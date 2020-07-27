27 липня: яке сьогодні свято та чого не можна робити



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У православних 27 липня День пам'яті святого преподобного Стефана Махрищського.

27 липня віряни вшановують пам’ять апостола Акили

27 липня 2020 – сьогодні свято любителів сну. Це День соні у Фінляндії.

Також відзначається День шотландського віскі, в КНДР – День вічної перемоги, а у В'єтнамі – День пам'яті жертв.

Крім того, проходить кумедне свято День п'яти випадкових зустрічей. Смішні свята на кожен день представлені урочистостями в США: це День народження гамбургера та День прогулянки з домашніми рослинами.

Апостола від 70-ти Акіли – в православному календарі. День Акіли та Онисима – в народному календарі.

Яке релігійне свято 27 липня

27 липня вшановується пам’ять святого Акіла або Акили – одного з 70 апостолів. За походженням він був іудеєм і народився в Понте, але згодом жив у Римі до тих пір, поки імператор Клавдій не видав указ про його вигнання. Разом зі своєю дружиною Прісциллою Акіла оселився в Коринті і там познайомився з апостолом Павлом. Разом вони стали займатися розповсюдженням християнської віри.

День пам’яті преподобного Стефана Махрищського – він був другом преподобного Сергія Радонезького. Родом з Києва. Прийняв чернецтво у Києво-Печерському монастирі. Внаслідок посилення гонінь на православних з боку католиків пішов у містечко Махріще, де заснував обитель на честь Святої Трійці. Ненависть власників землі змусила його знову почати поневіряння. Повернувшись до Махрищської обителі, він заснував гуртожиток, де й помер у 1406 році.

Традиції і повір’я на 27 липня

Вважалося, що зараз настає час, коли потрібно догоджати польовому духу. Тому люди залишали в покосах для нього горщик каші або пучок жита. Також 27 липня часто йшли грозові дощі, тому люди без зайвої потреби намагалися не виходити з дому.

Після дощу з’являлося багато грибів, і за ними в ліс 27 липня відправляли дітей, оскільки дорослі були зайняті польовими роботами.

Прикмети кажуть, що 27 липня можна вирушати в дальню поїздку – вона буде вдалою.

Народні прикмети 27 липня

Яскраво-червоне сонце на сході ховається за хмарами – будуть дощі.

Суха погода – до теплої осені.

Чайки плавають у водоймах – буде добра погода.

Дощовий день – ще тиждень литиме.

Глухий грім – до тихого дощу, гучний – до зливи.

Якщо до 27 липня листя починають червоніти на деревах, – прикмета, що буде хороший урожай грибів

Теплу осінь обіцяє суха погода в цей день.

Що не можна робити 27 липня

Народжені в цей день – хороші психологи, вони вміють до всіх ключик підібрати. У них багато друзів.

У день Стефана Махрищського не можна вести переговори і розвивати ділові зв’язки, інакше угода може зірватися.

Не можна викидати залишки зі столу, краще віддати нужденним, зайнятися благодійністю.

Іменини

27 липня День ангела відзначають: Акіла, Іван, Іраклій, Костянтин, Микола, Петро, Степан, Федір