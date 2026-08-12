Міський голова Хмельницького закликав врегулювати використання електросамокатів законом

Симчишин: Якщо людина виїхала на власному самокаті, хоч і є заборона, то що їй зроблять

Хмельницький заборонив рух електросамокатів у парках і громадських просторах після загибелі 11-річного хлопчика

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин переконаний, що абсолютна заборона використання електросамокатів не дасть очікуваного результату та не розв'яже наявних проблем. Про це пише «Главком».

На його думку, це питання потребує чіткого законодавчого врегулювання та внесення змін до Правил дорожнього руху на загальнонаціональному рівні.

Очільник міста нагадав, що Хмельницький був першим містом в Україні, яке прийняло локальне рішення щодо впорядкування руху самокатів, однак повні обмеження без правового підґрунтя не працюють.

«Якщо людина виїхала на власному самокаті, хоч і є заборона, то що їй зроблять? Заберуть самокат? Це приватна власність, як велосипед чи мотоцикл. Це треба регулювати лише законом і правилами дорожнього руху», – наголосив Олександр Симчишин.

Мер підкреслив, що ця галузь потребує системного підходу. Зокрема, необхідно встановити чітку вікову межу для кермувальників, визначити обов'язкові заходи безпеки, а також розглянути можливість запровадження спеціальних посвідчень для підлітків віком від 16 років.

Як відомо, проблема регулювання малого електротранспорту загострюється по всій країні: у Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт про штрафи для водіїв і операторів прокату, оскільки нині така відповідальність у КУпАП відсутня. Окремі громади тим часом ухвалюють власні обмеження – Івано-Франківськ у вересні 2025 року став першим містом, яке заборонило електросамокати в центрі.

Нагадаємо, у травні Хмельницький заборонив рух електросамокатів у парках і громадських просторах після загибелі 11-річного хлопчика, який впав із самоката в парку. Тоді ж у Києві Київрада почала розглядати шляхи врегулювання руху цього транспорту.