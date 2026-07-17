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Найавторитетніший гороскоп на 18 липня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Астрологічний прогноз на 18 липня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Субота сприятиме наведенню ладу у справах, теплим зустрічам із близькими та спокійному плануванню, хоча ранок може принести несподівані зміни

18 липня 2026 року астрологічна картина дня поєднує прагнення до стабільності з необхідністю швидко реагувати на нові обставини. Місяць протягом усього дня перебуватиме у знаку Діви, що сприятиме практичному підходу до повсякденних справ, турботі про здоров'я та бажанню завершити все, що залишилося незакінченим. Водночас ретроградний Меркурій у Раку закликатиме уважніше ставитися до інформації, документів і домовленостей.

За прогнозами астрологів, субота буде вдалою для домашніх справ, сімейного відпочинку, аналізу фінансів і планування наступного тижня. Перша половина дня може принести несподівані новини або зміну планів, натомість ближче до полудня зростатимуть шанси знайти компроміс, відновити гармонію у стосунках і провести день у спокійнішій атмосфері.

Що прогнозують астрологи на 18 липня 2026 року

18 липня Місяць перебуватиме у знаку Діви, тому головними темами дня стануть порядок, відповідальність і увага до деталей. Це гарний час для наведення ладу вдома, завершення дрібних справ, які довго відкладалися, перегляду сімейного бюджету або турботи про здоров'я. Астрологи зазначають, що енергія дня сприятиме не гучним починанням, а вдосконаленню вже розпочатих проєктів.

Ретроградний Меркурій у Раку й надалі впливатиме на спілкування. Через нього можливі затримки з відповідями, повернення до старих тем або необхідність переглядати попередні домовленості. Саме тому субота більше підходить для аналізу, ніж для остаточного ухвалення важливих рішень.

У першій половині дня емоційний фон може бути нестабільним через напружену взаємодію Місяця з Ураном, що інколи проявляється у вигляді раптових змін планів або несподіваних новин. Проте вже ближче до обіду з'єднання Місяця з Венерою створить сприятливі умови для сімейного відпочинку, дружніх зустрічей, творчості та приємного спілкування. Увечері варто уникати суперечок, адже емоції можуть переважати над здоровим глуздом.

Гороскоп на 18 липня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овен
21 березня –
19 квітня

Субота стане гарним днем для домашніх справ, ремонту або наведення порядку. Якщо останнім часом бракувало часу на особисті питання, зараз з'явиться можливість усе впорядкувати. Ранок може принести неочікувану звістку або зміну планів, однак не варто через це хвилюватися – ситуація швидко стабілізується.

У стосунках краще не повертатися до старих образ. Відверта розмова принесе більше користі, ніж взаємні претензії.

Телець
20 квітня –
20 травня

Для Тельців день складатиметься вдало. Ви легко впораєтеся з побутовими справами, а також знайдете час для відпочинку. Якщо давно планували зустріч із друзями або родичами, субота стане слушною нагодою.

Фінансові питання варто вирішувати без поспіху. Ретроградний Меркурій підказує ще раз перевірити умови покупок або платежів.

Близнюки
21 травня –
20 червня

Близнюкам не слід поспішати з висновками. Інформація, отримана вранці, може виявитися неповною або неточною. День більше підходить для збору фактів, ніж для остаточних рішень.

Друга половина суботи буде сприятливою для навчання, читання, творчості або коротких поїздок. Вечір обіцяє приємне спілкування з близькими людьми.

Рак
21 червня –
22 липня

Ракам варто приділити увагу собі та власному емоційному стану. Через ретроградний Меркурій можуть нагадати про себе старі спогади або незавершені розмови. Це гарний момент, щоб остаточно поставити крапку в ситуаціях, які давно турбують.

День також підходить для сімейних справ, прогулянок і спокійного відпочинку. Не варто перевантажувати себе зайвими обов'язками.

Лев
23 липня –
22 серпня

Левам варто зосередитися на фінансових питаннях. Субота сприятиме плануванню бюджету, аналізу витрат і підготовці до майбутніх покупок. Якщо виникне бажання зробити дорогу імпульсивну покупку, краще відкласти її на кілька днів.

У стосунках день сприятиме теплим розмовам і спільному дозвіллю. Саме увага до дрібниць допоможе зміцнити взаєморозуміння.

