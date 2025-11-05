5 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 5 листопада 2025 року: що відзначають християни, міжнародні події та які існують прикмети

5 листопада у світі відзначають Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі, Міжнародний день менеджерів-волонтерів. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих мучеників Галактіона та Епістими.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 5 листопада 2025 року.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі

Цей день був започаткований Генеральною Асамблеєю ООН у 2015 році, щоб підвищити обізнаність про ризики, пов’язані з цунамі, та важливість заходів безпеки. Ініціатива виникла після руйнівного цунамі в Південно-Східній Азії у 2004 році. Мета свята – сприяти міжнародному співробітництву у сфері раннього попередження про цунамі та зменшення ризиків для населення.

Міжнародний день менеджерів-волонтерів

Свято присвячене визнанню важливої ролі, яку відіграють професіонали, що керують волонтерськими програмами та координують роботу добровольців по всьому світу. Їхня праця допомагає консолідувати зусилля волонтерів для вирішення серйозних соціальних, екологічних та гуманітарних проблем.

День поінформованості про стрес

День поінформованості про стрес (Stress Awareness Day) або День обізнаності про стрес, що відзначається у першу середу листопада, – це міжнародна подія, присвячена підвищенню обізнаності про наслідки стресу та просуванню стратегій боротьби з ним. Організований Міжнародною асоціацією управління стресом (ISMA), цей день підкреслює важливість розуміння стресу, його причин і впливу на наше життя. Поінформованість про стрес – це ключ до ефективної боротьби з його негативним впливом на життя і здоровʼя людини.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Галактіона та Епістими

5 листопада православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Галактіона та Епістими, які жили у III столітті в місті Емесі (сьогодні Ліван).

Згідно з переказами, Галактіон народився у язичницькій родині. У віці 24 років він заручився з дівчиною на ім'я Епістима. Під його впливом вона прийняла християнство. Молоде подружжя вирішило не одружуватися, а присвятити своє життя Богові, оселившись у монастирі поблизу Синаю.

Коли почалися переслідування християн, Галактіона і Епістиму схопили. Вони відмовилися відректися від своєї віри, за що були піддані жорстоким тортурам і прийняли мученицьку смерть. Вони стали символом вірності, духовної сили та любові до Христа.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо на дорогах багато бруду і снігу немає – до міцного морозу на початку грудня.

Багато інею на деревах – зима буде сніжною та затяжною.

Якщо цього дня сильний вітер – до затяжних дощів у найближчі тижні.

Цей день вважався сприятливим для заготівлі деревини.

Історичні події

1605 рік – «Порохова змова» у Британії;

1625 рік – підписують Куруківську ординацію;

1913 рік – Велика Британія анексувала Кіпр і разом з Французькою республікою оголошує війну Османській Імперії;

1916 рік – імператори Німеччини і Австро-Угорщини проголошують створення Королівства Польща;

1935 рік – випускають настільну гру «Монополія»;

1953 рік – у Києві офіційно відкривають міст імені Євгена Патона – першу в світі суцільно зварену конструкцію;

1963 рік – відкривають станції київського метрополітену «Політехнічний інститут» і «Шулявська»;

1964 рік – відкриття тролейбусний рух у Чернігові;

1965 рік – відкривають станції київського метрополітену «Гідропарк», «Лівобережна» та «Дарниця», а також електродепо «Дарниця»;

1968 рік – Василь Макух вчиняє на Хрещатику самоспалення на знак протесту проти колоніального становища Української РСР та окупації Чехословацької Соціалістичної Республіки;

1971 рік – відкривають станції київського метрополітену «Святошино», «Нивки» і «Берестейська»;

2015 рік – в Україні започатковують Національну програму з попередження дорожньо-транспортного травматизму дітей та молоді Traffic Challenge.

Іменини

День ангела святкують: Гаврило, Григорій, Тимофій.