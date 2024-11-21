Іспанія прокоментувала дозвіл Україні на удари далекобійною зброєю по РФ

Іспанія не постачає зброю, яка могла б бути застосована для атак на територію РФ

Іспанія не постачає Україні зброю, яка може досягати російської території. Про це заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє La Razon.

Роблес зазначила, що Іспанія не перебуває в такій ситуації, як Велика Британія або США, які схвалили удари своїми ракетами по РФ. «Обладнання, яке ми відправили, не стосується такої ситуації», – сказала вона.

Однак чиновниця наголосила, що зобов'язання Іспанії перед Україною є твердими.

Нагадаємо, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія та Велика Британія готові взяти на себе військове і фінансове навантаження, у разі скорочення підтримки Києва з боку США.

Як повідомлялося, газета The Times із посиланням на високопоставлені джерела в британському уряді заявила, що Сполучені Штати зняли обмеження на використання британських ракет Storm Shadow углиб території Росії. Цей дозвіл був потрібен саме від США, адже в цих ракетах містяться американські складники. Згодом Збройні сили України вперше застосували британські крилаті ракети Storm Shadow по військових об'єктах на території Росії.

Раніше New York Times писала, що президент США Джо Байден за два місяці до закінчення своєї каденції уперше дозволив українським військовим використати далекобійні ракети Atacms для ударів по території Росії. Помічник держсекретаря США Браян Ніколс підтвердив інформацію про те, що президент США Джо Байден дозволив Україні атакувати об'єкти на території Росії американською зброєю.

До слова, міжнародна правозахисна організація Amnesty International розкритикувала рішення президента США Джо Байдена передати Україні протипіхотні міни, щоб протистояти російській армії на Сході.