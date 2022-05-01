1 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Дощ у цей день пророкує багатий урожай

Сьогодні, у неділю, 1 травня, триває 67 доба повномасштабної війни з РФ.

Також сьогодні відзначається:

Провідна неділя

У провідну неділю люди згадують померлих та йдуть на кладовища.

День праці

1 травня у багатьох країнах світу відзначається міжнародне свято – День праці (Свято Весни і Праці), яке спочатку носило назву День міжнародної солідарності трудящих.

Довгий час Першотравень був символом революції, непримиренної класової боротьби, мав «політичне забарвлення» і відзначався демонстраціями, прикрашеними портретами політичних діячів, передовиків виробництва, гаслами, закликами, плакатами і діаграмами про досягнення в тій чи іншій галузі народного господарства, науки, культури. Але поступово цей контекст губився.

Сьогодні свято праці відзначається в 142 країнах і територіях світу 1 травня або в перший понеділок травня.

День глобальної любові

Яке сьогодні релігійне свято

Народне свято Кузьма Огородник відзначається 1 травня. За церковним календарем в цей день шанують пам'ять святителя Косми Халкідонського, сповідника, єпископа. Назва «Огородник» свято отримало на честь святого, покровителя городів і посівів.

Історія

Святитель Косма жив в VIII-IX століттях. Народився в столиці Візантійської імперії, місті Константинополі. Ще в юні роки вирішив присвятити своє життя християнству. Косма покинув суєтний світ, пішов у монастир і став ченцем. Він строго постив, молився. Згодом йому багато в чому вдалося досягти досконалості.

Після того, як Косму призначили єпископом міста Халкидон (Калкедона), йому не раз довелося зіткнутися з єретиками-іконоборцями. Він свято охороняв від їхніх нападків православне вчення і продовжував поклонятися святим іконам.

За непослух церкви, яка піддалася єресі іконоборства, єпископа Халкидонського заарештували. Через деякий час його піддали мукам, наполегливо запропонували відмовитися від поклоніння святим іконам. Але Косма твердо переніс катування і залишився непохитним у своїй вірі.

Одна з тортур стала для нього останньою. Святий, імовірно, помер в 816 році.

Традиції та обряди

У цей день прийнято сіяти моркву і буряк. Для того щоб урожай був багатим, перед посадкою проводять таємний обряд. Приготовлені заздалегідь насіння на зорі змочують водою з криниці або джерела, а потім в джерело кидають дрібні монети. Щоб захистити посіви та урожай від лихого ока, три дні поспіль вранці, коли ще темно, таємно ходять на річку. З настанням світанку вимочують насіння у воді.

Сам посів та подальшу прополку проводять жінки. Чоловіків не допускають до цього процесу.

Птах дня – зозуля. У цей період вона вперше після зими подає голос. Багато прикмети пов'язують з її поведінкою.

Що не можна робити сьогодні

Чоловікам не можна з'являтися на городі, інакше нічого не виросте.

Варто збирати лікувальні трави, але не можна, щоб хтось знав про те, куди ви за ними пішли.

Народні прикмети

Якщо на Кузьму Огородника тепло, то в кінці місяця буде холодно, і навпаки.

Дощ у цей день пророкує багатий урожай.

Чути зозулю – пора сіяти льон.

Якщо птах кричить на сухій гілляці – чекай заморозків.

Якщо зозуля прилетіла в село і літає там – це до пожежі.

Якщо в цей день намочити волосся дощовою водою, воно буде рости пишними, як весняна трава.

Не можна їсти насіння, приготоване для посадки, інакше плоди черв'як пожере.

Іменини

1 травня іменини відзначають Антон, Василь, Віктор, Юхим, Іван, Кузьма, Фелікс, Ян, Тамара.