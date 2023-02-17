17 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дні не треба планувати мандрівки, краще навести лад удома

17 лютого святкують День кота, День спонтанного прояву доброти та День людського духу. Віряни вшановують пам'ять преподобного Миколи сповідника – ігумена Студійського.

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Який сьогодні день у світі

Європа святкує День кота. Свято створене за ініціативи італійського журналіста Клауді Ангелетті, який працював в журналі Tuttogatto. Це не офіційне свято. Вибір дня був пов’язаний з лютим місяцем саме тому, що цей період знаходився під знаком Водолія (знак зодіаку), який характеризується в італійській культурній традиції, як знак вільних і незалежних духів. Справа в тому, що за часів інквізиції, особливо кішок та котів чорного кольору, активно винищували, вважаючи їх помічниками злих сил, піднебесних духів злоби, що мешкають в повітрі.

Сьогодні у світі також відзначають День людського духу. Це свято було засновано у 2003 році філософом правди та мудрості, а також автором багатьох книг Майклом Леві. Людям у всьому світі пропонується приділити 2 хвилини свого життя на тишу. О 15:00 за східним часом всі, хто має бажання, приєднуються до медитації, аби вкотре усвідомити дух свободи та миру, який живе в кожному з нас. Тиша – простий інструмент, що пов’язує нас усіх, у тиші ми оновлюємось та освіжаємось. Це допомагає нам відчути задоволеність життям та прийняти той факт, що у нас немає відповідей на всі запитання, але це може бути на краще. У світлі цього дня ми повинні практикувати багато доброти, вдячності, уважності та любові до себе.

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Ще на 17 лютого у світі припадає День спонтанного прояву доброти (Random Acts of Kindness Day). Це свято – одна з недавніх ініціатив міжнародних благодійних організацій. В Україні воно поки що практично не відоме. Вважається, що в цей день людям слід намагатися бути не просто добрими, що само собою зрозуміло, а добрими безмежно і безкорисливо.

Релігійне свято

За релігійним календарем віряни вшановують пам'ять преподобного Миколи сповідника – ігумена Студійського.

Він був одним із тих християн, які стійко та сумлінно розповсюджували християнство, попри гоніння та катування тих часів. За своє сумлінне подвижницьке життя Микола отримав Божественний дар зцілення – церквою він вважається чудотворцем. Поговорюють, що він продовжував зцілювати людей навіть після своєї смерті, тому віряни часто звертаються до нього у молитвах з проханнями про здоров’я.

Відсьогодні починалися звірині (вовчі) весілля, тому святого Миколу Студійського називали «вовчим сватом». Цей день вважається одним із найхолодніших у лютому – зазвичай стоять сильні морози та йде сніг.

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Народні прикмети і традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

якщо в лісі залишилось мало снігу, то до відлиги;

якщо гілки ялинок згинаються вниз, то варто чекати снігопадів;

якщо сняться птахи, то будуть хороші новини;

якщо не вдарили морози, то зима буде затяжною.

Заборони

Що не можна робити в цей день:

не слід залишати вдома безлад;

не можна планувати далеку мандрівку;

не варто піддаватись шкідливим звичкам;

не рекомендується споживати жирну їжу;

не можна стригти волосся.

Іменини

Нині святкують День ангела: Микита, Микола, Миколай, Юрій, Іван, Кирило, Йосип, Аврам, Сидір, Георгій, Єгор та Ганна.