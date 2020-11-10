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    Суспільство

    10 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    10 листопада відзначають&nbsp;Всесвітній День молоді - 10 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    10 листопада відзначають Всесвітній День молоді

    Намагайтеся в цей день менше контактувати з водою

    Сьогодні, 10 листопада, у світі відзначають Всесвітній День молоді та Міжнародний день бухгалтера та Всесвітній день науки в ім'я миру та розвитку.

    Яке сьогодні релігійне свято

    За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять Святої Параскеви. Її ім'я поєднують з ім'ям богині П'ятниці, яка сприяє жінкам. Тому тиждень, на який випадає 10 листопада, в народі називають П'ятницьким.

    Народні прикмети й традиції

    • Якщо до цього дня листя з вишні не опало, то тепло протримається ще довго.
    • Якщо іній на деревах, то буде мороз.
    • Вранці туман – до відлиги.
    • Якщо біля місяця коло, буде буря.
    • Поки все листя з вишні не опаде, зима не настане.
    • Побачити в цей день білку – до потепління.

    Що не можна робити сьогодні

    • 10 листопада не можна прясти, але шити можна. Раніше дівчата увечері 10 листопада збиралися за якоюсь роботою і розмовляли. Вірили, що якщо помолитися великомучениці в цей день, то скоро заміж вийдеш.
    • Хто 10 листопада багато сміється, потім буде плакати. Тому намагалися особливо не веселитися і поводитися стримано.
    • Не можна мити підлогу, інакше на тому світі доведеться в помиях валятися.
    • Забороняється чистити димохід, тому що може статися нещастя.
    • Вагітним жінкам не можна давати гроші в борг знайомим в цей день. Вважається, що разом з грошима ви передаєте в чужі руки долю майбутнього малюка.
    • Не можна купатися, мити голову і по можливості посуд. Намагайтеся в цей день менше контактувати з водою.

    Хто святкує день ангела

    У вівторок, 10 листопада, іменини відзначають Арсен, Георгій, Іван, Кузьма, Микола, Павло, Тимофій, Ганна, Параскева, Андрій, Дмитро, Юстин, Стефан.

    свята традиції
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