14 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

14 січня - Новий Рік за старим стилем або свято Василя

Бажання, яке було загадане в ніч з 13 на 14 січня, обов’язково збудеться

Сьогодні, 14 січня, віряни вшановують пам'ять святителя Василя та Обрізання Господнє, а у світі відзначають Новий рік за старим стилем та Всесвітній день логіки.

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Всесвітній день логіки

14 січня 2019 року у багатьох країнах ознаменувалося першим святкуванням Всесвітнього дня логіки. Ініціаторами запровадження події виступили міжнародні організації ЮНЕСКО та CIPSH.

Їхню ідею було підтримано та затверджено на Головній конференції ЮНЕСКО, яка проходила у столиці Франції наприкінці 2019 року.

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Дату для святкування події обрано на честь видатних логіків XX ст. Саме цього дня народився Альфред Тарський та помер Курт Гедель.

Обрізання Господнє

Щороку, починаючи з IV ст., 14 січня православна церква відзначає важливе свято – Обрізання Господнє. Згідно з законом Старого Завіту обряд здійснювався над хлопчиками, яким виповнилося вісім днів, та був символом союзу із Всевишнім.

У юдеїв значення акту обрізання було схожим з хрещенням, яке вважається початком повноцінного життя християнина. Кожен, хто уникав обряду, ставав відступником та іновірцем, який не гідний звертатися до Єдиного Бога.

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Над восьмиденним Божим немовлям було проведено обряд обрізання за усіма правилами та наречено ім’ям Ісус, тобто Спаситель. Оскільки Син Божий був безгрішним, він міг не піддаватися процедурі. Отці Церкви тлумачать цю подію таким чином: Ісус показав своє смирення перед Господом та був зарахований до людського роду, щоб з часом виконати свою місію – взяти на себе всі земні гріхи заради вічного життя.

Для вірян свято Обрізання Господнього символізує духовне обрізання, яке полягає в обмеженні гріховних пристрастей та створенні нового зв’язку у любові та мирі між людиною та Отцем Небесним через його Сина.

Саме визначення «обрізання» – це якесь обмеження, видалення. Тобто Христос забрав всі гріхи і таким чином пояснив, що людям необхідне духовне обрізання – обмежити себе від таких гріховних пристрастей як егоїзм, гординя та інші.

В цей день у храмах проводять богослужіння. Також 14 січня – це свято Нового року за старим стилем, коли хлопці посівають та співають пісні, а дівчата ворожать.

Існують деякі прикмети: не можна відмовляти

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День святого Василя Великого

14 січня – день Василія. Це православне свято відзначається на честь Василія Великого, відомого також як Василь Кесарійський. У четвертому столітті він був архієпископом Кесарії Каппадокійської.

Він прославився як вселенський учитель, який написав безліч богословських праць та запровадив правила чернецтва. Святитель є покровителем землеробства, тому у цей день люди, йдучи в гості, засівають пашницею домівки господарів на добру долю.

Традиції та звичаї дня

14 січня – середина зими. Відзначають Старий Новий рік, і вважається, що Різдвяні Святки досягли свого апогею.

Після дня Василя і до 18 січня, згідно з народним повір’ям, біснувалася нечиста сила. Водночас проводилися народні гуляння з піснями, танцями, колядками – так люди намагалися відігнати від себе зло.

Василь є покровителем свиней, а тому 14 січня моляться за те, щоб домашні тварини не хворіли. Старалися провести цей день якомога веселіше. На столі у свято обов’язково повинна бути свиняча голова.

Також 14 січня в православній церкві відзначається Обрізання Господнє. У Писанні сказано, що на восьмий день від Різдва Святе Немовля був обрізаний і іменований ім’ям Ісус, яке означає «Спаситель». Супроводять цього дня прикмети і традиції.

За однією старовинною традицією 14 січня вариться кутя – спеціальна каша з додаванням маку, родзинок, меду і горіхів. Господині здавна примічали, що якщо горщик з кутею дістали з печі, а він тріснув, то це призведе до нещастя. Сама каша, що вийшла, наваристою і смачною, віщує швидке весілля дітей. Якщо каша 14 січня гірчить – чекай поганих новин. Якщо пророкування було хорошим, кутю з’їдали всією сім’єю. Щоб погані передбачення не справдилися, горщик з кашею викидали в ополонку.

Традиція засівати

Василій Великий – архієпископ Кесарії Кападокійської, вселенський вчитель Церкви (IV cтоліття нашої ери). Цього дня вшановують його пам’ять. Церковні джерела характеризують Василія Великого як аскета, богослова і вченого, автора кодексу чернечого життя. Саме йому належить вислів: «Скільки віднімеш від тіла, стільки додаси сили душі».

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Також Василя Великого вважали покровителем землеробства, і саме тому цього дня основним обрядом було засівання осель збіжжям.

Перший посівальник на Новий рік, зазвичай, приносить до хати щастя. Вважається, що дівчата щастя не приносять, тому й посівати їм не годиться.

Особливість богослужіння в цей день полягає в тому, що звершується Літургія, написана самим святителем. Вона – перша з десяти Божественних літургій, служіння яких встановлене у певні дні року.

Народні прикмети

Зростаючий місяць в ніч на 14 січня – до сильної повені навесні

Якщо вранці йде сніг, то зима теж буде сніжною, а весна настане пізно

Спостерігали за напрямком вітру. Вважалося, що якщо він дме з Півночі, то літо буде холодним, із Заходу – непогожим, зі Сходу – посушливим, з Півдня – цілком звичайним, теплим, без особливих температурних перепадів.

Якщо людина народилася в Васильєв день, то, згідно з повір’ями, вона буде дуже багатою. В якості оберега їй рекомендується носити яшму.

Сильний сніг у Васильєв день – бути хорошому літу. Відлига пророкує прохолодні літні дні

Яскраві зорі на небі 14 січня віщують швидкі морози

Снігопад у Васильєв день – прикмета до того, що чекають багаті врожаї влітку і восени

Якщо 14 січня випадає на молодика, це призводить до великої повені

Якщо сніг почав йти з самого ранку, то це означає, що снігопади не припиняться ще дуже довго і, швидше за все, триватимуть до самої весни.

Вважається, що якщо 14 січня надіти обновку, то протягом усього року буде супроводжувати удача

Бажання, яке було загадане в ніч з 13 на 14 січня, обов’язково збудеться

Якщо на дорогах 14 січня ожеледь, це обіцяє урожай

Що не можна робити

У цей день не можна лаятися і лихословити, думати про погане, оскільки як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш (нехай навіть мова йде про Старому Новий рік).

Не можна позичати гроші, щоб не бути в боргах весь рік.

Варто відмовитися від жіночого товариства під час святкування Старого Нового року, щоб обійти стороною нещастя.

У цей день заборонено лаятися, думати про погане і лихословити. Крім того, не можна також згадувати старі образи, інакше весь рік буде поганим.

Іменини

14 січня День ангела імені відзначають: Василь, Федот, Петро, Григорій, Емілія, Богдан, Федосій, Микола.