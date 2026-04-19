19 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 19 квітня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

19 квітня у світі відзначають День проліска. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого преподобного Івана Печерника.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 19 квітня 2026 року.

Міжнародні та національні свята

День проліска (The Day of Snowdrop)

Свято започатковане в Англії 1984 року. Проліски – це перші вісники справжньої весни, які символізують надію та оновлення. Цей день нагадує про необхідність охорони ранньоквітучих рослин, багато з яких занесені до Червоної книги.

День поезії і творчого мислення

Щорічно 19 квітня світ відзначає творче й натхненне свято – День поезії і творчого мислення (Poetry & The Creative Mind Day). Люди з творчим мисленням здатні до нетипових рішень; до бачення явищ, проблем, предметів під особливим кутом; такі особистості сприймають світ за допомогою творчої уяви, що допомагає їм продукувати оригінальні ідеї. Творче мислення неможливе без високого інтелекту, широкого кругозору, власного досвіду, відкритості новим знанням тощо.

Творчі люди – це люди мистецтва, нерідко поетичного. День поезії і творчого мислення об’єднує творчих особистостей та нагадує суспільству про важливість існування духовного, поетичного, незвичайного та уявного в нашому житті.

Релігійні свята та їхня історія

День святого преподобного Івана Печерника

19 квітня православна церква вшановує пам'ять преподобного Івана Печерника, який жив у VIII столітті. Ще в юнацькі роки він залишив світське життя і вирушив до Лаври святого Харитона в Палестині (відомої як Стара Лавра), де оселився в печері.

Саме через свій подвиг життя в печері він отримав іменування «Печерник». Святий Іван присвятив себе суворому посту, молитві та духовному вдосконаленню. Він був відомий своєю лагідністю та мудрістю, ставши прикладом істинного смирення для багатьох поколінь ченців.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, погода цього дня визначала характер подальшої весни:

Якщо на Івана Печерника безвітряна і ясна погода – чекайте на гарний врожай зернових.

Похмурий день обіцяє дощове літо.

Якщо перелітні птахи летять великими зграями – весна буде теплою і сухою.

Цвітіння черемхи цього дня віщує швидке настання літньої спеки.

Наші предки вірили: якщо на Провідну неділю йде дощ – це Божа милість за душі померлих.

Історичні події

1850 рік – Великою Британією і США підписано договір про спільне будівництво Панамського каналу, хоча пізніше Сполучені Штати вирішили будувати його самотужки;

1943 рік – у Варшавському гетто почалося повстання;

1967 рік – членами гурту «Бітлз» було підписано контракт, за яким вони не мали право залишати групу протягом десяти років;

2005 рік – 265-м Папою Римським стає Бенедикт XVI.

Іменини

День ангела святкують: Іван, Віктор, Георгій, Семен, Трифон.