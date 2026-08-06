Затемнення-2026: інструкція для українців, найкращі локації та головні секрети

12 серпня цього року в Україні можна буде спостерігати лише часткову фазу сонячного затемнення, яка буде дуже слабкою або невидимою в багатьох регіонах через захід Сонця

12 серпня 2026 року жителі Європи зможуть спостерігати перше з 1999 року повне сонячне затемнення. Про це повідомляє «Главком».

Епіцентром події стане Іспанія – це єдина країна материкової Європи, через яку пройде смуга повної фази астрономічного явища. Решта території континенту побачить лише часткове перекриття сонячного диска (наприклад, у Парижі Місяць закриє Сонце більш ніж на 92%).

Влада Каталонії вже включила середземноморський курорт Альтафулья до переліку 20 найкращих локацій для спостереження: там повна темрява триватиме близько 55 секунд. Експерти очікують великий наплив туристів і радять приїжджати заздалегідь, обираючи місця на узбережжі або біля каплиці Сант-Антоніо-де-Падуя.

Максимальна тривалість повної фази, під час якої Місяць повністю закриє сонячний диск, становитиме 2 хв. 18 с. Оскільки основна смуга повного затемнення мине східну частину Європи, мешканці України не зможуть спостерігати повне перекриття Сонця.

Шлях повної фази затемнення

Шлях повного затемнення проляже через обмежену кількість суцільних сухопутних територій:

Гренландія (Скорсбісунн): фаза триватиме 1 хв. 46 с. і розпочнеться о 16:35 за місцевим часом (CGST).

Ісландія (Рейк'явік): повне затьмарення триватиме 1 хв. 01 с. о 17:48 за часом GMT (у районі національного парку Снайфедльсййокюдль – 2 хв. 10 с.).

Іспанія (Хіхон, А-Корунья, Бургос): сонячна корона з'явиться о 20:26-20:28 за центральноєвропейським часом (CEST) та триватиме від 1 хв. 15 с. до 1 хв. 46 с..

В Іспанії затемнення відбудеться безпосередньо перед заходом Сонця, коли світило перебуватиме дуже низько над горизонтом (від 2,7° до 12°).

У ключових містах Європи та світу часткова фаза сягатиме таких показників:

Мадрид та Барселона (Іспанія): від 99,8% до 99,96%;

Ніцца та Париж (Франція): від 92% до 95%;

Лондон (Велика Британія): 91%;

Берлін (Німеччина): 84%;

Осло (Норвегія): 83%;

Нью-Йорк (США): 9%.

Що таке сонячне затемнення?

Сонячне затемнення – це астрономічне явище, під час якого Місяць опиняється між Землею та Сонцем на одній лінії (Сонце – Місяць – Земля) і частково або повністю перекриває сонячний диск.

Сонячні затемнення трапляються частіше за місячні – у середньому від 2 до 4 разів на рік у різних куточках планети. Тривалість залежить від кутового розміру Місяця (чим він більший з точки зору спостерігача, тим довше триває явище) і може коливатися від кількох секунд до 7,5-12 хвилин.

Імовірність побачити затемнення з одного й того самого місця на Землі випадає лише раз на 200-300 років. Знаходячись в Північному або Південному полюсі, побачити повне сонячне затемнення неможливо.

Цікаві факти:

Під час повного сонячного затемнення температура повітря може стрімко впасти – у деяких випадках різниця становить до 20 градусів;

Зовнішню атмосферу Сонця (сонячну корону) неозброєним оком можна спостерігати виключно під час повної фази затемнення;

Після завершення повної фази затемнення потрібно близько години, щоб денне світло повністю відновилося до звичного рівня;

Через мільйони років мешканці Землі взагалі не зможуть спостерігати повні сонячні затемнення, оскільки Місяць повільно, але безперервно віддаляється від нашої планети;

Кільцьове затемнення відбувається у моменти, коли Місяць перебуває на максимальній відстані від Землі. Через це його видимий диск є меншим, і він постає як чорне коло, оточене яскравими сонячними променями;

Найтриваліше кільцеподібне сонячне затемнення у XXI столітті відбулося 15 січня 2010 року – його тривалість склала 11 хвилин 8 секунд.

Основні види сонячного затемнення

Повне затемнення виникає приблизно раз на 18 місяців, коли Місяць повністю відкидає тінь на Сонце, перекриваючи його на короткий проміжок часу. Максимальна тривалість повної фази становить до 7 хв 31 с;

виникає приблизно раз на 18 місяців, коли Місяць повністю відкидає тінь на Сонце, перекриваючи його на короткий проміжок часу. Максимальна тривалість повної фази становить до 7 хв 31 с; Часткове затемнення спостерігається, коли Земля потрапляє в півтінь Місяця. Частина сонячного диска залишається видимою, а інша прикривається Місяцем, через що Сонце набуває форми півмісяця, після чого поступово повертається до звичного вигляду;

спостерігається, коли Земля потрапляє в півтінь Місяця. Частина сонячного диска залишається видимою, а інша прикривається Місяцем, через що Сонце набуває форми півмісяця, після чого поступово повертається до звичного вигляду; Кільцеве (кільцеподібне) затемнення відбувається дуже рідко, коли Місяць перебуває на максимальній відстані від Землі і його тінь не досягає поверхні нашої планети. На небі, яке темніє до появи зірок, навколо темного диска Місяця утворюється яскраве «вогняне кільце». Максимальна тривалість цього явища сягає 12 хв 30 с.

Історичний слід сонячних затемнень

Протягом усієї історії людство сприймало сонячні затемнення як священний знак або прояв вищих сил, відображаючи це у міфах та легендах різних культур:

У Стародавньому Китаї люди вірили, що небесний дракон пожирає Сонце, тому під час затемнення гучно били в барабани та стріляли, щоб відлякати чудовисько;

В індійській міфології вважалося, що демон Раху намагається проковтнути світило, проте йому вдається затримати його лише на коротку мить;

Давні скандинави бачили у цьому явищі міфічного вовка Сколля, який безупинно женеться за Сонцем.

Затемнення нерідко ставали поворотними моментами в історії та науці:

763 рік до н.е.: Запис про ассирійське затемнення став ключовим для точного датування історичних подій Стародавнього Близького Сходу;

585 рік до н.е.: Давньогрецький філософ і вчений Фалес Мілетський точно передбачив затемнення, яке настільки вразило воюючі сторони (мідійців та лідійців), що вони склали зброю прямо на полі бою та зупинили війну;

968 рік: Візантійські хроністи вперше в історії залишили детальний опис сонячної корони;

1919 рік: Наукова експедиція під час затемнення зафіксувала зміщення зірок, що стало першим практичним підтвердженням Загальної теорії відносності Альберта Ейнштейна.

Що відчуває спостерігач?

Процес повного сонячного затемнення проходить кілька видовищних етапів, кожен з яких супроводжується особливими візуальними та природними ефектами:

При першому контакті місяць вперше торкається краю сонячного диска;

Виникають оптичні ефекти «намистини Бейлі» та «діамантовий перстень», коли останні промені світла пробиваються крізь місячні кратери;

Настає повна темрява. Небо набуває темно-синього відтінку, на ньому спалахують зорі, а Венера та Юпітер сяють з особливою яскравістю. Навколо Місяця спалахує перлинна сонячна корона та червоні протуберанці;

Світло повертається з новою силою, після чого Місяць остаточно залишає сонячний диск.

Під час повної фази затемнення спостерігається миттєва реакція природи: температура повітря стрімко падає на 5-10 градусів, птахи припиняють співати, бджоли повертаються до вуликів, а тварини починають готуватися до сну.

Для багатьох людей споглядання цього астрономічного явища стає глибинним особистим досвідом, який дарує усвідомлення крихкості та краси нашої планети у відкритому космосі.

Як безпечно спостерігати за сонячним затемненням?

Головним викликом для мисливців за затемненнями стане погода:

В Ісландії та Гренландії сонце підійматиметься вище над горизонтом (близько 25°), однак існує висока ймовірність щільної хмарності. В Іспанії очікується безхмарне небо, проте через низьке розташування Сонця над горизонтом необхідний ретельний вибір відкритої місцевості – без гір, високих будинків чи дерев, що закривають огляд.

Астрономи наголошують: дивитися на Сонце під час часткових фаз безпосередньо суворо заборонено.

Для безпечного огляду необхідно використовувати виключно спеціальні сертифіковані окуляри або астрономічні сонячні фільтри. Зняти захисні засоби та спостерігати явище неозброєним оком дозволяється лише в ті короткі хвилини, коли Місяць повністю закриває сонячний диск.

Що і коли побачать в Україні?

