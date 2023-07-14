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Московська церква має звільнити будівлю Здвиженської церкви: рішення суду

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Московська церква має звільнити будівлю Здвиженської церкви: рішення суду
Здвиженської церква у Карвасарах Хмельницької області
фото: Олександр Ткаченко/Телеграм

Церква повертається у користування Національного історико-архітектурного заповідника «Кам'янець»

Господарський суд Хмельницької області ухвалив рішення повернути будівлю Здвиженської церкви з користування Української православної церкви. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Телеграмі.

«​​Рішенням від 13.07.2023 Господарського суду Хмельницької області по справі за позовом Національного історико-архітектурного заповідника «Кам'янець» до Релігійної організації «Хрестовоздвиженська Українська Православна Церква» про звільнення та передачу об'єкта нерухомого майна, позов задоволено. Заповідник разом із МКІП просив суд зобов'язати УПЦ звільнити будівлю Здвиженської церкви у Карвасарах, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, місто Кам'янець-Подільський, вулиця Карвасари, 24 та повернути її Заповіднику», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, у Тернополі розгорілася хвиля обурення через реставрацію колишнього монастиря домініканців, який примикає до Архикатедрального собору. Будівля є однією з пʼяти пам’яток архітектури національного значення у місті.  
На сайті Кабінету міністрів зареєстрували петицію щодо збереження пам'ятки архітектури національного значення колишнього монастиря Домініканського костелу в Тернополі.

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Теги: церква міністр православна церква вулиця місто Олександр Ткаченко звільнення Хмельницкий

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