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Тет-а-тет Трампа і Путіна: Bloomberg розкрило реакцію ЄС на подію

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Тет-а-тет Трампа і Путіна: Bloomberg розкрило реакцію ЄС на подію
Володимир Путін та Дональд Трамп говорили телефоном
фото із відкритих джерел

Стала відома реакція ЄС на розмову Путіна та Трампа

Ключових американських союзників у Європі попередньо не повідомили про телефонні переговори президентів США та Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна. Про це пише Bloomberg із посиланням на європейських чиновників. Один із співрозмовників агентства зазначив, що чиновники Євросоюзу не отримали попереднього попередження про підготовку розмови.

«Європейських чиновників було приголомшено розмовою Трампа з Путіним – значним дипломатичним кроком, про який ключових союзників не повідомили», – йдеться у матеріалі.

У Євросоюзі вважають, що Брюссель та Київ мають бути частиною переговорів. Глава європейської дипломатії Кая Каллас уже заявила, що «Європа має відігравати центральну роль» у будь-яких переговорах. 

Нагадаємо, те, що Україна повернеться до довоєнних кордонів 2014 року, є малоймовірним. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами, яке відбулося у Вашингтоні після його розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.

До слова, з початку російського вторгнення в Україну в 2022 році США дотримувались принципу «Нічого про Україну без України». Однак зараз ситуація змінилася. Тепер у фокусі – світ Дональда Трампа і Володимира Путіна, і США більше не прагнуть забезпечити безпеку України та Європи.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним може відбутися в Саудівській Аравії.

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Теги: Дональд Трамп Україна президент переговори Кая Каллас путін Європа

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