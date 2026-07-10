Яке релігійне свято відзначається 11 липня 2026: традиції та молитва

Свята 11 липня в церковному календарі – День пам'яті рівноапостольної княгині Ольги, просвітительки Русі-України

11 липня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святої рівноапостольної великої княгині Ольги – першої правительки Київської Русі, яка прийняла християнство і стала духовною провідницею свого народу. Це також день ангела всіх іменинниць на ім'я Ольга.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 11 липня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті рівноапостольної великої княгині Ольги

Ольга народилася близько 910 року. Відома вченим-історикам під варязьким ім'ям Хельга («священна»). Вона стала дружиною київського князя Ігоря і 903 року переїхала до Києва. У шлюбі народився єдиний син Святослав – майбутній батько святого рівноапостольного князя Володимира.

У 945 році князя Ігоря вбили древляни. Оскільки Святослав ще був малолітнім, Ольга стала повноправною правителькою Київської Русі та виявила себе як мудра й рішуча державниця. Вона впорядкувала систему збору данини, зміцнила кордони держави та налагодила дипломатичні зв'язки з Візантією.

У 955 році Ольга вирушила до Константинополя з паломницькою і дипломатичною місією. Там патріарх Константинопольський Феофілакт здійснив над нею таїнство хрещення – вона отримала ім'я Єлена. Хрещеним батьком став сам візантійський імператор Костянтин Багрянородний. Повернувшись до Києва, Ольга стала активно поширювати християнство: зводила храми, знищувала язичницьких ідолів, проповідувала нову віру. У Києві вона збудувала церкву святого Миколая, а також прагнула навернути до Христа свого сина Святослава – той, проте, до самої своєї загибелі у 972 році так і залишився язичником.

Упокоїлася свята Ольга 11 липня 969 року, заповівши поховати себе за християнським обрядом. Православна церква канонізувала її 1547 року, зарахувавши до лику рівноапостольних – як рівну апостолам у справі поширення Христової віри.

Цього ж дня церква вшановує пам'ять священномученика Кіндея та згадує чудо великомучениці Євфимії Всехвальної, що зміцнило православну віру.

Молитва дня

До святої рівноапостольної Ольги звертаються матері військових, вдови, сироти та знедолені, а також ті, хто потребує допомоги у прийнятті важливих рішень.

Свята рівноапостольна княгине Ольго, першоугоднице української землі, тепла заступнице і молитовнице за нас перед Богом! Моли Господа Вседержителя, щоб зберіг землю нашу в мирі та спокої, захистив її від ворогів видимих і невидимих, а народ наш укріпив у вірі, правді та любові. Будь покровителькою для кожної родини, захисти матерів та дітей наших, розраджуй скорботних і підтримуй тих, хто стоїть на захисті Батьківщини. Твоїми молитвами, свята Ольго, випроси нам у Христа Бога прощення гріхів та велику Його милість. Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день прозвали Ольга Жниварка – у самому розпалі польові роботи, які потрібно встигнути завершити до погіршення погоди. День вважається вдалим для всього, що пов'язане з рослинами: пересадки квіток, прополювання та удобрення грядок.

Рясна роса вранці – до поганого врожаю огірків і помідорів.

Розкотистий грім – риболовля буде вдалою.

Сонячний і спекотний день – до щедрого врожаю зернових.

Багато мошкари і комарів – восени буде вдосталь грибів.

Бджоли виявляють занепокоєння – чекайте спеки.

З дерев опадає листя – осінь буде ранньою.

Що не можна робити

За народними звичаями, цього дня не радили прати, шити й прибирати в домі. Не варто було виносити щось із оселі або позичати гроші і продукти – вірили, що разом із ними може піти достаток. Уникали сварок, лихослів'я і злості.