яті християнських святих мучеників Дарії і Хрисанфа. Хрисанф походив з міста Олександрія і жив в III столітті. Батько його був язичником, але коли сім'я переселилася до Риму, то Хрисанфа віддали на навчання до філософської школи, де він вивчав, зокрема, Новий Завіт. Тому юнак навернувся на християнство.

Коли батько дізнався про рішення свого сина, то дуже розлютився, а потім побажав, щоб той знову став язичником. Для цього підшукав він для Хрисанфа дружину Дарію, яка була жрицею.

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Але чоловік навернув на християнство і молоду дружину. Вони навіть домовилися вести непорочне життя. За це римська влада довго мучила подружжя, але не змогла переконати їх стати язичниками. Тоді поставили їх у глибокий рів та закопали живцем.

Традиції дня

Зазвичай у перший день другого весняного місяця було дуже багато бруду, за що ця дата отримала назву «Дарина Брудна». Активно тане сніг, вода розмиває дороги, бруд скупчується біля річок. Наші предки вірили, що брудом Дарина закидає лише лихих людей.

Що сьогодні не можна робити

Не сваріться і не лайтеся.

Не варто займатися цього дня важкою фізичною працею.

Краще не зловживати спиртними напоями.

Уникайте будь-яких ситуацій, коли ви можете забруднитися. Будь ласка, читайте текст після реклами

Прикмети

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: в ніч проти 1 квітня хмарне небо, отже вже не буде похолодання найближчим часом;

на світанку помітили зорі – будуть морози;

біля водойми чутно гуркіт води – літом буде хороший урожай;

низько літають птахи – до опадів.

Іменини

Клавдій, Інокентій, Макар, Дмитро, Дарина, Маріанна, Софія, Одарка.