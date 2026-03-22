22 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

glavcom.ua
Свята 22 березня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

22 березня у світі відзначають Всесвітній день водних ресурсів, нагадуючи про життєву важливість прісної води для людства. Також професійне свято відзначають таксисти. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять священномученика Василія Анкірського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 22 березня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день водних ресурсів

Свято встановлене Генеральною Асамблеєю ООН у 1993 році. Його мета – привернути увагу до проблем дефіциту питної води та необхідності раціонального використання водних ресурсів. В умовах війни для України це питання набуло особливої гостроти через руйнування окупантами водогонів та дамб.

Міжнародний день таксиста

Саме цього дня 1907 року на вулицях Лондона з'явилися перші автомобілі, обладнані спеціальними лічильниками – таксометрами. Відтоді професія таксиста стала невід'ємною частиною міської культури в усьому світі.

Релігійні свята та їхня історія

День священномученика Василія Анкірського

Святий Василій жив у IV столітті в місті Анкіра (сучасна Анкара, Туреччина). Він був пресвітером і активно виступав проти аріанської єресі, захищаючи чистоту православної віри. За свої переконання та відмову приносити жертви язичницьким ідолам за часів імператора Юліана Відступника, Василій зазнав жорстоких катувань. Згідно з переказами, з його тіла вирізали паски шкіри, але він мужньо витримав усі муки до останнього подиху.

У народі цей день отримав назву «Василя Теплого», оскільки зазвичай у цей час починалося справжнє весняне потепління.

Народні вірування та прикмети

За народними спостереженнями, цього дня дивляться на сонце та птахів:

  • Якщо сонце сходить у червоних колах – буде добрий врожай зернових.
  • Сині хмари на небі – до теплої, але дощової погоди.
  • Якщо прилетіли шпаки – весна буде ранньою та погожою.
  • Теплий вітер цього дня обіцяє мокре літо.

Історичні події

  • 1312 рік – під тиском Філіпа IV Вродливого на В'єннському соборі Папа Римський Климент V розпускає чернечо-лицарський орден тамплієрів;
  • 1841 рік – у США отримали патент на виробництво крохмалю;
  • 1848 рік – Венеція оголошує про відновлення своєї незалежності від Австрійської імперії;
  • 1876 рік – ухвалюють конституцію Іспанії;
  • 1882 рік – конгрес США забороняє багатоженство;
  • 1888 рік – у Лондоні представники дванадцяти футбольних клубів утворюють найстарішу у світі Англійську футбольну лігу;
  • 1894 рік – проводять першу хокейну гру за Кубок Стенлі;
  • 1895 рік – у Парижі Огюст і Луї Люм'єр проводять демонстрацію кінофільму для спеціально запрошеної публіки;
  • 1904 рік – у лондонській газеті «Іллюстрейтед Міррор» вперше у світі публікують кольорову фотографію;
  • 1907 рік – у Лондоні з'являються перші таксі з лічильниками;
  • 1922 рік – Польща відбирає Віленський край у Литви;
  • 1933 рік – біля Мюнхена починає діяти концтабір Дахау, призначений для утримання політичних в'язнів;
  • 1935 рік – в ефір виходить перша німецька телевізійна служба Deutscher Fernseh-Rundfunk;
  • 1939 рік – Литва вимушено передає Німеччині Клайпеду (Мемель);
  • 1941 рік – Чорнобиль (Київська область) отримує статус міста;
  • 1945 рік – Єгипет, Ірак, Сирія, Трансйорданія та Ліван засновують у Каїрі Лігу арабських держав;
  • 1957 рік – Американська асоціація лікарів заявляє, що сигаретний дим викликає рак;
  • 1989 рік – під час випробувального польоту літака Ан-225 «Мрія» встановлюють 109 світових рекордів;
  • 1993 рік – «Intel» представляє свій перший оригінальний процесор Pentium;
  • 1999 рік – перший демонстраційний запуск проєкту Sea Launch;
  • 2006 рік – Папа Римський припиняє використовувати титул «Патріарх Заходу», що вживався від 450 року.

Іменини

День ангела святкують: Василь, Василина, Дарина, Таїсія, Ісаакій.

