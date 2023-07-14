Московська церква має звільнити будівлю Здвиженської церкви: рішення суду

Церква повертається у користування Національного історико-архітектурного заповідника «Кам'янець»

Господарський суд Хмельницької області ухвалив рішення повернути будівлю Здвиженської церкви з користування Української православної церкви. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Телеграмі.

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«​​Рішенням від 13.07.2023 Господарського суду Хмельницької області по справі за позовом Національного історико-архітектурного заповідника «Кам'янець» до Релігійної організації «Хрестовоздвиженська Українська Православна Церква» про звільнення та передачу об'єкта нерухомого майна, позов задоволено. Заповідник разом із МКІП просив суд зобов'язати УПЦ звільнити будівлю Здвиженської церкви у Карвасарах, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, місто Кам'янець-Подільський, вулиця Карвасари, 24 та повернути її Заповіднику», – йдеться у дописі.

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