В Україні явище спостерігатиметься як часткове затемнення увечері, орієнтовно з 20:14 за київським часом.

Місто Початок Максимальна фаза Кінець видимої фази Київ 20:14 20:18 20:23 Вінниця 20:16 20:24 20:28 Хмельницький 20:17 20:31 20:34 Чернівці 20:19 20:32 20:35 Тернопіль 20:17 20:36 20:40 Рівне 20:15 20:37 20:40 Івано-Франківськ 20:18 20:38 20:42 Львів 20:17 20:43 20:47 Ужгород 20:19 20:47 20:51

Найтривалішу видиму фазу затемнення зможуть зафіксувати мешканці Ужгорода та Львова. У Києві явище триватиме лише близько 9 хв., у Вінниці – приблизно 11 хв. У Чернівцях та Хмельницькому Сонце сховається за горизонт майже одразу після настання пику затемнення.

В Одесі, Харкові та Дніпрі затемнення побачити не вдасться, оскільки Сонце зайде до початку доступної фази. У деяких районах Полтавщини воно протримається лише пару хвилин, тому шанси на спостереження там мінімальні.

Де дивитися сонячне затемнення онлайн?

Для тих, хто не зможе спостерігати явище наживо, прямі трансляції з різних куточків світу вестимуть провідні космічні агентства та астрономічні обсерваторії:

Пряма трансляція NASA розпочнеться о 17:15 за київським часом (о 13:15 за східним часом США);

Королівська обсерваторія Гринвіч вестиме онлайн-трансляцію на своєму офіційному YouTube-каналі;

Європейська космічна агенція (ESA) покаже сонячне затемнення в прямому ефірі на власному YouTube-каналі;

Портал Time and Date також організує пряму трансляцію події на своєму YouTube-каналі.

Історія та майбутнє сонячних затемнень в Україні

Останнє повне сонячне затемнення на території України зафіксували 15 лютого 1961 року (на півдні та в Криму).

Повне сонячне затемнення на території України 15 лютого 1961 року фото: vmylenko

Найближче повне затемнення, яке зачепить крайній захід чи південний захід (поблизу Ізмаїла) з великою фазою біля 90%, прогнозують на 3 вересня 2081 року.

Список усіх сонячних затемнень, повні і часткові фази яких спостерігалися та в майбутньому будуть спостерігатися з України:

XX століття

Сонячне затемнення 19 червня 1936 року

Сонячне затемнення 15 лютого 1961 року

Сонячне затемнення 11 серпня 1999 року

XXI століття

Сонячне затемнення 31 травня 2003 року

Сонячне затемнення 3 жовтня 2005 року

Сонячне затемнення 29 березня 2006 року

Сонячне затемнення 1 серпня 2008 року

Сонячне затемнення 15 січня 2010 року

Сонячне затемнення 4 січня 2011 року

Сонячне затемнення 20 березня 2015 року

Сонячне затемнення 1 вересня 2016 року

Сонячне затемнення 21 червня 2020 року

Сонячне затемнення 10 червня 2021 року

Сонячне затемнення 25 жовтня 2022 року

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року

Сонячне затемнення 12 серпня 2026 року

Сонячне затемнення 2 серпня 2027 року

Сонячне затемнення 1 червня 2030 року

Сонячне затемнення 20 березня 2034 року

Сонячне затемнення 16 січня 2037 року

Сонячне затемнення 11 червня 2048 року

Сонячне затемнення 12 вересня 2053 року

Сонячне затемнення 5 листопада 2059 року

Сонячне затемнення 30 квітня 2060 року

Сонячне затемнення 5 лютого 2065 року

Сонячне затемнення 21 квітня 2069 року

Сонячне затемнення 12 вересня 2072 року

Сонячне затемнення 27 січня 2074 року

Сонячне затемнення 13 липня 2075 року

Сонячне затемнення 26 листопада 2076 року

Сонячне затемнення 1 травня 2079 року

Сонячне затемнення 3 вересня 2081 року

Сонячне затемнення 21 квітня 2088 року

Сонячне затемнення 18 лютого 2091 року

Сонячне затемнення 23 липня 2093 року

Нагадаємо, 3 березня 2026 року людство стало свідком одного з найяскравіших астрономічних явищ – повного місячного затемнення, яке завдяки своєму червоному відтінку отримало назву «Кривавий Місяць». Воно тривало близько 5 год. 38 хв.