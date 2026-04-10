Виїзд чоловіків до 23 років за кордон: Мінсоцполітики пояснило, чи скасує дозвіл

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Виїзд чоловіків до 23 років за кордон: Мінсоцполітики пояснило, чи скасує дозвіл
Після запровадження дозволу до країн ЄС могли виїхати близько 400 тис. українських чоловіків
Улютін зробив заяву про виїзд за кордон для чоловіків віком до 23 років

Станом на зараз Україна не проводить перемовин із міжнародними партнерами щодо скасування обмеження на виїзд за кордон для чоловіків віком до 23 років. Про це заявив міністр соціальної політики Денис Улютін в інтерв'ю Forbes Ukraine, передає «Главком».

«Рішення вже прийнято», – сказав Улютін, коментуючи можливість перегляду цієї норми. За його словами, питання її скасування з партнерами не обговорюється.

Міністр додав, що за оцінками європейських партнерів, після запровадження дозволу до країн ЄС могли виїхати близько 400 тис. українських чоловіків цієї вікової категорії. Українська сторона не веде окремої статистики. «Підтвердити чи спростувати не можу, бо не ведемо статистику», – сказав він.

Окремо тривають консультації з європейськими країнами про підходи до подальшого перебування українців після завершення режиму тимчасового захисту у першому кварталі 2027 року. 

Нагадаємо, уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. 28 серпня 2025 року прикордонники почали випускати з України чоловіків віком 18-22 років.

До слова, 10 квітня 2026 року, на всіх зовнішніх кордонах країн Шенгенської зони повноцінно запрацювала автоматизована система в’їзду/виїзду. Це радикально змінило процедуру проходження прикордонного контролю для громадян країн поза Євросоюзу, зокрема й для українців.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків віком 18-22 років спрямований на збереження української молоді, щоб батьки не вивозили підлітків, які не закінчили в Україні школу, а дозволили дітям спокійно навчатися. 

Виїзд чоловіків до 23 років за кордон: Мінсоцполітики пояснило, чи скасує дозвіл
Виїзд чоловіків до 23 років за кордон: Мінсоцполітики пояснило, чи скасує дозвіл
