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1 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Альона Боженко
glavcom.ua
1 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Що святкують 1 жовтня
фото із відкритих джерел

Якою буде погода сьогодні, такою, згідно з прикметами, вона буде і 1 квітня

У суботу, 1 жовтня, відзначають Міжнародний день вегетаріанства, Міжнародний день людей похилого віку, Міжнародний день музики, Всесвітній день Хабітат або «Міжнародний день житла», Міжнародний день кави, День геронтолога, День CD-плеєра, Всесвітній день какао та шоколаду.

В Україні в цей день відзначають День ветерана.

День геронтолога

1 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 1

Професійне свято геронтологів - «День геронтолога» відзначається щорічно 1 жовтня.

Геронтологія представляє науку, що вивчає біологічні, психологічні та соціальні аспекти старіння людини, його причини та способи боротьби зі старінням, методи можливого омолодження організму. Виник даний напрямок у науці близько століття тому.

Пріоритетні напрями в фундаментальних дослідженнях старіння в сучасній геронтології дозволяють впевнено рухатися вперед на цьому шляху, постійно нарощуючи наші пізнання й удосконалюючи методи боротьби зі старінням.

Міжнародний день людей похилого віку

1 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 2

Міжнародний день людей похилого віку, що відзначається щорічно в усьому світі 1-го жовтня, виник з ініціативи Генеральної Асамблеї ООН 14-го грудня 1990-го року, резолюція № A/RES/45/106. До цього День людей солідного і поважного віку стали відзначати спочатку в Європі, потім свято було підхоплено Сполученими Штатами і до кінця 80-х років воно поширилося по всьому світу.

Однак його остаточне офіційне затвердження на міжнародному рівні було викликано не тільки його популярністю. Одним дуже сумним фактором стало ще одна глобальна подія - зниження внесків в спеціальний Цільовий фонд з проблем старіння ООН, на тлі стрімкого старіння населення по всьому світу. Це зовсім не парадоксальне явище, але яскраво сигналізує про падіння моральних і культурних цінностей у нашому суспільстві.

Міжнародний день музики

1 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 3

Вперше Міжнародний день музики провели 1-го жовтня 1975-го року. Засновником цього прекрасного Дня виступила Міжнародна музична рада (IMC) при всесвітній і поважній організації ЮНЕСКО. На 15-й Генеральній асамблеї IMC, проведеної в 1973-му році в Швейцарії, місто Лозанна, було прийнято відповідне рішення.

Серед ініціаторів Міжнародного дня музики були присутні багато музикантів і композиторів, наприклад, Дмитро Дмитрович Шостакович, діячі міжнародних музичних організацій і товариств. Сер Ієгуді Менухін, голова IMC і його заступник Борис Ярустовський, звертаючись з листом до членів Міжнародної музичної ради 30-го листопада 1974-го року і окреслюючи цілі цього Дня для міжнародного співтовариства, підкреслювали важливість реалізації властивих ЮНЕСКО і всій світовій спільноті ідеалів миру і дружби між усіма народами, обмін досвідом та розвиток культур, взаємне поважне ставлення до різноманітних естетичних цінностей один одного, а також активне поширення музичного мистецтва для всіх верств суспільства в цілому.
 
З музикою наше людство знайоме з давніх часів. На світі знайдеться небагато людей, які зовсім байдужі до музики. Це мистецтво має величезний потенціал і багатьом композиторам донині вдається виражати через неї не тільки стан своєї власної душі, але й передавати атмосферу навколишнього, повного почуттів і переживань складного внутрішнього світу взаємин людини і природи.

День ветерана

1 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 4

З метою посилення уваги до потреб і проблем старшого покоління, забезпечення належного та гідного соціального захисту ветеранів, при підтримці ініціативи громадських ветеранських організацій 24-го вересня 2004-го року Указом Президента України № 1135/2004 був встановлений національний український «День ветерана», який відзначається з тих часів щорічно 1-го жовтня.

Вперше ветеранами стали називатися якраз солдати і військовослужбовці, за плечима яких було більше 20 років вірної служби. Це сталося ще в античному Римі. Повага і шана до цих солдатів з боку їх держави була така велика, що вони наділялися земельними ділянками або отримували солідну грошову винагороду, ставали повноправними римськими громадянами і звільнялися від всіляких повинностей.

Зараз у багатьох країнах світу державами та урядами встановлюється чітка стратегія в підтримці ветеранів та ветеранських організацій, що є по суті незамінним інститутом передового досвіду і традицій в найрізноманітніших напрямках економічного і суспільного життя всього суспільства.

Яке церковне свято

1 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 5

1 жовтня віряни вшановують пам'ять преподобного Євменія, єпископа Гортинського. Преподобний Євменій від юності вирізнявся чесним життям. Він прагнув служити Єдиному Богу і тому уникав мирських спокус. Піклуючись про спасіння душі, все своє майно він роздав убогим. З благословення божого преподобний Євменій був обраний і висвячений на єпископа Гортинської Церкви на острові Крит.

Його молитви були настільки сильними перед Богом, що одного разу під час засухи він звів на землю рясний дощ. Святий Євменій ревно і мудро захищав православну віру єресі монофелітів, що з’явилася у той час. За спротив єресі святитель відбував заслання в Фиваїді, де й упокоївся в VII ст. Тіло його було перенесено і поховане в Гортині.

Народні прикмети:

  • Якщо журавлі вже летять у теплі краї, то на свято Покрови буде холодно і настане справжня зима.
  • Якою буде погода сьогодні, такою, згідно з прикметами, вона буде і 1 квітня.
  • Якщо людина народилася 1 жовтня, то вона буде мандрівником. Як талісман їй можна носити гранат.
  • Птахи з відльотом не поспішають – швидше за все, зима прийде нескоро.
  • Бур’ян виростає високим – прикмета, що багато снігу випаде.
  • Береза 1 жовтня не втратила свого листя – сніг буде ще нескоро.

Що не рекомендується робити:

  • Не слід у цей день надто багато переживати.
  • Також не варто сьогодні просити у Бога більше, ніж потрібно вам.
  • Не варто лінуватися нині, аби не залишитися голодним на зиму.
  • Не можна у цей день прибирати павутину.

Іменини

Сьогодні іменини відзначають Євмен, Софія, Аріадна, Ірина, Іларіон, Аркадій, Єфросинія, Орина, Ярина.

Теги: Україна свято

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