13 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
13 серпня - Міжнародний день шульг
Сьогодні не можна викидати залишки зі столу
13 серпня відзначаються такі свята:
- Міжнародний день шульг
- День Євдокима (Євдокимов день)
Народні прикмети на 13 серпня:
- Досвітній туман швидко розсіюється - до ясної, гарної погоди.
- Мурахи закривають вхід в мурашник - до дощу.
- Погода вітряна - чекати зими сніжної.
- Павутина літає - жарко буде ще довго.
- Бджоли в поле летять - буде хороша погода.
- Після Євдокима ластівка гнізда не в'є.
Що не рекомендується робити 13 серпня:
- кричати і лаятися в будинку;
- їхати в подорож або відрядження;
- викидати залишки зі столу.
У кого іменини 13 серпня?
Іменини сьогодні святкують Анна, Антон, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Євдоким, Єлизавета, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій.