Росіяни організовують в Ізраїлі проплачені антиукраїнські мітинги – посол

Під посольством України проходило два антиукраїнські мітинги

Надзвичайний та Повноважний посол України в Ізраїлі Сергій Корнійчук повідомив, що у країні почастішали випадки проплачених антиукраїнських мітингів. Ці заходи проводяться за російські гроші. Про це дипломат розповів у ефірі телеканалу «Еспресо».

«Ми тут пояснюємо, що більшість російськомовних євреїв виїхало з Росії, втікаючи від тоталітарного режиму. Тому, якщо людина приїхала з Росії, то не обов'язково, що вона підтримує війну проти України», – пояснив Корнійчук.

Дипломат також розповів, що у Ізраїлі почастішали випадки антиукраїнських проплачених мітингів.

«В Ізраїлі останнім часом виявляється погана тенденція з антиукраїнськими мітингами. Оскільки ми бачимо заходи, які проводять ватники за російські гроші. Такі мітинги вони проводять у певних муніципалітетах. Під нашим посольством проходило два антиукраїнські мітинги. Я підходив до цих людей і запитував скільки їм платити. І заборонити, на жаль, такі мітинги не можна», – додав Корнійчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль спростив правила в’їзду для українців. Громадянам України більше не потрібно отримувати попередні електронні дозволи від Міністерства внутрішніх справ Ізраїлю для в’їзду в цю країну. Водночас Ізраїль наразі не приймає біженців із України.

Як відомо, раніше Ізраїль всупереч усім домовленостям і угодам в односторонньому порядку заборонив в'їзд на свою територію українцям, які не мають електронні візи, що несе загрозу громадянам країни, проти якої Росія почала агресію.

З початком повномасштабної війни Росії проти України Ізраїль зупинив дію безвізового режиму для українців. Окрім того, Ізраїль відмовляється приймати біженців, що тікають від війни. Просто з аеропорту Бен-Гуріона українські родини депортували до Польщі.

У зв’язку з такими діями уряду посол України Євген Корнійчук звернувся до Верховного суду Ізраїлю та особисто міністра внутрішніх справ Айєлет Шакед. Дипломат у своєму позові заявив, що уряд Ізраїлю порушує домовленості про безвізовий режим та взагалі не має повноважень одноосібно визначати правила прийому біженців з України.

3 липня Вищий суд Ізраїлю скасував рішення уряду щодо позбавлення українських громадян права на безвізовий в'їзд до Ізраїлю.



