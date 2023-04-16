16 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Тримайтесь подалі від водойм і не поливайте кімнатні рослини

Сьогодні, 16 квітня, одне з найбільших церковних свят – Великдень. Віряни вшановують пам'ять преподобного Микити Сповідника.

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Також, цього дня у світі святкують Всесвітній день крапки з комою (World Semicolon Day), День «Врятуйте слона» (Save The Elephant Day), День Чарлі Чапліна, День піжами на роботі, День обізнанності про стрес і Всесвітній день голосу.

Великдень

16 квітня в Україні і деяких інших країнах світу святкують Великдень. Найурочистіше і найбільше церковне свято, яке символізує Воскресіння Сина Божого. Згідно з християнською релігією, Ісус Христос спокутував гріхи людей на землі та подарував їм вічне життя своєю смертю на хресті.

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Щороку свято відзначається в різні дати, однак незмінним залишається день тижня – неділя. Дата залежить від циклів Сонця і Місяця. Православна церква та Українська греко-католицька церква святкують Великдень в першу неділю, яка настає після першого нового Місяця від дня весняного рівнодення. Протестанські та католицькі свята вираховують дату Воскресіння Господнього по-іншому. В них це перша неділя неділя після першого повного Місяця від дня весняного рівнодення.

Всесвітній день крапки з комою (World Semicolon Day)

Подія була започаткована Емі Блеуел 2016 року.

Її батько покінчив життя самогубством, тому Емі створила спеціальний проєкт «Крапка з комою», який допомагав людям запобігти суїциду в складних життєвих ситуаціях. На жаль, сама Емі Блеуел також здійснила самогубство 2017 року.

«Врятуйте слона» (Save The Elephant Day)

Свято було створене за ініціативою Фонду реінтродукції слонів спільно з Патрісією Сімс 2012 року.

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Головна мета цього дня полягає у зверненні уваги суспільства на проблеми слонів, що виникають через людську діяльність – продаж слонових кісток, втрата середовища проживання тощо.

День Чарлі Чапліна

Саме цього дня 1889 року народився легендарний режисер, актор, класик німого кіно.

Чарлі Чапліна вважають зворушливим митцем, який майстерно володів акторською грою і міг створити образ навіть без слів. Він успішно комбінував гумор і трагізм, за що його вважають найуспішнішим коміком. Тричі Чарлі Чапліна нагороджували Оскаром.

День піжами на роботі

Головна мета цього цікавого свята у створенні атмосфери розслабленності, відпочинок від дрес-коду, який може бути набридливим.

Піжамний день допомагає ще й покращити самопочуття працівників, позбутися стресу на роботі.

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День обізнанності про стрес

Через стресовий психологічний стан здоров'я людини в цілому може дуже сильно погіршуватися. Звичайно, для роботи мозку організму потрібна деяка психологічна напруга, але лише в малих дозах.

Якщо ж стрес людина відчуває постійно, не може розслабитися і виснажує себе, з часом здоров'я значно погіршиться.

Всесвітній день голосу

Головна мета цього свята – привернути увагу суспільства до проблем, які пов'язані зі здоров'ям голосу,і вказати на його особливе значення для людини.

Перший день голосу був проведений у Бразилії 1999 року. Пізніше до події приєдналися Португалія і Аргентина. Згодом свято стало міжнародним.

Ще одне церковне свято у цей день

16 квітня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Микити Сповідника, ігумена Мидикійського. Народився в Кесарії Віфінській в другій половині VIII столітті в сім'ї християн. На восьмий день від його народження помирає мама хлопчика, а батько з горя приймає чернецтво. Тому хлопчика виховувала бабуся.

Ще юнаком він почав прислуговувати у місцевому храмі під час богослужінь, а також був слугою у самітника Стефана. Це спонукало Микиту прийняти чернечий постриг. За кілька років він навіть став ігуменом монастиря. За праведне життя Микиту Господь наділив даром чудотворіння. Наприклад, глухонімий хлопчик після його молитви почав говорити.

Помер преподобний Микита 824 року, коли імператором був Михайло. Його тіло перевезли на кораблі в Мидикійський монастир.

Що не можна робити в цей день

Не варто залишати брудним будинок. Будь ласка, читайте текст після реклами

Не можна також залишати немитий посуд.

Не давайте грошей в борг.

Не сваріться і не лайтеся.

Тримайтесь подалі від водойм і не поливайте кімнатні рослини.

Народні прикмети і традиції на 16 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: чути гуркіт грому – до тривалої негоди;

південний вітер на хороший урожай ярих;

йде дощ, значить весна буде похмурою і пізньою;

коні похропують на негоду.

Задобрити Микиту Сповідника намагалися кашею, хлібом, курячими тельбухами. Серед рибалок було прийнято виливати в річку олію, а потім просити удачі. З самого ранку відразу після пробудження, потрібно прочитати молитву «Отче наш». Так можна вберегтися від нещасть протягом всього дня.

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Також кожна мати схиляється цього дня до своєї дитини і читає молитву до Микити, щоб той захистив малюка.

Іменини

Микита, Йосип, Іван, Феодосія.