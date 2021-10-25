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    25 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

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    25 жовтня відзначають професійне свято працівників сфери ринкової економіки&nbsp;&ndash; День маркетолога - 25 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
    25 жовтня відзначають професійне свято працівників сфери ринкової економіки – День маркетолога
    фото з відкритих джерел

    Нікого не можна ображати в цей день і вже тим більше мстити

    25 жовтня 2020 року відз-начають Всесвітній день макаронів, а в Україні – День маркетолога. Також православні християни шанують пам'ять мучеників Прова, Тараха й Андроника. У народі свято називають – Андрон Звіздар.

    Всесвітній день макаронів (Міжнародний день макаронних виробів)

    Свято було запропоновано Світовим конгресом макаронних виробів (World Pasta Congress) в 1995 році в Римі і відзначається щорічно 25 жовтня.

    Макарони винайшли так давно, що встановити точний час і місце зараз неможливо. Дослідники стверджують, що вони були відомі ще в IV тисячолітті до нашої ери. У єгипетських гробницях знаходили зображення людей, які займалися виготовленням локшини. Її залишки, покладені для довгої дороги в Царство мертвих, віднайшли у саркофагах археологи.

    Кому саме належала ідея висушити тісто, а потім відварити його невідомо. Першим зображенням макаронів можна вважати малюнки у етруському некрополі «Бандітачча». Там знайдено барельєфи, що датуються 4 ст. до н. е. На них зображене прадавнє кухонне приладдя, ймовірно, призначене для приготування макаронів.

    День маркетолога

    Сьогодні, 25 жовтня, відзначається День маркетолога.

    Свято маркетолога було засноване ще в давні радянські часи і приурочене до створення в цей день у 1975 році Управління з маркетингу та реклами в Міністерстві Зовнішньої Торгівлі СРСР. У його головні функції входило просування вітчизняної продукції на зарубіжні ринки.

    В ті часи робота у цій сфері була не дуже популярна, а сама професія вважалася доволі рідкісною. Однак з розвитком економічної структури країни і ринкових відносин маркетологи стали дуже затребуваними.

    На сьогоднішній день свято в Україні та інших пострадянських країнах є неофіційним і відзначається фахівцями з маркетингу, а також студентами кафедр маркетингу в навчальних закладах.

    25 жовтня – трьох мучеників: Прова, Андроніка і Тераху

    25 жовтня в церкві шанують пам’ять мучеників Прова, Тараха і Андроніка. За переказами, вони постраждали за Христа у 304 році в місті Тарсі Киликійському. На пропозицію язичників принести жертву ідолам святий Тарах відповів, що він приносить жертву Єдиному, Істинному Богу в чистому серці. Зважаючи на твердість святих в сповіданні істинної віри, проконсул піддав їх тортурам.

    Звичаї і традиції дня

    У народному календарі святого Прова з якихось причин зв’язали з зірками. У цей день за зірками спостерігали з полудня до півночі і по ним ворожили про погоду і врожаї.

    До зірок наші предки ставилися з великою пошаною. Вірили, що у кожної живої душі є свій ангел-хранитель. Бог кожній людині, відразу після її народження, посилає ангела, який захищає від марних гріхів і згубних дій нечистої сили.

    Народні прикмети:

    • Тьмяні зірки 25 жовтня – до тепла, а яскраві – до сильних морозів. Якщо зірки трохи мерехтять, то, швидше за все, найближчим часом піде сніг.
    • Багато зірок 25 жовтня – чекай доброго врожаю.
    • Вітер дме з Півночі – чекай похолодання, а з Півдня – буде тепло.
    • Поривчастий або слабкий вітер, який постійно змінює напрямок – за прикметами, дуже довго триматиметься похмура погода.

    Що неможна робити

    • За народними прикметами, у цей день не можна прати, білити, перини вибивати, квас ставити, свічки церковні для будинку купувати, сваритися з людьми, штовхати тварин, гадати на картах.
    • Не можна було голосно сміятися 25 жовтня, щоб не накликати на себе страшні муки.
    • Нікого не можна ображати в цей день і вже тим більше мстити. Того, хто порушить заборону, будуть переслідувати суцільні нещастя.
    • Якщо сьогодні постукають у двері, не можна питати: «Хто там?», щоб не впустити в будинок горю.
    • Щоб не прогнати з дому щастя, не можна сьогодні ворожити, прати, ставити квас, білити стелі, вибивати ковдри з подушками.
    • Згідно з народними забобонами 25 жовтня не можна купувати церковні свічки, інакше не минути швидкої хвороби.

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    Теги: свята хвороби вітер традиції
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    25 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони