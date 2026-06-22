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Перше за 27 років повне сонячне затемнення: коли і де дивитися

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Перше за 27 років повне сонячне затемнення: коли і де дивитися
Повну фазу затемнення можна буде побачити лише в Іспанії, через яку пройде основна смуга астрономічного явища
фото з відкритих джерел

Експерти назвали одне з найкращих місць для спостереження за рідкісним астрономічним явищем

12 серпня 2026 року жителі Європи зможуть побачити перше за 27 років повне сонячне затемнення. Повну фазу затемнення можна буде побачити лише в Іспанії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Startlap.

Як зазначили астрономи, у багатьох частинах Європи затемнення буде частковим. Наприклад, у Парижі Місяць закриє понад 92% сонячного диска. А ось повну фазу затемнення можна буде побачити лише в Іспанії, через яку пройде основна смуга астрономічного явища.

Особливу увагу астрономів привернуло Альтафулья – невелике середньовічне містечко на узбережжі Іспанії. Влада Каталонії включила цей популярний середземноморський курорт до списку 20 найкращих місць для спостереження за затемненням. Згідно з розрахунками, тут повна темрява триватиме близько 55 секунд.

Охочим побачити затемнення експерти радять приїжджати заздалегідь, оскільки тут очікується великий наплив туристів. Найзручнішими точками для спостереження називають узбережжя та околиці каплиці Сант-Антоніо-де-Падуя.

При цьому фахівці нагадують, що спостерігати за сонячним затемненням можна лише через спеціальні сертифіковані захисні окуляри. Без відповідного захисту навіть короткочасний погляд на Сонце може призвести до серйозного пошкодження зору.

Нагадаємо, 3 березня 2026 року людство стало свідком одного з найяскравіших астрономічних явищ – повного місячного затемнення, яке завдяки своєму червоному відтінку отримало назву «Кривавий Місяць». Воно тривало близько 5 год. 38 хв.

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Теги: Сонце астроном атмосферне явище космос

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