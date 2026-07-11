Ракетна атака на Київ, Іспанія у півфіналі ЧС: головне за ніч 11 липня
Дайджест новин, які сталися у ніч на 11 липня 2026 року
Ніч на 11 липня Київ зустрів під ракетним ударом: вибухи пролунали в кількох районах, спалахнули пожежі, шестеро людей отримали поранення. Водночас Іран потайки відновлює ядерні об'єкти, а Іспанія стала другим півфіналістом Чемпіонату світу-2026. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 11 липня.
Ракетна атака на Київ: вибухи в кількох районах, є постраждалі
Вночі Росія завдала ракетного удару по Києву балістичними ракетами – серія потужних вибухів пролунала в Дніпровському, Дарницькому, Святошинському та Солом'янському районах. У Святошинському пошкоджено нежитлову будівлю, у Дарницькому – горіла трансформаторна підстанція і вибило вікна в житловому будинку, у Солом'янському спалахнула офісна триповерхівка, у Дніпровському зафіксовано пожежу на нежитловій території. На цю мить відомо, що постраждали шестеро: трьох госпіталізовано, трьом допомогли на місці.
Іспанія стала другим півфіналістом Чемпіонату світу-2026
Збірна Іспанії перемогла Бельгію і вийшла до півфіналу світової першості – услід за Францією.
Іран потайки відновлює ядерні об'єкти, Трамп зізнався про страх замаху
Нові супутникові знімки свідчать, що Іран відновлює ядерні та ракетні об'єкти, пошкоджені під час спільних ударів США та Ізраїлю. Приховане відновлення ставить під сумнів дотримання Тегераном меморандуму, підписаного зі США наприкінці червня. Окремо Трамп зізнався, що боїться замаху з боку Ірану, і пообіцяв у відповідь «розбомбити, як ніколи».
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