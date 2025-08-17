Головна Країна Суспільство
17 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
17 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

17 серпня: День пам’яті святого мученика Мирона, Міжнародний день чорного кота та інші свята дня

17 серпня – день, який вшановує як глибокі релігійні традиції, так і сучасні міжнародні події. Це час, коли православні віряни згадують святого мученика, а у світі відзначають важливість догляду за тваринами та екологічного споживання.

«Главком» розповідає про свята, традиції, прикмети та хто святкує іменини 17 серпня 2025 року.

Зміст

Міжнародні свята

Міжнародний день чорного кота

17 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

17 серпня у світі відзначають Міжнародний день чорного кота. Це свято було започатковано, щоб привернути увагу до цих тварин, які часто стають жертвами упереджень та забобонів. Це день, коли варто згадати, що чорні коти – це символ удачі та любові в багатьох культурах, а не невдач.

День магазинів секонд-хенд

17 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Щорічно 17 серпня відзначається День магазинів секонд-хенд. Свято присвячене перевагам вторинного споживання. Воно нагадує про важливість екологічного підходу до купівлі речей, що допомагає зберегти природу та зменшити кількість відходів.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого мученика Мирона

17 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

17 серпня за новим церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого мученика Мирона. Він був священником у місті Ахаї, що в Греції. Під час гонінь на християн за імператора Деція у 250 році, Мирон мужньо виступив на захист своєї пастви. За це його піддали жорстоким катуванням, змушуючи відмовитися від віри, але він залишився непохитним. Зрештою, святого Мирона стратили мечем, і він віддав своє життя за Христа.

Народні прикмети та традиції

У народі 17 серпня існувало чимало прикмет та традицій, пов'язаних із погодою та майбутнім врожаєм:

  • Якщо погода цього дня ясна та гарна, то чекайте на негоду.
  • Якщо дуже спекотно, у вересні буде багато дощів.
  • Низько пливуть хмари – скоро почнуться затяжні дощі.
  • Заборонялося ображати коней, оскільки цей день вважався їхнім покровителем.
  • Будь-які фінансові справи, особливо великі покупки, вважалися невдалими.

Історичні події

  • 1245 – у битві поблизу галицького міста Ярослава Данило Романович розгромив угорське військо і покінчив з боярським спротивом у Галицько-Волинському князівстві.
  • 1914 – у Львові створено українську національну військову формацію – легіон «Українських Січових Стрільців».
  • 1916 – Румунське королівство приєдналося до Антанти під час Першої світової війни.
  • 1918 – гетьман Павло Скоропадський встановив в Українській Державі 8-годинний робочий день.
  • 1920 – закінчилася Варшавська битва, на фронті стався перелом і Червона армія під ударами польсько-українського війська покотилася на схід.
  • 1933 – випробувана перша радянська ракета на рідинному паливі.
  • 1940 – Адольф Гітлер проголошує повну блокаду Великої Британії.
  • 1941 – розпочалася депортація жителів Кримського півострова німецької національності, до 20 серпня було виселено 50 тис. осіб.
  • 1962 – перший вбитий за спробу перетину Берлінської стіни. Прикордонники Східної Німеччини вбили 18-річного Пітера Фетчара.
  • 1969 – львівські «Карпати» стали володарями кубка СРСР.
  • 1998 – Уряд Російської Федерації проголошує дефолт.
  • 1999 – затверджено прапор Донецької області.
  • 2009 – англійська Вікіпедія перетнула рубіж у 3 мільйони статей.
  • 2011 – на навколоземну орбіту вивели український супутник «Січ-2» (супутник оптико-електронного спостереження Землі; 3-й із серії супутників «Січ»).

Іменини

17 серпня свої іменини святкують: Олексій, Андрій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Кузьма, Михайло, Семен, Ян, Дарина, Євдокія, Ірина.

