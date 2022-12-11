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11 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Юрій Лящук
glavcom.ua
11 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
11 грудня відзначають Міжнародний день гір
фото з відкритих джерел

Якщо цього дня швидка відлига – це прогнозує тривалі морози

Сьогодні, у неділю, 11 грудня, святкуємо:

  • Міжнародний День гір

Міжнародний день гір (International Mountain Day), який відзначається 11 грудня, був встановлений за рішенням 57-ї Генеральної Асамблеї ООН у 2003 році. Генеральна Асамблея ООН закликала міжнародне співтовариство організовувати в цей день заходи на всіх рівнях із метою пропаганди значення стійкого розвитку гірських регіонів.

Гори займають близько однієї чверті поверхні планети і є домом майже 10 відсотків населення. Це – заповідник для багатьох унікальних видів рослин і тварин, джерело води всіх основних річок землі.

  • Міжнародний день танго

  • Всесвітній день хворого на бронхіальну астму

Проводиться щороку 11 грудня. Бронхіальна астма – одне з найбільш поширених хронічних захворювань у світі. За статистикою, більше 5% дорослого населення і 10% дитячого страждають цим захворюванням. Уперше Всесвітній день боротьби проти астми став відзначатися в 1998 році в більш ніж 35 країнах.

Яке сьогодні релігійне свято

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11 грудня в православній церкві вшановується пам'ять мученика і сповідника Стефана Нового. За переказами, Стефан Новий народився в 750 році в Константинополіу родині благочестивих батьків. Сама Пресвята Богородиця з'явилася матері його і обіцяла, що у неї буде син, як вона і просила. Зростаючи, юнак показав себе досить ґречним і особливо полюбив читання творів св. Іоанна Златоуста. Батьки віддали його в пустель на гору Авксентієву, в Віфінії, до старця Іоанна.

Одного разу зі сльозами на очах старець передбачив Стефану, що місце їхнього проживання буде створене і зрощене ним, але іконоборці розорять і спустошать його. Невдовзі старець помер, а Стефан прославився подвигами, і при печері утворилася обитель.

Народні прикмети 11 грудня

  • Швидка відлига – до довгих морозів.
  • Якщо сьогодні холодно і сухо – літо буде спекотним і сухим.
  • Пічна зола швидко гасне – буде тепло.
  • Порося верещить в сажі – до холодів.
  • Гуси часто ляскають крилами – потеплішає.

Що не можна робити сьогодні

  • Не можна нікому нічого давати в борг
  • Не можна обговорювати інших людей
  • Не потрібно займатися важкою роботою

Хто святкує день ангела

У неділю, 11 грудня, іменини відзначають Степан, Олексій, Андрій, Анна, Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Сергій, Тимофій, Федір.

Теги: свято церква населення традиції батьки борг

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