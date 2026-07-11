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Вихідні в Україні пройдуть під дощами та грозами: погода на 11 липня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Вихідні в Україні пройдуть під дощами та грозами: погода на 11 липня 2026
В Україні нестійка погода: дощі та грози охоплять більшість областей
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють близько 20° тепла

У суботу, 11 липня, в Україні хмарно з проясненнями, вночі по більшій частині країни дощі, вдень – грози. Нестійка погода збережеться на всі вихідні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні хмарно з проясненнями. Вночі по більшій частині країни короткочасні дощі, вдень – на Закарпатті, півдні та південному сході місцями, подекуди грози. Вітер південно-західний, на заході країни північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі 9–14°, вдень 17–22°, у центральних областях до 25°; на півдні та сході вночі 13–18°, вдень 23–28°.

Вихідні в Україні пройдуть під дощами та грозами: погода на 11 липня 2026 фото 1

Погода на вихідні (11–13 липня)

Синоптична ситуація в Україні не зміниться на краще: область зниженого тиску з північного напрямку та пов'язані з нею атмосферні фронти й далі зумовлюватимуть нестійку погоду. У більшості областей очікуються короткочасні дощі – від невеликих до помірних, – та грози. Вночі дощі місцями, вдень за рахунок конвекції – майже повсюди. Температура вночі 9–17°, вдень 17–25°, на півдні та сході до 28°

У суботу, 11 липня, у Києві хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, по Київській області місцями грози. Вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура по області вночі 9–14°, вдень 17–22°; у Києві вночі 12–14°, вдень близько 20°.

Нагадаємо, похолодання охопило Україну після аномальної спеки кінця червня – синоптики вже назвали дату повернення тепла. Детальніше про погоду найближчими днями – у прогнозі на 6–12 липня 2026 року.

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Теги: гроза дощ погода вихідні вітер Укргідрометцентр

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