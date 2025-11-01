Михайлівська поминальна субота: значення, традиції, заборони і що потрібно зробити цього дня

Михайлівська поминальна субота – 1 листопада 2025 року

Михайлівська поминальна субота являє собою особливий день поминальної молитви за померлих, який церква відзначає щороку в першу суботу листопада. У 2025 році цей день припадає на 1 листопада.

Назва пов’язана зі святим Архістратигом Михаїлом, оскільки субота проводиться напередодні його празника – 8 листопада.

Значення Михайлівської суботи

Це одна з кількох загальноцерковних поминальних субот протягом року, коли віруючі звершують молитви не лише за своїх рідних, але й за всіх православних християн, що відійшли у вічність.

За вченням церкви, спільна молитва живих сприяє духовному спокою та прощенню душ померлих.

У народі кажуть:

Поки за людину пам’ятають і моляться – вона живе у серцях

Традиції цього дня

Божественна літургія та панахида. У храмах звершуються заупокійні богослужіння і читаються поминальні записки.

Молитва в домі. Люди запалюють свічку за упокій і молитовно згадують померлих родичів і знайомих.

Відвідування могил. Це час тиші й роздумів, коли родини прибирають місця поховань і запалюють лампадки.

Поминальний обід. На стіл подають скромні страви – кутю, млинці, узвар, уникаючи гучних застіль.

Символіка дня

Михайлівська субота сприймається як духовне підбиття підсумків року. Після неї розпочинається період осіннього посту та підготовки до свят зимового циклу. Святий Архістратиг Михаїл, як покровитель воїнів і захисник добра та справедливості, символізує торжество світла над темрявою. З огляду на це вірять, що молитви в цей день мають особливу духовну силу.

Як пом’янути близьких

Особисто прийти до храму й подати записку «за упокій».

Запалити свічку, промовити молитву і спокійно згадати померлих, яких любили.

Вчинити благу справу – допомогти потребуючим, бо милосердя за спочилих вважається найкращою молитвою.

Чого слід уникати в Михайлівську суботу

Не займатися польовими, садовими чи городніми роботами. Цьому дню віддають перевагу молитовна увага й спогади, а не господарські клопоти. У народі кажуть: «Хто працює в поминальну суботу – не шанує своїх предків». Не влаштовувати гулянь, святкувань і не вмикати гучну музику. Навіть якщо цього дня припадає день народження, радять перенести святкування або зробити його максимально скромним. Не порушувати мир словесними сварками. Конфлікти вважаються небажаними, щоб не тривожити душі спочилих. Не прибирати в оселі після полудня. У певних регіонах побутує вірування, що після обіду душі померлих відвідують дім, тож прибирання може ніби «вигнати» їх. Не відмовляти в допомозі. Якщо хтось просить милостиню або допомоги – відмовляти не слід; вважають, що таким чином душі перевіряють людське серце. Не залишати стіл порожнім. Увечері ставлять на стіл хліб, кутю, воду – «для душ предків», щоб вони могли «погостювати». Не відвідувати кладовище в стані сп’яніння. Така поведінка розглядається як велика неповага до пам’яті померлих.

Що, навпаки, бажано зробити

Молитись за всіх спочилих, у тому числі за тих, кого не знали особисто.

Подати записку «за упокій» у храмі.

Зробити добру справу або пожертвувати на потреби церкви.

Зберігати тишу й внутрішній спокій у серці та в домі.

Михайлівська поминальна субота – це не лише день печалі, але й день вдячності тим, хто залишив нам любов, досвід і спогади, що продовжують жити в наших серцях.

1 листопада 2025 року – згадайте добрим словом тих, хто пішов, але залишається поруч у пам’яті.