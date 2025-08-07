7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

7 серпня у світі відзначають день професійного спікера, а також пам'ять преподобномученика Дометія

7 серпня у світі та в Україні відзначається низка значущих подій, які охоплюють професійну діяльність, релігійні традиції та пам’ятні історичні дати.

«Главком» розповідає про свята, традиції, прикмети та хто святкує іменини 7 серпня 2025 року.

Зміст

Міжнародні свята

День професійного спікера

Щороку 7 серпня відзначають День професійного спікера. Це свято присвячене людям, які не бояться виступати на публіці, інформують, навчають та надихають. Цей день підкреслює важливість ораторського мистецтва в нашому житті та відзначає тих, хто не боїться виступати перед аудиторією, ділитися знаннями та надихати інших.

Ідея святкування виникла через розуміння того, як публічні виступи впливають на наше життя. Професійні спікери долають страх сцени, використовуючи свої навички, щоб передавати інформацію, навчати та мотивувати.

День професійного спікера – це чудова нагода для саморозвитку та подолання власних бар'єрів. Відвідуйте семінари та тренінги, виступайте на сцені, діліться своїми історіями успіху та невдачами – все це допоможе вам розвинути свої ораторські здібності та надихнути інших.

День малини з вершками у США

7 серпня у США відзначають День малини з вершками (Raspberry Cream Pie Day). Це свято присвячене одному з найулюбленіших літніх десертів американців – ніжному пирогу з малиною та вершками.

День малини з вершками – це чудова нагода насолодитися цим смачним десертом, приготувати його самостійно за традиційним рецептом або експериментувати з різними варіаціями. Можна відвідати місцеві кондитерські та пекарні, де пропонують різноманітні пироги з малиною та вершками, або влаштувати домашню вечірку з друзями та родиною, пригостивши їх цим чудовим десертом.

Малина з вершками – це не лише смачне, а й корисне поєднання. Малина багата на вітаміни, антиоксиданти та клітковину, а вершки додають десерту ніжності та кремової текстури. Тож не пропустіть нагоду відсвяткувати День малини з вершками та насолодитися цим чудовим десертом!

День маяка

7 серпня у світі відзначають День маяка (National Lighthouse Day). Це свято було започатковане у США у 1989 році на честь важливої ролі маяків у морській навігації та безпеці мореплавства.

Маяки – це не просто величні споруди на березі моря, вони є символами надії, безпеки та людської винахідливості. Протягом століть маяки допомагали морякам знаходити шлях додому, попереджали про небезпеки та рятували життя.

У День маяка у багатьох країнах світу проводяться різноманітні заходи, присвячені цим унікальним спорудам. Відвідувачі можуть піднятися на маяки, дізнатися про їхню історію та роботу, насолодитися захопливими краєвидами та зробити незабутні фотографії.

День маяка – це чудова нагода віддати шану цим важливим навігаційним спорудам та людям, які їх обслуговують, а також насолодитися романтикою моря та історією мореплавства.

Релігійні свята та традиції

Згідно з новим церковним календарем, 7 серпня вшановують пам'ять кількох святих.

Пам’ять преподобномученика Дометія Персянина

Православна церква згадує святого преподобномученика Дометія, який жив у IV столітті. Народившись у язичницькій родині, він з юності шукав істину, а згодом прийняв християнство і став монахом. За часів імператора Юліана Відступника, який жорстоко переслідував християн, Дометія схопили разом з двома учнями. За відмову зректися віри їх забили камінням у печері. Його пам'ять вшановують як символ непохитності віри перед обличчям мученицької смерті.

Пам'ять преподобних Пимена Печерського

Також 7 серпня відзначається пам’ять преподобних Пимена Багатохворобливого та Пимена-посника Печерських. Преподобний Пимен Багатохворобливий, який жив у XI-XII століттях, з дитинства страждав від важкої недуги, але сам попросив батьків відвезти його до Києво-Печерської лаври, де присвятив своє життя Богу. Він отримав зцілення і до кінця життя служив іншим, отримавши дар зцілення.

Народні прикмети та традиції

У народі 7 серпня називали «Дометій Грядочний». Ця назва пов'язана з тим, що в цей період завершувалися польові роботи. Існували такі прикмети:

Лелека стоїть на одному місці: обіцяє багатий урожай.

Ранковий туман швидко розсіюється: віщує гарну погоду протягом дня.

Багато жолудів на дубі: вказує на теплу зиму.

Лелеки починають відлітати: очікується холодна осінь.

Якщо жаби голосно квакають – очікується довга та тепла осінь.

Заборонялося купатися у відкритих водоймах, оскільки вважалося, що після цього дня вода стає холодною.

Історичні події

1888 – знаходять першу жертву Джека-Різника;

1918 – Українська Держава й Всевелике Військо Донське підписують договір про кордони;

1920 – у Варшаві підписують українсько-кубанський договір про обопільне визнання суверенності УНР і Республіки Кубанського краю й спільну підтримку у боротьбі за національне визволення;

1942 – висадженням військ союзників на островах Гуадалканал, Тулагі, Гавуту-Танамбого в архіпелазі Соломонові острови починається шестимісячна Гуадалканальська кампанія;

1960 – Кот-д'Івуар проголошує незалежність від Франції;

1964 – у США ухвалюють Тонкінську резолюцію, що дозволила розширити участь США у війні у В'єтнамі;

1970 – проводять перший комп'ютерний шаховий турнір;

1993 – частину Букінгемського палацу відкрили для туристів;

1998 – терористичні атаки проти посольств США у Кенії і Танзанії, внаслідок яких гине 258 людей;

2000 – японці винаходять водневий електромобіль;

2008 – починається російсько-грузинська війна;

2016 рік – початок «стрілянини на півночі Криму» – інсценована спецпровокація російських спецслужб з метою імітації «нападу диверсантів ГУР МО України» начебто закинутих з материкової України до Криму.

Іменини (День ангела)

Іменини 7 серпня відзначають: Антон, Афанасій, Василь, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр, Олексій, Петро, Ганна та Іраїда.