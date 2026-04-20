20 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
Максим Бурич
20 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Свята 20 квітня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

20 квітня у світі відзначають День вдячності волонтерам. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого преподобного Теодора Трихіни.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 20 квітня 2026 року.

Міжнародні та національні свята

День вдячності волонтерам

Глобальний вплив добровольчості важко переоцінити. Як люди, ми залежимо один від одного для виживання, і волонтерство – це один із способів підтримати інших. День визнання волонтерів – це особливе свято, яке відзначається на честь людей, котрі безкорисливо допомагають іншим, не очікуючи нічого натомість. Він нагадує нам, наскільки важливо бути поруч і підтримувати одне одного.

Волонтерство – це не лише акт доброти, а й важлива частина соціальної тканини, що сприяє зміцненню зв'язків між людьми. Це також великий стимул для розвитку особистісного потенціалу та побудови взаємодії на рівні громади, яка, в свою чергу, може виявитися значною допомогою для держави.

Цей день дає нам можливість висловити подяку тим, хто, не чекаючи нагород, змінює світ на краще. Волонтери стають героями нашого часу, вони підтримують у скрутні моменти і допомагають відновити надію. 

День китайської мови в ООН

Свято встановлене на честь засновника китайської писемності Цан Цзе. Метою дня є вшанування багатомовності та культурного різноманіття, а також популяризація однієї з шести офіційних мов Організації Об'єднаних Націй.

Релігійні свята та їхня історія

День святого преподобного Теодора Трихіни

20 квітня православна церква вшановує пам'ять преподобного Теодора, який жив у IV столітті. Він народився в багатій родині в Константинополі, але зрікся мирських благ і пішов у пустельний монастир у Фракії.

Своє прізвисько «Трихіна», що означає «Волосяничний», він отримав через те, що все життя носив лише грубу колючу одежу з верблюжої шерсті. Святий Теодор був відомий суворим постом, нічними молитвами та даром творення чудес. За переказами, навіть після його смерті миро, що витікало від його мощей, зцілювало хворих від важких недуг.

Народні вірування та прикмети

Наші предки називали цей день «Теодором» і вважали його важливим для спостереження за природою:

  • Якщо на Теодора грім – чекайте на багатий врожай зерна.
  • Багато шишок на ялинах – літо буде врожайним на огірки.
  • Якщо на небі зранку з’явилася веселка – кінець квітня буде дощовим.
  • Зацвіла верба – пора виставляти вулики на пасіку.

Наші предки вірили, що цього дня не варто починати нові справи, краще присвятити час молитві та пам'яті про предків.

Історичні події

  • 1653 – Олівер Кромвель розпустив Довгий парламент в Англії.
  • 1841 – опубліковано перше детективне оповідання – «Вбивства на вулиці Морг» Едгара По.
  • 1902 – Марія та П'єр Кюрі вперше отримали чистий радій.
  • 1924 – ухвалена конституція Турецької Республіки.
  • 1938 – в УРСР ухвалили постанову про обов'язкове вивчення російської мови у школах.
  • 1940 – у США продемонстрований перший електронний мікроскоп.
  • 1999 – масове вбивство в школі Колумбайн в штаті штат Колорадо, США. Двоє учнів із застосуванням вогнепальної зброї вбили 13 людей та поранили ще 21, після чого вчинили самогубство.  

Іменини

День ангела святкують: Олександр, Гаврило, Григорій, Теодор (Федір), Анастасія.

