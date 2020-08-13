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    Суспільство

    13 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    13 серпня - Міжнародний день шульг - 13 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    13 серпня - Міжнародний день шульг

    Сьогодні не можна викидати залишки зі столу

    13 серпня відзначаються такі свята:

    • Міжнародний день шульг
    • День Євдокима (Євдокимов день)

    Народні прикмети на 13 серпня:

    • Досвітній туман швидко розсіюється - до ясної, гарної погоди.
    • Мурахи закривають вхід в мурашник - до дощу.
    • Погода вітряна - чекати зими сніжної.
    • Павутина літає - жарко буде ще довго.
    • Бджоли в поле летять - буде хороша погода.
    • Після Євдокима ластівка гнізда не в'є.

    Що не рекомендується робити 13 серпня:

    • кричати і лаятися в будинку;
    • їхати в подорож або відрядження;
    • викидати залишки зі столу.

    У кого іменини 13 серпня?

    Іменини сьогодні святкують Анна, Антон, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Євдоким, Єлизавета, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій.

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