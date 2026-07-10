Оприлюднено фото нового офісу Єрмака

Андрій Єрмак на пару зі своєю заступницею створили нове адвокатське об’єднання, зареєстроване у Вінниці

Адвокат і колишній глава Офісу президента Андрій Єрмак став співзасновником адвокатського об’єднання «Едвокс». Як стало відомо «Главкому», організацію зареєстровано 23 червня у Вінниці, зокрема, у центральній частині міста. Іншою співзасновницею і керівницею «Едвокс» стала місцева адвокатка Жанна Грушко. Вона ж є заступницею Андрія Єрмака у Комітеті з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України, компенсаційних механізмів та євроінтеграційного правового забезпечення відновлення при Національній асоціації адвокатів.

Андрій Єрмак і його заступниця у Комітеті з питань захисту постраждалих від збройної агресії при Національній асоціації адвокатів Жанна Грушко (на фото: зліва направо) фото: НААУ

Розмір статутного капіталу адвокатського об’єднання «Едвокс» складає 100 тис. грн. З них 60 тис. грн внесла Грушко, 40 тис. грн – Єрмак.

Адреса реєстрації «Едвокса» співпадає з адвокатським центром Жанни Грушко.

За даними аналітичної системи YouControl, у 2014-2019 роках Жанна Грушко працювала помічницею народного депутата від БПП Сергія Кудлаєнка на платній основі.

Крім того, 29 травня 2026 року адвокат Андрій Єрмак відкрив ФОП з основим видом діяльності у сфері права.

Як повідомляв «Главком», 7 квітня 2026 року Андрій Єрмак зареєстрував нову громадську організацію «Міжнародна правозахисна організація «Справедливість для України».

Додамо, що «Главком» був першим з медіа, хто повідомив, що Андрій Єрмак після звільнення з Офісу президента, 23 січня 2026 року поновив адвокатську діяльність. Згодом він очолив комітет з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України, компенсаційних механізмів та євроінтеграційного правового забезпечення відновлення при Національній асоціації адвокатів України.

Крім того, Єрмак має підозру від НАБУ у справі щодо легалізації 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка «Династія» у селі Козин Київської області. За версією слідства, кошти могли бути пов’язані з корупційними схемами навколо «Енергоатому».