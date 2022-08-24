Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

24 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
24 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні День Незалежності України
aото з відкритих джерел

Не варто в цей день надмірно лінуватися і думати про свої страхи

Сьогодні, 24 серпня в Україні святкують День Незалежності. У церкві 24 серпня вшановують пам’ять мученика Євпла, який жив у III-IV столітті і служив в місті Катані (Сицилія) архідияконом.

Яке сьогодні релігійне свято

24 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 1

У церкві 24 серпня вшановують пам'ять мученика Евпла, який жив в третьому столітті і служив в місті Катані (Сицилія) архідияконом. Прославився тим, що носив з собою Євангеліє і при кожному зручному випадку намагався виступити з проповіддю.

В один з таких днів Евпла схопили язичники і відвели до імператора. Його піддали численним тортурам, але навіть в цьому випадку він не погодився прийняти язичницьку віру. Під час страти Євпл продовжував проповідувати – з тим і помер.

Міжнародний день дивної музики

24 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 2

Щороку 24 серпня відзначається Міжнародний день дивної музики.

Історія свята не така вже й стара. Його започаткував у 1998 році музикант та композитор із Нью-Йорку, випускник Джульярдської музичної школи, Патрік Грант. У той час музикант займався просуванням свого нового альбому Fields Amaze.

Дату 24 серпня було обрано не випадково – це був день народження батька його дівчини, який колись був для Гранта своєрідним художнім наставником. Коли у 2002 році ідея створення та прослуховування дивної музики дісталася до Європи, цей день набув статусу міжнародного.

День Незалежності України

24 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 3

День незалежності України – головне державне свято України, що відзначається щороку 24 серпня на честь прийняття Верховною Радою УРСР Акту проголошення незалежності України.

Цього року українці святкують 31 рік незалежності своєї країни, упродовж яких вони відстоювали своє право бути вільними. І сьогодні триває боротьба за свободу, ідентичність та територіальну цілісність держави. Українські захисники відстоюють незалежність ціною власного життя.

Традиції та звичаї 24 серпня:

Починали стригти овець на Евпла, адже шерсть тварин вже досить сильно відростала. Майстрині 24 серпня робили нитки з овечої вовни, а потім в'язали теплі речі. Помічали, що в цей день з дерев поступово починає обсипатися листя.

Народні прикмети 24 серпня:

  • Якщо вітер, який раніше дув кілька днів, нарешті, припиняється, то можна сподіватися на хорошу погоду незабаром.
  • Дощ під час сходу сонця - прикмета до того, що негода триватиме протягом кількох днів.
  • Якщо день Евпла випадає на молодий місяць, і в цей час стоїть ясна погода - у вересні дощів буде дуже мало.
  • Вранці туман стелиться над поверхнею водойм – прикмета того, що буде кілька погожих днів.
  • Якщо зірки сильно мерехтять на світанку, то через 2-3 дня буде дощ.
  • Багато горіхів, а мало грибів - до холодної і сніжної зими.
  • Погода без вітру – до тепла.
  • Якщо сонце яскраво світить, то у вересні практично не буде дощів.

Що категорично заборонено 24 серпня:

  • Не можна вживати алкоголь 24 серпня, оскільки до людини, яка випила, обов'язково з'являться небіжчики і покарають її.
  • Не можна на Евпла нити і скаржитися на життя і долю, не варто в цей день надмірно лінуватися і думати про свої страхи.
  • Ходити на риболовлю до водойм, так як потопельники можуть в воду затягти.

Іменинники 24 серпня:

Олександр, Василь, Максим, Федір (Феодор), Сусанна, Азат.

Читайте також: Церковні свята у серпні 2022 року: календар на кожен день
Теги: традиції свято

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Кремлі не визнають самого факту Незалежності України, тому можуть засипати нас ракетами у святковий день
Готовність №1. Чого чекати від Путіна на День незалежності тема дня
Вчора, 16:37
Нацполіція посилює патрулювання 23-24 серпня
День Незалежності: Нацполіція дала рекомендації українцям
Вчора, 00:21
У низці регіонів посилили заходи безпеки на 24 серпня
Загроза у День Незалежності: де посилено комендантську годину 24 серпня
Вчора, 08:27

Суспільство

24 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
24 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Полярники підняли український прапор над Антарктидою (відео)
Полярники підняли український прапор над Антарктидою (відео)
«Укрзалізниця» анонсувала запуск незвичайного потяга (фото)
«Укрзалізниця» анонсувала запуск незвичайного потяга (фото)
План відновлення України. Коаліція РПР звернулася до влади
План відновлення України. Коаліція РПР звернулася до влади
Жителі окупованого Криму терміново розпродають Путінів (фото)
Жителі окупованого Криму терміново розпродають Путінів (фото)
Громада на Хмельниччині перекрила рух хресному ходу Московської церкви (відео)
Громада на Хмельниччині перекрила рух хресному ходу Московської церкви (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Загроза у День Незалежності: де посилено комендантську годину 24 серпня
61K
Активність ворожої авіації: жителі більшості областей прокинулись від сирен
48K
У Дніпрі уламки ракет впали на приватні будинки, – мер
44K
РФ посилює удари по Україні: розвідка США повідомила про плани окупантів
35K
Джонсон повідомив про нові плани Путіна щодо захоплення України
35K
Загарбник зізнався, що у них армія збоченців (відео)

Новини

Погода буде святковою: прогноз на День Незалежності
Вчора, 18:23
Окупанти провалили розвідку боєм під Бахмутом – Генштаб
Вчора, 07:16
У Києві знову запрацювало посольство Ірландії
22 серпня, 21:12
США готуються закупити дрони Switchblade для України
22 серпня, 20:33
«Український слід» у загибелі Дугіної. ФСБ осоромилося зі звинуваченнями
22 серпня, 18:55
Сестра полоненого «азовця» Тавра дала оцінку Червоному Хресту  
22 серпня, 15:00

Прес-релізи

Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
22 серпня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту