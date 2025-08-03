Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

3 серпня: яке сьогодні свято, традиції, заборони та прикмети

ГЛАВКОМ
glavcom.ua
ГЛАВКОМ
google social img telegram social img facebook social img
3 серпня: яке сьогодні свято, традиції, заборони та прикмети
3 серпня – День Повітряних сил Збройних сил України
фото: depositphotos.com

Сьогодні не можна лихословити, лаятися, пліткувати

3 серпня відзначається День Повітряних сил Збройних сил України, Міжнародний день близнюків, Всесвітній день кавуна. Віряни вшановують пам'ять святих преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста.

«Главком» розповідає про свята, традиції, прикмети та хто святкує іменини 3 серпня 2025 року.

День Повітряних сил Збройних сил України

3 серпня: яке сьогодні свято, традиції, заборони та прикмети фото 1

Щороку в першу неділю серпня відзначається День Повітряних сил Збройних Сил України – професійне свято всіх, хто захищає небо нашої держави. У 2025 році воно припадає на 3 серпня.

Свято встановлено указом президента України №579/2007 від 27 червня 2007 року. Воно прийшло на зміну Дню Військ протиповітряної оборони, адже у 2004 році відбулося об’єднання Військово-повітряних сил та військ ППО в єдині Повітряні сили ЗСУ.

Витоки українських Військово-повітряних сил сягають ще 1917 року, коли в часи боротьби за незалежність Армія УНР створила свої перші повітряні підрозділи. Згодом, за радянських часів, розвиток авіації відбувався у складі ЗС СРСР. Але після відновлення Незалежності Україна сформувала власні Повітряні сили, які сьогодні є ключовим елементом національної оборони.

Сьогодні Повітряні сили включають не лише авіаційні підрозділи, а й компоненти протиповітряної оборони, зокрема:

  • зенітно-ракетні війська;
  • радіотехнічні підрозділи;
  • розвідувальні та інженерні частини;
  • підрозділи РЕБ, РХБ захисту, метеозабезпечення;
  • підрозділи зв'язку, медичного та матеріально-технічного забезпечення;
  • військові навчальні заклади.

Міжнародний день близнюків

3 серпня: яке сьогодні свято, традиції, заборони та прикмети фото 2

Перші вихідні серпня традиційно присвячені Міжнародному дню близнюків. Це свято, започатковане ще 1976 року в американському місті Твінсбург (штат Огайо), стало щорічним. Засновниками події вважаються брати Мойсей і Аарон Вілкокси – однояйцеві близнюки, які 1819 року придбали землю в цьому регіоні та пожертвували частину під будівництво школи за умови, що місто отримає нову назву – Твінсбург (від англійського «twins» – «близнюки»). У цей день вітають близнюків, двійнят, трійнят та інших братів і сестер, народжених одночасно.

Всесвітній день кавуна

3 серпня: яке сьогодні свято, традиції, заборони та прикмети фото 3

3 серпня у світі відзначають Всесвітній день кавуна. Дата обрана невипадково – саме в цей період припадає пік збору врожаю цієї популярної ягоди. Хоча достеменних відомостей про засновників свята немає, вважається, що традиція виникла у США, де кавун є незмінним атрибутом літніх пікніків. Завдяки приємному смаку, соковитості та низькій калорійності ця ягода заслужено посідає чільне місце серед улюблених фруктів у багатьох країнах світу.

Яке сьогодні релігійне свято

3 серпня в церковному календарі – день пам’яті преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста.

Святий Ісаакій Далматський був ченцем і аскетом, відомим своєю боротьбою проти аріанства під час правління імператора Валента (364–378). Він заснував монастир поблизу Константинополя, який став важливим духовним центром.

Його учень Далмат став настоятелем монастиря після Ісаакія. За його керівництва монастир ще більше зміцнився як осередок православ’я. Обидва подвижники активно протистояли єресям свого часу.

Преподобний Фавст – чернець і сподвижник, який жив у тому ж монастирі. Попри обмежену кількість відомостей про його життя, він згадується як відданий послідовник Ісаакія та Далмата.

