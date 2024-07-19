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19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 липня – День тренера в Україні
фото: depositphotos.com

Сьогодні не можна з'ясовувати стосунки та сваритися

19 липня відзначається День тренера в Україні та День нових друзів. Віряни вшановують пам’ять святих мучеників Якинта й Еміліяна.

День тренера

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З 2021 року Україна також має офіційне свято тренерів, яке відзначається 19 липня. Тренер – такий самий педагог для спортсменів, як вчитель для школярів, викладач для студентів тощо.

Вперше ідея спортивного свята виникла у 1999 році у представників Федерації спортивної та художньої гімнастики України, які наголосили на необхідності відведення спеціального дня у році для тренерів. Спортивний світ підтримав ідею свята, яке надає атлетам можливість сказати «дякую» людині за роботу та підтримку.

Свято відзначається по всій країні, у спортивних установах і організаціях, федераціях різних видів спорту. Традиційно у цей день спортсмени вшановують своїх наставників, вітаючи їх. Однак для тренера завжди найкращою нагородою залишаться успіхи та досягнення його вихованців. Їх перемоги – це також перемоги тренерів.

День нових друзів

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19 липня кожного року відзначається День нових друзів. Така позитивна подія святкується аж тричі на рік (також 19 жовтня та 19 січня). Свято започатковано американською компанією з виробництва листівок Hallmark Cards з метою підвищення продажу власної продукції у 1920-х роках. Тоді ідею Дня нових друзів сприйняли погано, але зараз подія набирає обертів, розповсюджуючи світом концепцію дружності людей.

Сьогодні День нових друзів має за мету залучення людства до спілкування та заведення нових знайомств, веденню активного соціального життя. 

Яке сьогодні релігійне свято

19 липня в церковному календарі – день пам’яті святої преподобної Макрини. Вона народилася близько 324 року в Каппадокії (сучасна Туреччина) в благочестивій християнській родині. Її батьками були Василій Старший та Емілія, а серед її братів і сестер були такі видатні християнські святі, як Василій Великий, Григорій Ніський та Петро Севастійський.

Макрина з дитинства була вихована в християнській вірі та доброчесності. Дівчина була заручена, але її наречений помер до весілля. Після цього вона вирішила присвятити своє життя Богові і прийняла рішення не одружуватись. Вона разом зі своєю матір'ю заснувала монастир на родинному маєтку в Анесі, де стала черницею. Монастир став місцем духовного життя для багатьох жінок, які приєдналися до Макрини у пошуку духовної досконалості.

Макрина мала великий вплив на своїх братів, особливо на Василія Великого та Григорія Ніського. Вона була не тільки сестрою, але й духовною наставницею для них. Василій Великий і Григорій Ніський вважали її прикладом християнського життя і чернечої дисципліни.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна ходити в брудному одязі, це притягує біди.
  • Не можна з'ясовувати стосунки, сваритися.
  • Заборонено пити алкогольні напої.
  • Не варто відмовляти у допомозі.

Народні прикмети

  • Теплий і сонячний день – «бабине літо» буде довгим.
  • Затяжні дощі до неврожаю.
  • Якщо похолодало і задощило, то така погода буде шість тижнів.
  • Сухо і тепло – чекайте на великий урожай.
  • Якщо схід сонця не видно за хмарами до вечора повинно стати сонячно.

Пам’ятні події 19 липня

  • 64 – в часи правління Нерона спалахнула «Велика пожежа»: з 14 кварталів Риму вогонь цілковито знищив 4 і значно пошкодив 7 кварталів.
  • 711 – між вестготами і армією Омеядів відбулася битва при Гвадалете, що закінчилася повною перемогою арабів. Наслідком битви стало падіння держави вестготів, завоювання арабами Піренейського півострова.
  • 1551 – Карлсбурзьким договором підтверджені права Габсбургів на Угорське королівство і Трансильванське князівство.
  • 1650 – османський посол Осман-ага в Чигирині уклав військовий союз з Богданом Хмельницьким.
  • 1822 – французький вчений Жозеф Ньєпс зробив першу у світі фотографію.
  • 1870 – почалася французько-прусська війна.
  • 1900 – відкрилося Паризьке метро.
  • 1953 – почалося Воркутинське повстання у таборі «Річлаг» Комі АРСР РФ.
  • 1959 – початок арештів членів Українського Національного Комітету – дисидентської підпільної організації, що діяла в період 1957-1962 років і ставила за мету підготовку свідомих патріотів для агітаційної націоналістичної праці у Східній Україні.
  • 1969 – Індіра Ганді віддала розпорядження про націоналізацію 14 найбільших індійських банків.
  • 1980 – у Москві відкрились XXII Олімпійські ігри, які бойкотували багато держав світу через вторгнення Радянського Союзу до Афганістану.
  • 2022 – Албанія та Північна Македонія розпочали перемовини про вступ до ЄС.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Олексій, Антон, Артем, Герман, Йосип, Митрофан, Петро, Святослав, Теодор, Федір, Агрипіна.

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Теги: свято свята традиції

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