Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Михайлівська поминальна субота: значення, традиції, заборони і що потрібно зробити цього дня

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Михайлівська поминальна субота: значення, традиції, заборони і що потрібно зробити цього дня
Вшанування пам'яті померлих є значущою традицією в культурах багатьох народів світу
фото: glavcom.ua

Михайлівська поминальна субота – 1 листопада 2025 року

Михайлівська поминальна субота являє собою особливий день поминальної молитви за померлих, який церква відзначає щороку в першу суботу листопада. У 2025 році цей день припадає на 1 листопада.

Назва пов’язана зі святим Архістратигом Михаїлом, оскільки субота проводиться напередодні його празника – 8 листопада.

Значення Михайлівської суботи

Це одна з кількох загальноцерковних поминальних субот протягом року, коли віруючі звершують молитви не лише за своїх рідних, але й за всіх православних християн, що відійшли у вічність.

За вченням церкви, спільна молитва живих сприяє духовному спокою та прощенню душ померлих.

У народі кажуть:

Поки за людину пам’ятають і моляться – вона живе у серцях

Традиції цього дня

  • Божественна літургія та панахида. У храмах звершуються заупокійні богослужіння і читаються поминальні записки.
  • Молитва в домі. Люди запалюють свічку за упокій і молитовно згадують померлих родичів і знайомих.
  • Відвідування могил. Це час тиші й роздумів, коли родини прибирають місця поховань і запалюють лампадки.
  • Поминальний обід. На стіл подають скромні страви – кутю, млинці, узвар, уникаючи гучних застіль.

Символіка дня

Михайлівська субота сприймається як духовне підбиття підсумків року. Після неї розпочинається період осіннього посту та підготовки до свят зимового циклу. Святий Архістратиг Михаїл, як покровитель воїнів і захисник добра та справедливості, символізує торжество світла над темрявою. З огляду на це вірять, що молитви в цей день мають особливу духовну силу.

Як пом’янути близьких

  • Особисто прийти до храму й подати записку «за упокій».
  • Запалити свічку, промовити молитву і спокійно згадати померлих, яких любили.
  • Вчинити благу справу – допомогти потребуючим, бо милосердя за спочилих вважається найкращою молитвою.

Чого слід уникати в Михайлівську суботу

  1. Не займатися польовими, садовими чи городніми роботами. Цьому дню віддають перевагу молитовна увага й спогади, а не господарські клопоти. У народі кажуть: «Хто працює в поминальну суботу – не шанує своїх предків».
  2. Не влаштовувати гулянь, святкувань і не вмикати гучну музику. Навіть якщо цього дня припадає день народження, радять перенести святкування або зробити його максимально скромним.
  3. Не порушувати мир словесними сварками. Конфлікти вважаються небажаними, щоб не тривожити душі спочилих.
  4. Не прибирати в оселі після полудня. У певних регіонах побутує вірування, що після обіду душі померлих відвідують дім, тож прибирання може ніби «вигнати» їх.
  5. Не відмовляти в допомозі. Якщо хтось просить милостиню або допомоги – відмовляти не слід; вважають, що таким чином душі перевіряють людське серце.
  6. Не залишати стіл порожнім. Увечері ставлять на стіл хліб, кутю, воду – «для душ предків», щоб вони могли «погостювати».
  7. Не відвідувати кладовище в стані сп’яніння. Така поведінка розглядається як велика неповага до пам’яті померлих.

Що, навпаки, бажано зробити

  • Молитись за всіх спочилих, у тому числі за тих, кого не знали особисто.
  • Подати записку «за упокій» у храмі.
  • Зробити добру справу або пожертвувати на потреби церкви.
  • Зберігати тишу й внутрішній спокій у серці та в домі.

Михайлівська поминальна субота – це не лише день печалі, але й день вдячності тим, хто залишив нам любов, досвід і спогади, що продовжують жити в наших серцях.

1 листопада 2025 року – згадайте добрим словом тих, хто пішов, але залишається поруч у пам’яті.

Читайте також:

Теги: кладовище поминальні дні соціум релігія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Німеччина має проблеми із безпекою громадян
Безпека жінок в Німеччині: опитування продемонструвало тривожну тенденцію
29 жовтня, 11:25
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 жовтня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 14 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 14 жовтня 2025: традиції та молитва
13 жовтня, 22:00
За словами предстоятеля Православної церкви, дата поїздки на Афон була обрана невипадково
Митрополит Епіфаній пояснив, навіщо їздив на Афон
13 жовтня, 16:26
13 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 жовтня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 13 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 13 жовтня 2025: традиції та молитва
12 жовтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 4 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 4 жовтня 2025: традиції та молитва
3 жовтня, 22:00
Архієпископ Кентерберійський є другим за ієрархією після короля керівником Церкви Англії
Уперше в історії жінка очолила Англіканську церкву
3 жовтня, 15:55
Яке релігійне свято відзначається 1 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 1 жовтня 2025: традиції та молитва
30 вересня, 22:00

Суспільство

Базова військова служба, електронні документи та нові правила виїзду: що змінюється для українців
Базова військова служба, електронні документи та нові правила виїзду: що змінюється для українців
Михайлівська поминальна субота: значення, традиції, заборони і що потрібно зробити цього дня
Михайлівська поминальна субота: значення, традиції, заборони і що потрібно зробити цього дня
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
«Томагавк». Мовознавиця пояснила, як правильно вимовляти назву американської ракети українською
«Томагавк». Мовознавиця пояснила, як правильно вимовляти назву американської ракети українською
Яке релігійне свято відзначається 1 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 1 листопада 2025: традиції та молитва
Місячний календар на листопад 2025: дати нового та повного Місяця
Місячний календар на листопад 2025: дати нового та повного Місяця

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua