3 серпня: яке сьогодні свято, традиції, заборони та прикмети

Сьогодні не можна лихословити, лаятися, пліткувати

3 серпня відзначається День Повітряних сил Збройних сил України, Міжнародний день близнюків, Всесвітній день кавуна. Віряни вшановують пам'ять святих преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста.

«Главком» розповідає про свята, традиції, прикмети та хто святкує іменини 3 серпня 2025 року.

День Повітряних сил Збройних сил України

Щороку в першу неділю серпня відзначається День Повітряних сил Збройних Сил України – професійне свято всіх, хто захищає небо нашої держави. У 2025 році воно припадає на 3 серпня.

Свято встановлено указом президента України №579/2007 від 27 червня 2007 року. Воно прийшло на зміну Дню Військ протиповітряної оборони, адже у 2004 році відбулося об’єднання Військово-повітряних сил та військ ППО в єдині Повітряні сили ЗСУ.

Витоки українських Військово-повітряних сил сягають ще 1917 року, коли в часи боротьби за незалежність Армія УНР створила свої перші повітряні підрозділи. Згодом, за радянських часів, розвиток авіації відбувався у складі ЗС СРСР. Але після відновлення Незалежності Україна сформувала власні Повітряні сили, які сьогодні є ключовим елементом національної оборони.

Сьогодні Повітряні сили включають не лише авіаційні підрозділи, а й компоненти протиповітряної оборони, зокрема:

зенітно-ракетні війська;

радіотехнічні підрозділи;

розвідувальні та інженерні частини;

підрозділи РЕБ, РХБ захисту, метеозабезпечення;

підрозділи зв'язку, медичного та матеріально-технічного забезпечення;

військові навчальні заклади.

Міжнародний день близнюків

Перші вихідні серпня традиційно присвячені Міжнародному дню близнюків. Це свято, започатковане ще 1976 року в американському місті Твінсбург (штат Огайо), стало щорічним. Засновниками події вважаються брати Мойсей і Аарон Вілкокси – однояйцеві близнюки, які 1819 року придбали землю в цьому регіоні та пожертвували частину під будівництво школи за умови, що місто отримає нову назву – Твінсбург (від англійського «twins» – «близнюки»). У цей день вітають близнюків, двійнят, трійнят та інших братів і сестер, народжених одночасно.

Всесвітній день кавуна

3 серпня у світі відзначають Всесвітній день кавуна. Дата обрана невипадково – саме в цей період припадає пік збору врожаю цієї популярної ягоди. Хоча достеменних відомостей про засновників свята немає, вважається, що традиція виникла у США, де кавун є незмінним атрибутом літніх пікніків. Завдяки приємному смаку, соковитості та низькій калорійності ця ягода заслужено посідає чільне місце серед улюблених фруктів у багатьох країнах світу.

Яке сьогодні релігійне свято

3 серпня в церковному календарі – день пам’яті преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста.

Святий Ісаакій Далматський був ченцем і аскетом, відомим своєю боротьбою проти аріанства під час правління імператора Валента (364–378). Він заснував монастир поблизу Константинополя, який став важливим духовним центром.

Його учень Далмат став настоятелем монастиря після Ісаакія. За його керівництва монастир ще більше зміцнився як осередок православ’я. Обидва подвижники активно протистояли єресям свого часу.

Преподобний Фавст – чернець і сподвижник, який жив у тому ж монастирі. Попри обмежену кількість відомостей про його життя, він згадується як відданий послідовник Ісаакія та Далмата.

Що не можна робити

Вживати м’ясні продукти,

Лаятися, сваритися, пліткувати,

Мити підлогу або виносити сміття з дому,

Ледарювати або відмовлятися від роботи.

Народні прикмети на 3 серпня

Південний вітер – до сніжної зими,

Повільні хмари – до сильного вітру,

Дощ і шквали – осінь буде холодною та вологою,

Яка погода сьогодні – такий буде й жовтень.

Історичні події цього дня

1492 – Христофор Колумб вирушив з порту Палос-де-ла-Фронтера (Андалузія) у складі трьох кораблів «Санта-Марія», «Пінта» і «Нінья» у перше плавання для відкриття західного шляху в Індію.

1775 – (за іншими даними 14 серпня) Катерина II видала імператорський маніфест, який офіційно ліквідував запорізьке козацтво.

1795 – заснована Паризька консерваторія.

1882 – Конгрес США заборонив в'їзд до країни сновидам, злочинцям та божевільним, а також на 10 років заборонив імміграцію китайців.

1911 – вперше аероплани використано у військових цілях, коли італійці провели авіаційне вивчення дислокації турецьких позицій у Триполі.

1915 – австро-угорські війська в ході І Світової війни звільнили від росіян Володимир-Волинський.

1922 – радіо Нью-Йорка застосувало перший у світі звуковий радіоефект: двома шматками дерева було зімітовано стукіт дверей.

1949 – набрав чинності Статут Ради Європи.

1949 – у США шляхом злиття Американської баскетбольної асоціації й Національної баскетбольної ліги заснована Національна баскетбольна асоціація (НБА), до складу якої увійшло 17 команд.

1957 – під керівництвом Сергія Корольова зроблений запуск першої радянської міжконтинентальної ракети Р-7.

1990 – Верховна Рада УРСР ухвалила закон про економічну незалежність Української РСР.

1992 – стрибун із жердиною Сергій Бубка у Падуї установив світовий рекорд, стрибнувши на 6 м 12 см.

Іменини

Сьогодні свої іменини святкують: Антон, В’ячеслав, Іван, Кузьма, Микола.