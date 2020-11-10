10 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Намагайтеся в цей день менше контактувати з водою
Сьогодні, 10 листопада, у світі відзначають Всесвітній День молоді та Міжнародний день бухгалтера та Всесвітній день науки в ім'я миру та розвитку.
Яке сьогодні релігійне свято
За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять Святої Параскеви. Її ім'я поєднують з ім'ям богині П'ятниці, яка сприяє жінкам. Тому тиждень, на який випадає 10 листопада, в народі називають П'ятницьким.
Народні прикмети й традиції
- Якщо до цього дня листя з вишні не опало, то тепло протримається ще довго.
- Якщо іній на деревах, то буде мороз.
- Вранці туман – до відлиги.
- Якщо біля місяця коло, буде буря.
- Поки все листя з вишні не опаде, зима не настане.
- Побачити в цей день білку – до потепління.
Що не можна робити сьогодні
- 10 листопада не можна прясти, але шити можна. Раніше дівчата увечері 10 листопада збиралися за якоюсь роботою і розмовляли. Вірили, що якщо помолитися великомучениці в цей день, то скоро заміж вийдеш.
- Хто 10 листопада багато сміється, потім буде плакати. Тому намагалися особливо не веселитися і поводитися стримано.
- Не можна мити підлогу, інакше на тому світі доведеться в помиях валятися.
- Забороняється чистити димохід, тому що може статися нещастя.
- Вагітним жінкам не можна давати гроші в борг знайомим в цей день. Вважається, що разом з грошима ви передаєте в чужі руки долю майбутнього малюка.
- Не можна купатися, мити голову і по можливості посуд. Намагайтеся в цей день менше контактувати з водою.
Хто святкує день ангела
У вівторок, 10 листопада, іменини відзначають Арсен, Георгій, Іван, Кузьма, Микола, Павло, Тимофій, Ганна, Параскева, Андрій, Дмитро, Юстин, Стефан.