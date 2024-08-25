Тисячі паломників Московської церкви попри заборону прибули до Почаївської лаври

На сайті УПЦ МП повідомляли про близько 30 тисяч паломників

Прочани здолали 200 км «з молитвою за Боже благословення для України».

Близько 30 тисяч паломників прибули до Свято-Успенської Почаївської лаври. Про паломництво повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на пресслужбу Почаївської лаври.

Піше паломництво до Почаївської лаври здійснюється з Кам’янець-Подільського напередодні престольного свята монастиря – Успіння Пресвятої Богородиці за юліанським календарем.

В УПЦ МП розповіли, цього року паломників було так багато, що знадобилось майже 40 хвилин, аби всі вони пройшли через браму обителі. Зазначають, що прочани здолали 200 км «з молитвою за Боже благословення для України».

Тисячі паломників УПЦ МП попри заборону прибули до Почаївської лаври «за Божим благословенням для України» pic.twitter.com/KKvZDiNlPN — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 25, 2024

Речниця Тернопільської ОВА Надія Ящищак у коментарі «Суспільному» нагадала, що у 2023 році Рада оборони ухвалила рішення про заборону ходи на Преображення та Успіння Пресвятої Богородиці. За її словами, це рішення досі дійсне.

У поліції зазначили, що правоохоронці забезпечують безпеку і правопорядок. За словами речника Національної поліції у Тернопільській області Андрія Василика, цього року порівняно з минулим учасників «значно менше».

На сайті УПЦ МП повідомляли про близько 30 тисяч паломників. Водночас прессекретар Почаївської лаври архімандрит Гавриїл у коментарі «Суспільному» казав про майже 20 тисяч прочан.

Нагадаємо, щороку 19 серпня із села Довжок, що біля Кам’янця-Подільського, вирушає до Почаєва багатотисячний хресний хід вірян Української православної церкви Московського патріархату.

Під час хресного ходу на заході України, який Московський патріархат провів у минулому, 2023 році, попри заборону місцевої влади, представники УПЦ МП прийняли свого ж священнослужителя за провокатора.