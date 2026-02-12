Яке релігійне свято відзначається 13 лютого 2026: традиції та молитва

Свята 13 лютого в церковному календарі – День пам’яті святого преподобного Мартиніана

13 лютого православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Мартиніана Кесарійського. Це свято присвячене життю та духовному подвигу подвижника, який став символом стійкості перед земними спокусами та непохитної віри.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 13 лютого 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого преподобного Мартиніана

13 лютого православна церква вшановує пам'ять преподобного Мартиніана, який жив у IV-V століттях у Кесарії Палестинській. Згідно з переказами, вже у 18 років він обрав шлях відсутництва і оселився в пустелі, де провів багато років у молитвах. Святий став відомим завдяки своїй перемозі над численними спокусами.

Найвідоміший епізод його життя описує зустріч із жінкою, яка намагалася збити його зі праведного шляху. Щоб не піддатися гріху, Мартиніан став босими ногами на розпечене вугілля, заявивши: «Важко терпіти цей вогонь, але вогонь вічний у геєні ще тяжчий». Цей вчинок настільки вразив жінку, що вона покаялася і присвятила залишок життя служінню Богу. Решту життя преподобний провів як мандрівник, за що отримав дар зцілення та приборкання стихій.

Молитва дня

Преподобний отче Мартиніане, ти, що вогонь спокуси вогнем віри переміг і терпінням дивним серце своє очистив! Моли милостивого Бога за нас, грішних, щоб зміцнив Він дух наш у часи випробувань, захистив від спокус ворожих та дарував мир душам нашим. Навчи нас мужності твоєї та випроси нам у Господа прощення гріхів і життя вічне. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити характер майбутньої весни та врожай:

Якщо на Мартиніана тане сніг – весна прийде рано і буде теплою.

Якщо день похмурий – чекайте на затяжну весну з холодними дощами.

Багато зірок на нічному небі – до гарного врожаю ягід та фруктів влітку.

Якщо сонце вдень оточене колами – це знак «потужної» відлиги найближчими днями.

Цей день вважався сприятливим для очищення оселі та примирення з близькими, проте народні традиції радили уникати поспішних рішень у фінансових справах.