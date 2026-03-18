18 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 18 березня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

18 березня у світі відзначають Всесвітній день переробки вторинної сировини. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого Кирила, архієпископа Єрусалимського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 18 березня 2026 року.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день переробки

Цей день було засновано 2018 року для привернення уваги до важливості вторинної переробки ресурсів. Мета свята – змінити ставлення до відходів як до сміття, визнаючи їх «сьомим ресурсом» планети. Це нагадування про те, що кожен може зробити внесок у збереження екології, сортуючи пластик, папір та скло.

Релігійні свята та їхня історія

День святого Кирила Єрусалимського та мучеників Трофима і Євкарпія

18 березня православна церква вшановує пам'ять святого Кирила, архієпископа Єрусалимського (IV століття). Він відомий як видатний богослов та автор «Катехитичних повчань». Кирило пережив три вигнання за свою віру та боротьбу з єресями, залишаючись вірним істині до кінця життя.

Народні вірування та прикмети

Наші предки називали цей день «Кириловим». Зазвичай саме в цей час очікували на перші справжні весняні грози:

Якщо до 18 березня прилетіли лебеді – чекайте на тривале тепле літо.

Якщо на Кирила з'явилися перші квіти проліски – весна буде дуже ранньою.

Туман цього дня віщує дощове літо.

Якщо день видався сонячним, але вітряним – тепло прийде ще не скоро.

Історичні події

1241 рік – у битві під Хмельником (поблизу Кракова) військо Золотої Орди перемагає польське військо та монголо-татари продовжують завоювання Європи;

1325 рік – засновано Теночтітлан, який згодом стає столицею Ацтекської імперії;

1662 рік – у Парижі починає курсувати перший громадський транспорт – карета на вісім місць;

1839 рік – китайський імператор забороняє іноземним торговим компаніям ввозити до Китаю опіум, що стає причиною першої опіумної війни;

1892 рік – Лорд Стенлі Престон вирішує заснувати кубок для найкращої хокейної команди Канади (нині Кубок Стенлі);

1899 рік – американський астроном Пікерінг відкриває Фебу, супутник Сатурна;

1890 рік – Вільгельм II примушує канцлера Отто фон Бісмарка піти у відставку;

1913 рік – у Львові створюють військове товариство «Січові стрільці»;

1913 рік – у Салоніках убивають короля Греції Георга I;

1932 рік – у Сіднейській затоці відкривають міст, який до 2012 року був найширшим у світі (ширина 48,8 м);

1946 рік – у Вашингтоні свою роботу розпочинає «Світовий банк»;

1962 рік – укладені Евіанські угоди, за якими Алжир здобуває незалежність від Франції та закінчується колоніальна війна;

1974 рік – більшість членів ОПЕК припинили ембарго на постачання нафти до країн Європи, США та Японії, яке було причиною першої та найтяжчої нафтової кризи;

1992 рік – компанія «Майкрософт» презентує операційну систему Windows 3.1;

1992 рік – парламент Фінляндії погоджується на вступ країни до ЄС;

1994 рік – у Вашингтоні представники Боснії-Герцеговини та Хорватії підписали федеративний договір;

2004 рік – Верховна Рада приймає Цивільний процесуальний кодекс України;

2014 рік – відбувається анексія Криму Росією;

2015 рік – збройний напад на Національний музей Бардо у Тунісі;

2022 рік – починаються бої за Азовсталь.

Іменини

День ангела святкують: Кирило, Трохим, Едуард, Дмитро, Данило, Наталія.