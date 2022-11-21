21 листопада: яке сьогодні свято, традиції і заборони

В Україні святкується День гідності та свободи

У цей день, згідно з повір'ями, не можна робити ніяку роботу в корисливих цілях

Сьогодні, 21 листопада, в Україні святкується День гідності та свободи, День працівників сільського господарства, День Десантно-штурмових військ Збройних сил. У світі відзначають Всесвітній день телебачення, Всесвітній день рибальства, Всесвітній день пам’яті жертв дорожніх аварій, а віряни відзначають Собор Архістратига Михаїла.

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День гідності та свободи

З 2017 щороку 21 листопада в Україні святкується День гідності та свободи. Це національне свято має надзвичайно важливе значення для кожного українця. Його мета – затвердити прагнення громадян України до демократії, справедливості, свободи та схвалити рух до майбутнього в Європі.

Свято вказує відразу на дві доленосні події в житті українців – Помаранчеву революцію 2004 року і Революцію гідності 2013 року. «Помаранчева революція» розпочалася після грубих порушень під час процесу виборів президента України, коли відбулася фальсифікація результатів. Українці були невдоволені та обурені бажанням Віктора Януковича незаконно захопити владу. Тому прибічники іншого кандидата, Віктора Ющенка, почали виходити на мітинги. Протести проходили не лише на головній площі країни, але й по всім містам.

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«Революція гідності» пройшла рівно через 9 років після Помаранчевої. Цього разу громадяни були незадоволені рішенням Кабміну зупинити підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Перші протестувальники почали виходити на вулиці Києва саме 21 листопада. У відповідь на мітинг, влада застосувала силу. Після цього протести заполонили всі міста країни.

Протестувальники не покидали Майдан Незалежності протягом зими 2013-2014 рр. Найбільш криваві події сталися 18-20 лютого, коли від снайперських пострілів загинули десятки євромайданівців. Зараз їх знають під загальною назвою «Небесна сотня».

День працівників сільського господарства

Також у третю неділю листопада в Україні святкують професійне свято – День працівників сільського господарства. Цього року воно припадає на 21 листопада. Мета дня – визнати тяжку працю агрономів та фермерів, показати шанобливе ставлення до представників цієї професії.

За перші роки незалежності України було запроваджено чимало реформ, які допомогли сільському господарству швидше розвиватися.

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День Десантно-штурмових військ Збройних сил

21 листопада Україна святкує День Десантно-штурмових військ Збройних сил. З’явилося свято в 2017 році, коли була замінена назва десантних військ на десантно-штурмові війська. Сьогодні вони є окремою частиною Збройних сил України, приймають активну участь в зоні АТО/ООС, а також в спеціальних і миротворчих операціях.

Цікавий факт – столицею десантно-штурмових військ України вважають Житомир. Саме тут відкритий навчальний центр та дислоковане командування ДШВ ЗСУ.

Всесвітній день рибальства

В інших країнах 21 листопада святкують Всесвітній день рибальства. В заходах, приурочених до цього дня приймають участь різноманітні риболовні співтовариства, спілки та асоціації.

Всесвітній день телебачення

Також світ святкує Всесвітній день телебачення. Подія була заснована Організацією Об’єднаних Націй в 1996 році. Дату обрали на честь дня здійснення першого Всесвітнього телевізійного форуму ООН, який пройшов саме 21 листопада.

Основна місія цього свята дня – інформування суспільства про ту роль, яку відіграє ТБ у розвитку та просуванні миру.

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21 листопада – День Святого Михайла, Михайлів день, Собор Архістратига Михаїла

21 Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних – так називається свято в церковному календарі, а в народі – Михайлів день.

Собор Архістратига Михаїла – «собор» означає як з’єднання всіх святих ангелів, очолює яких Архістратиг Михаїл – вождь Небесних сил. Ім’я Михайло і означає «подібний Богу».

Дане свято неспроста відзначається саме 8 листопада за старим стилем і 21 листопада за новим. 8 день вказує на день Страшного суду, а листопад – 9 місяць після березня, який вважався першим після створення світу. Існує 9 ангельських чинів і саме в 9-му місяці після створення світу встановлено свято на честь всіх небесних сил – ангелів, серафимів, херувимів, і інших світлих вісників Божої волі.

На іконах архангел (головний ангел) Михайло зображується в військовому вбранні, з мечем або списом, що вражає дракона. Згідно з біблейськими писаннями Михайло – єдиний ангел, який зміг протистояти Люциферу і скинути його з Небес. Михайло встав на захист небесних сил і слави Господа зі словами «Ніхто як Бог!» З тих пір Михайло є наближеним до Господа ангелом, керуючим іншими небесними істотами і протегує несправедливо скривджених і ошуканих людей, своїм вогненним мечем знищуючи несправедливість і наклеп.

У безлічі біблійних сюжетів брав участь Архангел Михайло, наприклад, він вказував дорогу ізраїльтянам під час виходу з Єгипту.

У народі 21 листопада називають на честь Архангела Михаїла просто – Михайлів день і пов’язують його традиційно з початком зими.

Народні прикмети та традиції

Якщо з ранку мороз, то в грудні та січні снігу багато буде.

Вранці густий туман – до потепління.

День теплий і сонячний – зима буде морозною.

Побачити іній вранці – до сніжної зими.

Якщо 21 листопада раніше ніж зазвичай розцвіло, то чекайте похолодання.

На хвойних деревах майже немає шишок – зима теплою буде.

Мокрий сніг – до дощової зими.

На дубі багато жолудів – до м'якої зими.

Якщо хочете весь наступний рік не хворіти, то обов'язково в бані попартеся сьогодні.

21 листопада 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Що не можна робити сьогодні

У цей день, згідно з повір'ями, не можна робити ніяку роботу в корисливих цілях. Вважається, хто не послухається цього застереження, буде покараний.

Не можна мити голову, інакше розум «змиєте».

Також утримайтеся від важкої роботи, сварок і лайки, нікого не осуджуйте. Постарайтеся мислити позитивно. Найкращим буде сходити до церкви та поставити свічки за здоров'я всім родичам.

Іменини: хто святкує день ангела

У понеділок, 21 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Рафаїл, Павло, Михайло, Гаврило, Марфа.