Діва
23 серпня –
22 вересня

Місяць у вашому знаку робить вас одним із головних фаворитів дня. Ви легко впораєтеся з будь-якими організаційними питаннями, знайдете правильне рішення навіть у складній ситуації та зможете завершити справи, які давно відкладали.

Разом із тим не варто вимагати від себе ідеальності. Залиште час для відпочинку, адже саме він допоможе відновити сили перед новим тижнем.

Терези
23 вересня –
22 жовтня

Для Терезів субота стане днем спокійного відновлення сил. Після насиченого робочого тижня не варто перевантажувати себе новими справами. Краще присвятити час родині, відпочинку або заняттям, які приносять задоволення. Якщо виникне необхідність ухвалити важливе рішення, не поспішайте – зберіть усю необхідну інформацію.

У другій половині дня можливі приємні зустрічі або несподівані дзвінки від людей, з якими ви давно не спілкувалися. День сприятиме примиренню та відновленню стосунків.

Скорпіон
23 жовтня –
21 листопада

Скорпіонам варто уникати надмірної категоричності. Ретроградний Меркурій може повертати до старих суперечок або змушувати переглядати раніше ухвалені рішення. Якщо виникне непорозуміння, краще спокійно вислухати співрозмовника, а не поспішати з висновками.

Сприятливий день для планування найближчих тижнів, наведення порядку в особистих справах і завершення невеликих проєктів. Вечір краще провести в колі близьких людей.

Стрілець
22 листопада –
21 грудня

Стрільці відчують бажання змінити звичний ритм життя. Якщо давно планували коротку поїздку, зустріч із друзями або активний відпочинок, день добре для цього підходить. Водночас варто залишити запас часу на можливі зміни планів.

У фінансових питаннях краще діяти виважено. Великі покупки або підписання важливих документів бажано відкласти, якщо це можливо.

Козоріг
22 грудня –
19 січня

Практичність і холодний розрахунок допоможуть Козорогам досягти бажаного результату. Субота стане вдалим днем для вирішення побутових питань, ремонту, роботи на присадибній ділянці або планування сімейного бюджету.

У другій половині дня знайдіть час для відпочинку. Постійне прагнення до продуктивності може призвести до перевтоми, тому іноді варто дозволити собі трохи сповільнитися.

Водолій
20 січня –
18 лютого

Для Водоліїв день принесе кілька несподіваних ситуацій, однак більшість із них виявляться позитивними. Головне – не відмовляйтеся від нових можливостей лише тому, що вони не входили до ваших початкових планів.

У стосунках важливо більше довіряти партнеру. Щирість і відкритість допоможуть уникнути непотрібних образ та непорозумінь.

Риби
19 лютого –
20 березня

Рибам варто прислухатися до власної інтуїції, але не забувати перевіряти факти. День сприятиме творчості, неспішним прогулянкам, спілкуванню з близькими та плануванню майбутніх справ.

Якщо останнім часом накопичилося багато дрібних завдань, саме сьогодні вдасться поступово навести лад. Не перевантажуйте себе роботою – субота має стати днем відновлення внутрішнього балансу.

Чого очікувати від дня – суботи, 18 липня 2026 року

Субота пройде під впливом Місяця у Діві, тому більшість людей прагнутимуть порядку, визначеності та завершення відкладених справ. Це вдалий день для домашніх клопотів, планування бюджету, турботи про здоров'я та відпочинку в колі родини. Практичний підхід допоможе швидше впоратися із завданнями, які ще вчора здавалися складними.

Водночас ретроградний Меркурій і надалі нагадуватиме про необхідність уважно ставитися до інформації. Якщо виникнуть затримки, непорозуміння чи потреба повернутися до старих питань, не сприймайте це як невдачу. Навпаки, день дає можливість виправити помилки, завершити незакінчені справи та підготуватися до нового робочого тижня.

Найсприятливішими заняттями стануть спокійний відпочинок, зустрічі з близькими, прогулянки на природі, читання, творчість і планування майбутніх справ. Натомість поспішні рішення, імпульсивні покупки та конфлікти можуть зіпсувати загальний позитивний настрій дня.

* Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.

‼️ Застереження: Цей матеріал має виключно розважальний характер. Астрологічні прогнози не є науково підтвердженими та не можуть розглядатися як достовірний спосіб передбачення майбутнього або рекомендація до дій. Сприймайте гороскоп як один із різновидів контенту для дозвілля.

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Теги: соціум астрологія Місяць гороскоп знаки Зодіаку

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