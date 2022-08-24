24 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Не варто в цей день надмірно лінуватися і думати про свої страхи

Сьогодні, 24 серпня в Україні святкують День Незалежності. У церкві 24 серпня вшановують пам’ять мученика Євпла, який жив у III-IV столітті і служив в місті Катані (Сицилія) архідияконом.

Яке сьогодні релігійне свято

У церкві 24 серпня вшановують пам'ять мученика Евпла, який жив в третьому столітті і служив в місті Катані (Сицилія) архідияконом. Прославився тим, що носив з собою Євангеліє і при кожному зручному випадку намагався виступити з проповіддю.

В один з таких днів Евпла схопили язичники і відвели до імператора. Його піддали численним тортурам, але навіть в цьому випадку він не погодився прийняти язичницьку віру. Під час страти Євпл продовжував проповідувати – з тим і помер.

Міжнародний день дивної музики

Щороку 24 серпня відзначається Міжнародний день дивної музики.

Історія свята не така вже й стара. Його започаткував у 1998 році музикант та композитор із Нью-Йорку, випускник Джульярдської музичної школи, Патрік Грант. У той час музикант займався просуванням свого нового альбому Fields Amaze.

Дату 24 серпня було обрано не випадково – це був день народження батька його дівчини, який колись був для Гранта своєрідним художнім наставником. Коли у 2002 році ідея створення та прослуховування дивної музики дісталася до Європи, цей день набув статусу міжнародного.

День Незалежності України

День незалежності України – головне державне свято України, що відзначається щороку 24 серпня на честь прийняття Верховною Радою УРСР Акту проголошення незалежності України.

Цього року українці святкують 31 рік незалежності своєї країни, упродовж яких вони відстоювали своє право бути вільними. І сьогодні триває боротьба за свободу, ідентичність та територіальну цілісність держави. Українські захисники відстоюють незалежність ціною власного життя.

Традиції та звичаї 24 серпня:

Починали стригти овець на Евпла, адже шерсть тварин вже досить сильно відростала. Майстрині 24 серпня робили нитки з овечої вовни, а потім в'язали теплі речі. Помічали, що в цей день з дерев поступово починає обсипатися листя.

Народні прикмети 24 серпня:

Якщо вітер, який раніше дув кілька днів, нарешті, припиняється, то можна сподіватися на хорошу погоду незабаром.

Дощ під час сходу сонця - прикмета до того, що негода триватиме протягом кількох днів.

Якщо день Евпла випадає на молодий місяць, і в цей час стоїть ясна погода - у вересні дощів буде дуже мало.

Вранці туман стелиться над поверхнею водойм – прикмета того, що буде кілька погожих днів.

Якщо зірки сильно мерехтять на світанку, то через 2-3 дня буде дощ.

Багато горіхів, а мало грибів - до холодної і сніжної зими.

Погода без вітру – до тепла.

Якщо сонце яскраво світить, то у вересні практично не буде дощів.

Що категорично заборонено 24 серпня:

Не можна вживати алкоголь 24 серпня, оскільки до людини, яка випила, обов'язково з'являться небіжчики і покарають її.

Не можна на Евпла нити і скаржитися на життя і долю, не варто в цей день надмірно лінуватися і думати про свої страхи.

Ходити на риболовлю до водойм, так як потопельники можуть в воду затягти.

Іменинники 24 серпня:

Олександр, Василь, Максим, Федір (Феодор), Сусанна, Азат.