Що не можна робити 

  • Вживати м’ясні продукти,
  • Лаятися, сваритися, пліткувати,
  • Мити підлогу або виносити сміття з дому,
  • Ледарювати або відмовлятися від роботи.

Народні прикмети на 3 серпня

  • Південний вітер – до сніжної зими,
  • Повільні хмари – до сильного вітру,
  • Дощ і шквали – осінь буде холодною та вологою,
  • Яка погода сьогодні – такий буде й жовтень.

Історичні події цього дня

  • 1492 – Христофор Колумб вирушив з порту Палос-де-ла-Фронтера (Андалузія) у складі трьох кораблів «Санта-Марія», «Пінта» і «Нінья» у перше плавання для відкриття західного шляху в Індію.
  • 1775 – (за іншими даними 14 серпня) Катерина II видала імператорський маніфест, який офіційно ліквідував запорізьке козацтво.
  • 1795 – заснована Паризька консерваторія.
  • 1882 – Конгрес США заборонив в'їзд до країни сновидам, злочинцям та божевільним, а також на 10 років заборонив імміграцію китайців.
  • 1911 – вперше аероплани використано у військових цілях, коли італійці провели авіаційне вивчення дислокації турецьких позицій у Триполі.
  • 1915 – австро-угорські війська в ході І Світової війни звільнили від росіян Володимир-Волинський.
  • 1922 – радіо Нью-Йорка застосувало перший у світі звуковий радіоефект: двома шматками дерева було зімітовано стукіт дверей.
  • 1949 – набрав чинності Статут Ради Європи.
  • 1949 – у США шляхом злиття Американської баскетбольної асоціації й Національної баскетбольної ліги заснована Національна баскетбольна асоціація (НБА), до складу якої увійшло 17 команд.
  • 1957 – під керівництвом Сергія Корольова зроблений запуск першої радянської міжконтинентальної ракети Р-7.
  • 1990 – Верховна Рада УРСР ухвалила закон про економічну незалежність Української РСР.
  • 1992 – стрибун із жердиною Сергій Бубка у Падуї установив світовий рекорд, стрибнувши на 6 м 12 см.

Іменини

Сьогодні свої іменини святкують: Антон, В’ячеслав, Іван, Кузьма, Микола.

Читайте також:

Теги: традиції календар свята вихідні свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

1 серпня відзначається Маковія
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
1 серпня, 05:45
Анна вважається святою, яка була матір’ю Пресвятої Богородиці Марії
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 05:43
День ВМС України: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
День ВМС України: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
6 липня, 09:46
Успінський піст розпочинається 1 серпня і триватиме до 14 числа
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00
Серпень – пора спекотна, але це не означає, що риболовля втрачає сенс
Календар рибалки на серпень 2025 року: коли і на що клює найкраще
31 липня, 22:30
Напої на основі матча стали трендом у кафе по всьому світі
Бум попиту на напій матча по всьому світу: запаси вичерпуються
29 липня, 07:23

Суспільство

3 серпня: яке сьогодні свято, традиції, заборони та прикмети
3 серпня: яке сьогодні свято, традиції, заборони та прикмети
Герой України, що втратив на фронті ноги, розповів, як його зупинили працівники ТЦК
Герой України, що втратив на фронті ноги, розповів, як його зупинили працівники ТЦК
Харків’янка збудувала будинок зі сміття
Харків’янка збудувала будинок зі сміття
«Апостол» Дмитро Карпенко розповів, яка історія полоненого окупанта найбільше його нажахала
«Апостол» Дмитро Карпенко розповів, яка історія полоненого окупанта найбільше його нажахала
Кухарі Дніпра експериментують зі стравами з сарани
Кухарі Дніпра експериментують зі стравами з сарани
На Чернігівщині фермер вирощує квадратні кавуни
На Чернігівщині фермер вирощує квадратні кавуни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
271K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 серпня 2025
5689
Шестиразовий олімпійський чемпіон «похоронив» американське плавання
3461
Бутусов став командиром
2677
Масований удар по Росії: безпілотники вдарили по НПЗ та оборонному підприємству
2245
Росіяни атакували дронами Дружківку: кількість постраждалих зросла (оновлено)

Новини

У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
1 серпня, 05:45
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
31 липня, 22:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua