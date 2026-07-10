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Загибель дитини в ДТП у Києві: петиція батька зібрала потрібні голоси

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Загибель дитини в ДТП у Києві: петиція батька зібрала потрібні голоси
5 червня на Караваєвих Дачах автомобіль Mercedes влетів у підземний перехід, внаслідок чого загинули чотири людини
фото: Нацполіція

Військовий і тато загиблого хлопця закликав посилити відповідальність за перевищення швидкості на дорогах

Петиція Олексія Глушича, батька 12-річного Григорія, загиблого унаслідок ДТП на Караваєвих дачах у Києві, зібрала 25 тис. голосів. Це означає, що тепер її розгляне президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт Офісу президента.

Олексій Глушич – військовослужбовець Збройних сил України, який зараз захищає країну на фронті. Його син Горигорій став однією з жертв ДТП, що сталася 5 червня на Караваєвих Дачах, коли автомобіль Mercedes влетів у підземний перехід. 

Батьки Григорія, Олександра Терлецька та Олексій Глушич, майже одразу після загибелі сина почали вимагати системних змін у безпеці на дорогах.

У своїй петиції тато хлопця нагадав, що водій, який, за даними слідства, спричинив цю смертельну ДТП, раніше неодноразово притягувався до відповідальності за порушення Правил дорожнього руху. За ним було зафіксовано 39 порушень, переважно за перевищення швидкості.

«Найважче усвідомлювати, що десятки попередніх порушень не стали підставою для ефективного запобігання новій трагедії. Ця смертельна ДТП стала наслідком системної проблеми, яку держава більше не може ігнорувати. Ми вкотре побачили, що чинна система не здатна належним чином захищати людей від водіїв, які систематично ігнорують Правила дорожнього руху», – вважає Олексій Глушич.

У петиції військовий просить про такі зміни:

  • щоб водії, які систематично порушують ПДР, втрачали право керувати автомобілем;
  • щоб за порушення, які призвели до загибелі людей, наставала пропорційна, ефективна та невідворотна відповідальність;
  • щоб перевищення швидкості перестало сприйматися як дрібне порушення.

Олексій Глушич зауважив, що, за даними Патрульної поліції, лише за 2025 рік в Україні внаслідок ДТП загинули 3 249 людей, ще 31 898 дістали травми. Щодня на українських дорогах гине в середньому дев’ять осіб. Також зазначається, що за період вторгнення, з 2022 по 2025 рік, на дорогах України загинули 678 дітей. При цьому кількість загиблих дітей у ДТП зростала щороку: 125 дітей у 2022 році, 171 – у 2023 році, 180 – у 2024 році та 202 – у 2025 році.

«Перевищення безпечної та встановленої швидкості руху є однією з основних причин ДТП із тяжкими наслідками в Україні та ключовим фактором, що визначає ймовірність загибелі або тяжкого травмування людей у разі аварії», – підкреслив військовослужбовець.

Що відомо про ДТП на Караваєвих дачах

Нагадаємо, 5 червня близько 17:30 на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського в Солом’янському районі Києва автомобіль Mercedes-Benz C300 на великій швидкості злетів з дороги та в'їхав у підземний пішохідний перехід. Унаслідок аварії загинули четверо людей: двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопець Григорій Глушич. Ще троє людей дістали травми. Серед загиблих були двоє поліцейських Солом’янського управління поліції – 24-річний старший лейтенант Дмитро Бондарчук та 21-річний лейтенант Денис Будченко. На момент аварії вони перебували при виконанні службових обов’язків.

За кермом перебував 49-річний житель Херсонської області. Як відомо, водієм Mercedes-Benz є Павло Плєшивцев 1976 року народження – мешканець Херсонщини і керівник громади євангельських християн-баптистів «Церква села Підстепне». За даними слідства, він не впорався з керуванням. Водій отримав травми та був госпіталізований. На момент ДТП чоловік був тверезим, розповіли в Офісі генпрокурора.

Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Після аварії стало відомо, що за автомобілем Mercedes-Benz C300 зафіксовано 39 порушень правил дорожнього руху, більшість із яких стосувалися перевищення швидкості. Лише протягом 2025 року водія п’ять разів притягували до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості та ще п’ять разів – за інші порушення ПДР. Також у березні 2026 року за його участі сталася ДТП без потерпілих.

Компанія Bolt, через яку водій виконував поїздку на момент ДТП, повідомила, що назавжди заблокувала акаунт Павла Плешивцева. У компанії додали, що співпрацюють зі слідством, а також ухвалили рішення назавжди блокувати водіїв, на яких надійде щонайменше дві скарги через перевищення швидкості або небезпечний стиль кермування.

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Теги: ДТП дороги водій військові петиція правила

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