23 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Сьогодні не можна відмовляти в допомозі тим, хто цього потребує

Сьогодні, 23 вересня, у світі відзначають такі свята: День шашок та Міжнародний день мов жестів. Також 23 вересня вшановується пам'ять святителів Павла і Петра - єпископів Нікейських.

День шашок

Фото з відкритих джерел

Щорічно – 23 вересня у світі проводиться День шашок. Ці вересневі заходи у третьої декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

Дата вибрана на честь знаменитої промови про «шашки», яку було виголошено Річардом Ніксоном в 1952 році в ході виборів. Це сталося після того, як він отримав у подарунок чудового кокер-спанієля і його запідозрили в корупції.

Існує багато різновидів шашок. У більшості з них гра ведеться на клітинковій дошці, гравці почергово роблять хід, пересуваючи одну зі своїх шашок по діагоналі.

Шашка може перестрибнути через шашку супротивника, якщо за тією є вільне поле. При цьому шашка супротивника знімається з дошки. Бити фігуру в шашках обов'язково. Під час гри не можна вживати їжу або напої. При досягненні шашкою останнього ряду вона стає дамкою. Дамка може рухатись по діагоналів, в одному напрямі, і пройти велику кількість кліток.

Гра ведеться до повного знищення сил супротивника. Якщо такого знищення досягти неможливо, реєструється нічия.

Міжнародний день жестових мов

Фото з відкритих джерел

23 вересня відзначається Міжнародний день жестових мов. Таке рішення прийняла Генеральна Асамблея ООН 19 грудня 2017 року.

Дату 23 вересня обрали, тому що саме цього дня у 1951 році в Римі була заснована Всесвітня федерація глухих, яка об’єднує понад 70 мільйонів глухих людей у всьому світі та 135 національних асоціацій глухих.

Основна мета відзначення Міжнародного дня жестових мов – підвищення обізнаності суспільства про жестові мови та посилення їх статусу.

Саме в цей день, люди з порушенням слуху з усього світу доносять інформацію про те, що хочуть бути почутими. Гаслом дня є: «Із жестовою мовою залучені всі!».

День святих Павла і Петра

Фото з відкритих джерел

23 вересня вшановується пам’ять святителів Павла і Петра – єпископів Нікейських. Згідно з переказами, жили вони в IX столітті під час правління царя Льва Ісаверяніна.

Святий Петро завжди боровся з язичниками, через що загuнув мучeницькoю cмеpтю. Павло проповідував на території Нікеї, про його життя мало відомостей.

Традиції та обряди на осінніх Петра і Павла:

Зазвичай саме 23 вересня на Петра Павла прийнято було зривати горобину і вішати кисті над дахами будинків. Слов'яни вірили, що це допоможе їм захиститися від злих сил, позбавити не тільки себе, але і домашніх тварин від хвoроб.

Однак 23 вересня не можна було зривати всю горобину з дерев - залишали також ягоди і для птахів. З горобини в старовину готували дуже смачний квас.

Говорили, що саме до 23 вересня горобина стає смачною. Це й не дивно, оскільки нічні заморозки сприяли тому, щоб горобина набувала так званий зацукрований смак. З горобини готували спеціальні лікувальні настої, оскільки знали, що ця ягода володіє протизапальними властивостями.

Прикмети:

Багато горобини в лісі - до похмурої осені і суворої зими. Мало горобини означало, що осінь буде суха, а зима – пізньою.

Горобина, яку зібрали в цей день, захищає від застуди і нечистої сили. Крім того, вона лікує головний біль.

Гілочка горобини на столі приносить в дім щастя.

Ягоди клали під дах будинків для того, щоб чорт не вселився, а ще, щоб в будинку було щастя.

Ті, хто 23 вересня вирушає в дорогу, можуть бути спокійні: з ними нічого не трапиться.

Заборони 23 вересня:

Не можна сваритися, лаятися і кричати;

Не можна босоніж ходити по росі;

Не можна займатися важкою фізичною працею;

Не можна тримати вдома старі і поламані речі;

Не можна відмовляти в допомозі тим, хто цього потребує;

Не можна зловживати шкідливою їжею і піддаватися шкідливим звичкам.

Іменини:

Павло, Петро, Андрій, Климент, Антоній, Костянтин, Богуслав, Климент.

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