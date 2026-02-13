Яке релігійне свято відзначається 14 лютого 2026: традиції та молитва

Свята 14 лютого в церковному календарі – Вселенська батьківська субота

14 лютого православна церква вшановує Вселенську батьківську (м’ясопусну) суботу – особливий день молитовного поминання всіх від віку спочилих християн.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 14 лютого 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Вселенська батьківська (м’ясопусна) субота

Це перша з двох вселенських поминальних субот року. Вона відзначається за тиждень до початку Великого посту. Назва «м’ясопусна» походить від назви наступної неділі, після якої віряни припиняють вживати м’ясо. У цей день церква молиться за всіх спочилих християн, незалежно від способу їхньої смерті. Особливого значення це набуває в умовах війни, коли ми згадуємо полеглих захисників України. Традиційно віряни відвідують заупокійні служби, приносять до храму «панахиду» (хліб, крупи, цукор) та відвідують цвинтарі.

Молитви дня

Упокой, Господи, душі спочилих рабів Твоїх: батьків наших, братів і сестер, воїнів, що за віру і Батьківщину життя своє поклали, і всіх християн, що в надії на воскресіння і життя вічне спочили. Прости їм усі гріхи вільні і невільні, і даруй їм Царство Твоє Небесне. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вважали, що прикмети в цей день передбачають погоду на наступні пів року:

Яка погода сьогодні – таким буде і весь серпень.

Якщо сонце яскраво світить – весна буде ранньою, але холодною.

Почути спів синиці – до швидкого потепління.

Якщо на полях ще лежить багато снігу – літо буде врожайним.

Цей день вважався вдалим для придбання речей, які мають служити довго, а також для благодійності на спомин душ померлих.