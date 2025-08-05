Квиток на весілля до незнайомців: Франція запустила оригінальний стартап

Мета стартапу – допомогти парам покрити витрати на весілля

У Парижі з'явився стартап, який пропонує парам запросити на своє весілля незнайомців, продавши їм квиток на захід через Invitin. Про це пише The Guardian, повідомляє «Главком».

Мета стартапу – допомогти парам покрити витрати на весілля. Натомість незнайомці, які купили квитки на чиєсь весілля, зможуть поспілкуватися з іншими гостями та насолодитися чужим важливим святом.

Як розповіли The Guardian, 48-річна Дженніфер та її 50-річний наречений Пауло вирішили, що буде чудово, якщо на їхнє весілля прийдуть гості, яких вони не знають. Загалом на весіллі буде 80 дорослих та 15 дітей. Проте, крім рідних та близьких, за свято заплатили п'ять незнайомців (серед них пара та троє самотніх чоловіків).

Незнайомці зможуть бути присутніми на всьому заході: на самій церемонії та на святковій вечері. Примітно, що Дженніфер і Пауло (та інші клієнти Invitin) зможуть переглядати профілі та вибирати, кого з незнайомців хотіли б бачити як гості.

«Справа не лише в грошах, адже це крапля у морі порівняно із загальною вартістю весілля. Для нас важливіше, що ми зможемо поділитись цим святом з іншими людьми», – сказала Дженніфер.

Нагадаємо, донька української співачки Олі Полякової Марія вийшла заміж за американського музиканта Едена Пассареллі.

До слова, на весіллі не було її рідних. Зазначається, що причиною відсутності рідних стало питання з візами. За словами дівчини, отримала відповідну візу до Сполучених Штатів Америки лише її мама – Оля Полякова. Пара наразі розписалася, але офіційно весілля планує святкувати у Франції, або десь в Європі. Це буде 3 червня наступного року.