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Ракетна атака на Київ, Іспанія у півфіналі ЧС: головне за ніч 11 липня

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Ракетна атака на Київ, Іспанія у півфіналі ЧС: головне за ніч 11 липня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 11 липня 2026 року

Ніч на 11 липня Київ зустрів під ракетним ударом: вибухи пролунали в кількох районах, спалахнули пожежі, шестеро людей отримали поранення. Водночас Іран потайки відновлює ядерні об'єкти, а Іспанія стала другим півфіналістом Чемпіонату світу-2026. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 11 липня.

Ракетна атака на Київ: вибухи в кількох районах, є постраждалі

Вночі Росія завдала ракетного удару по Києву балістичними ракетами – серія потужних вибухів пролунала в Дніпровському, Дарницькому, Святошинському та Солом'янському районах. У Святошинському пошкоджено нежитлову будівлю, у Дарницькому – горіла трансформаторна підстанція і вибило вікна в житловому будинку, у Солом'янському спалахнула офісна триповерхівка, у Дніпровському зафіксовано пожежу на нежитловій території. На цю мить відомо, що постраждали шестеро: трьох госпіталізовано, трьом допомогли на місці.

Ракетна атака на Київ, Іспанія у півфіналі ЧС: головне за ніч 11 липня фото 1
фото: соцмережі

Іспанія стала другим півфіналістом Чемпіонату світу-2026

Збірна Іспанії перемогла Бельгію і вийшла до півфіналу світової першості – услід за Францією.

Ракетна атака на Київ, Іспанія у півфіналі ЧС: головне за ніч 11 липня фото 2
фото: Getty Images

Іран потайки відновлює ядерні об'єкти, Трамп зізнався про страх замаху

Нові супутникові знімки свідчать, що Іран відновлює ядерні та ракетні об'єкти, пошкоджені під час спільних ударів США та Ізраїлю. Приховане відновлення ставить під сумнів дотримання Тегераном меморандуму, підписаного зі США наприкінці червня. Окремо Трамп зізнався, що боїться замаху з боку Ірану, і пообіцяв у відповідь «розбомбити, як ніколи».

Ракетна атака на Київ, Іспанія у півфіналі ЧС: головне за ніч 11 липня фото 3
карта: Maxar

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Теги: Іран Дональд Трамп Київ ракетна атака поранення Іспанія росія

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